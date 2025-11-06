יום חמישי, 06.11.2025 שעה 08:02
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

באסטון וילה הזהירו מפני 3 שחקני מכבי תל אביב

באתר הרשמי של הקבוצה מהפרמייר ליג התמקדו בדור פרץ ("דוגמה אישית"), אסאנטה ("היחיד ששיחק בכל הדקות") ודוידה ("מקור היצירתיות בשליש האחרון")

|
דור פרץ חוגג עם טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ חוגג עם טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

בכתבה מקיפה שפורסמה באתר הרשמי של אסטון וילה לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בליגה האירופית, הציגה הקבוצה האנגלית סקירה נרחבת על היריבה הישראלית, תוך התמקדות מיוחדת בשלושה מהכוכבים הבולטים של הצהובים, דור פרץ, טייריס אסאנטה ואושר דוידה. בווילה תיארו את השלושה כעמודי התווך של מכבי העונה וציינו את תרומתם המשמעותית באירופה ובליגה המקומית.

על דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב, נכתב באתר הרשמי של וילה: "קפטן מכבי מוביל את הקבוצה כדוגמה אישית העונה, כשהוא בראש טבלת הכובשים של המועדון. לפרץ שמונה שערים ב־18 הופעות לאחר שחילק את זמנו בין עמדת הקשר המרכזי לעמדת החלוץ. צמד שלו מול דינמו קייב בסיבוב המוקדמות היה קריטי בהעפלה לשלב הבתים עם ניצחון מצטבר 2:3. הקשר, שגדל במועדון, נמצא בתקופת כהונה שנייה במכבי לאחר כשנה באיטליה במדי ונציה. פרץ חזר באוגוסט 2022 ומאז הוסיף עוד שני תוארי אליפות".

על טייריס אסאנטה, נכתב: "הוא השחקן היחיד ששיחק כל דקה במדי מכבי תל אביב העונה. אסאנטה, הולנדי שנולד בעיר האג, ביסס את שמו באדו דן האג בליגה השנייה בהולנד לפני שהצטרף לישראל ביולי 2024. חשיבותו לקבוצה עלתה ככל שהתקדמה העונה הראשונה שלו, והוא עזר לה לזכות בדאבל של אליפות וגביע הטוטו. אסאנטה משחק כמגן ימני, אך המאמן ז’רקו לאזטיץ’ השתמש בו כבלם כאשר עבר למערך של חמישה מול דינמו קייב במוקדמות".

טייריס אסאנטה (רדאד גטייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

את אושר דוידה, תיארו בווילה כך: "במכבי מסתכלים על דוידה כעל מקור היצירתיות בשליש האחרון של המגרש, זה שאמור לספק את המסירה האחרונה שתפתח את ההגנות. הוא פרץ לתודעה בשלב האליפות של ליגת העל בעונה שעברה, כשכבש חמישה שערים בעשרה משחקים ועזר למכבי לזכות בתואר. הוא פתח את העונה הנוכחית עם שער ושני בישולים בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, כאשר תל אביב הדיחה את האמראן ספרטנס. בליגה האירופית הנוכחית טרם הטביע חותם משמעותי, אך הוא יכול להיעזר בניסיון שצבר בעונה שעברה במפעל".

האתר הרשמי של אסטון וילה הוסיף כי מכבי תל אביב ממשיכה לשלוט בליגה המקומית ומחזיקה במאזן מרשים של שבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בתשעת המחזורים הראשונים. עוד הודגש כי המאמן הסרבי לאזטיץ’, שהחליף בקיץ את רובי קין, כבר זכה בעונתו הראשונה בישראל בשלושה תארים, אליפות, גביע הטוטו ואלוף האלופים.

לסיום נכתב כי למרות פתיחה לא יציבה בליגה האירופית, “מכבי נותרה כוח דומיננטי בישראל, ומגיעה לאנגליה עם מטרה ברורה, להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד גם מול אחת הקבוצות החזקות בפרמייר ליג”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */