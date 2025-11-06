באסטון וילה הזהירו מפני 3 שחקני מכבי תל אביב

בכתבה מקיפה שפורסמה באתר הרשמי של אסטון וילה לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בליגה האירופית, הציגה הקבוצה האנגלית סקירה נרחבת על היריבה הישראלית, תוך התמקדות מיוחדת בשלושה מהכוכבים הבולטים של הצהובים, דור פרץ, טייריס אסאנטה ואושר דוידה. בווילה תיארו את השלושה כעמודי התווך של מכבי העונה וציינו את תרומתם המשמעותית באירופה ובליגה המקומית.

על דור פרץ, קפטן מכבי תל אביב, נכתב באתר הרשמי של וילה: "קפטן מכבי מוביל את הקבוצה כדוגמה אישית העונה, כשהוא בראש טבלת הכובשים של המועדון. לפרץ שמונה שערים ב־18 הופעות לאחר שחילק את זמנו בין עמדת הקשר המרכזי לעמדת החלוץ. צמד שלו מול דינמו קייב בסיבוב המוקדמות היה קריטי בהעפלה לשלב הבתים עם ניצחון מצטבר 2:3. הקשר, שגדל במועדון, נמצא בתקופת כהונה שנייה במכבי לאחר כשנה באיטליה במדי ונציה. פרץ חזר באוגוסט 2022 ומאז הוסיף עוד שני תוארי אליפות".

על טייריס אסאנטה, נכתב: "הוא השחקן היחיד ששיחק כל דקה במדי מכבי תל אביב העונה. אסאנטה, הולנדי שנולד בעיר האג, ביסס את שמו באדו דן האג בליגה השנייה בהולנד לפני שהצטרף לישראל ביולי 2024. חשיבותו לקבוצה עלתה ככל שהתקדמה העונה הראשונה שלו, והוא עזר לה לזכות בדאבל של אליפות וגביע הטוטו. אסאנטה משחק כמגן ימני, אך המאמן ז’רקו לאזטיץ’ השתמש בו כבלם כאשר עבר למערך של חמישה מול דינמו קייב במוקדמות".

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

את אושר דוידה, תיארו בווילה כך: "במכבי מסתכלים על דוידה כעל מקור היצירתיות בשליש האחרון של המגרש, זה שאמור לספק את המסירה האחרונה שתפתח את ההגנות. הוא פרץ לתודעה בשלב האליפות של ליגת העל בעונה שעברה, כשכבש חמישה שערים בעשרה משחקים ועזר למכבי לזכות בתואר. הוא פתח את העונה הנוכחית עם שער ושני בישולים בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית, כאשר תל אביב הדיחה את האמראן ספרטנס. בליגה האירופית הנוכחית טרם הטביע חותם משמעותי, אך הוא יכול להיעזר בניסיון שצבר בעונה שעברה במפעל".

האתר הרשמי של אסטון וילה הוסיף כי מכבי תל אביב ממשיכה לשלוט בליגה המקומית ומחזיקה במאזן מרשים של שבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בתשעת המחזורים הראשונים. עוד הודגש כי המאמן הסרבי לאזטיץ’, שהחליף בקיץ את רובי קין, כבר זכה בעונתו הראשונה בישראל בשלושה תארים, אליפות, גביע הטוטו ואלוף האלופים.

לסיום נכתב כי למרות פתיחה לא יציבה בליגה האירופית, “מכבי נותרה כוח דומיננטי בישראל, ומגיעה לאנגליה עם מטרה ברורה, להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד גם מול אחת הקבוצות החזקות בפרמייר ליג”.