מסי בראיון: אלוהים נתן לי מתנה, הוא בחר בי

לאחר שקיבל את מפתחות העיר מיאמי מידי ראש העיר פרנסיס סוארס, ליאו מסי העניק ראיון מרגש שבו חזר לרגעי הזכייה במונדיאל, דיבר על האמונה שהובילה אותו לשיאים ועל הדרך שבה הוא מתמודד עם מושג המורשת. הכוכב של אינטר מיאמי נראה רגוע ושלם, וניכר כי פסגת הקריירה שלו כבר מאחוריו, אך האהבה למשחק עדיין בוערת בו.

מסי אמר: "לזכות במונדיאל זו ההישג האולטימטיבי. אחרי המונדיאל אין דבר נוסף שאפשר לבקש. קשה להסביר את התחושות מאותו רגע. קשה למצוא מילים שיתארו מה המשמעות של התואר הזה מבחינה אישית, עבור המשפחה שלי, עבור החברים שלי לנבחרת ועבור המדינה כולה. היה ברור עד כמה כל האומה חגגה את זה, כמה כולנו רצינו שזה יקרה שוב אחרי כל כך הרבה שנים. זה היה מיוחד. כבר זכיתי בכל דבר אחר לפני כן, ברמת המועדון, באופן אישי, וזה היה הדבר היחיד שחסר. התואר הזה השלים את כל הקריירה שלי".

על המורשת האישית שלו: "אני לא חושב על זה, וגם לא מודאג. אני מנסה ליהנות ממה שאני עושה בכל יום, בידיעה שהזמן עובר. אני נהנה מכל הדברים שכשאתה צעיר אתה לא שם אליהם לב. אני מתמקד בהווה, לא בעתיד או במה שיבוא. זה לא משהו שחשבתי עליו ואני לא דואג לרגע שבו אפרוש. אני אהיה זה שיעריך את כל מה שעשיתי בקריירה שלי. לעת עתה, זה רק להמשיך ליהנות ולהמשיך לשחק".

ליאו מסי (IMAGO)

על הדרך והאמונה: "תמיד אמרתי שאלוהים נתן לי מתנה, שהוא בחר בי. מאז שהייתי ילד, תמיד הייתי כזה, זה היה בי, אבל בדרך עשיתי הרבה ויתורים. כדי להפוך למקצוען אתה צריך להקריב המון, וזה תמיד היה היעד שלי. כפי שאמרתי מההתחלה, אני מודה לאלוהים כי הוא נתן לי את הדבר הכי חשוב".

על תחושת הסיפוק לאחר הזכייה: "השקט הנפשי של לדעת שהשגתי הכל ברמה המקצועית והספורטיבית שינה הכל בשבילי. אני מרגיש מצוין". על תחושת הרגע הבלתי נשכח: "כשזכיתי במונדיאל, הרגשתי אותו דבר כמו כשנולדו הילדים שלי. זו תחושה שקשה להסביר, כל כך מיוחדת וכל כך עצומה, שכל מה שאומר עליה תמיד ירגיש לא מספיק".

על המעבר למיאמי אמר הארגנטינאי: “המעבר למיאמי היה החלטה משפחתית. בחרנו במיאמי כמקום שבו אמשיך את הקריירה שלי, וזה אומר הרבה. מאז שהגעתי הכל נפלא, לחיות בעיר המדהימה הזו ולהרגיש את האהבה מהאנשים מהיום הראשון”.

ליאו מסי עם פרס נעל הזהב באמריקה. כוחו עדיין במותניו (IMAGO)

על ההתמודדות עם כישלון אמר: “תמיד ניסיתי למצוא את הצד החיובי בכל אחד מההפסדים. זה ספורט שבו לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. אף אחד לא אוהב להפסיד, אבל זה חלק מהספורט. אני תמיד נשאר עם האנשים שלי ועם המשפחה שלי ברגעים הקשים, ואלו שאוהבים אותך באמת נשארים לצידך. כך היה לאורך כל הקריירה שלי”.

על המעבר מברצלונה לפאריס: “למען האמת, המעבר הראשון מברצלונה לפאריס היה קשה, כי חיינו כל חיינו בברצלונה. היינו מאוד נוחים שם, המשפחה, הילדים, הכול היה לנו, גדלנו שם, וזו הייתה הפעם הראשונה שעברנו לעיר חדשה. כמובן ששינויים אף פעם לא קלים, והיינו צריכים להסתגל, אבל בסוף התרגלנו טוב לעיר, וגם הילדים השתלבו בשגרה, וגם אשתי”.

“אבל כמו שאמרתי יותר מפעם אחת, מבחינה מקצועית וברמה היומיומית לא הרגשתי טוב, לא נהניתי, בגלל הרבה סיבות, ובגלל שהכל היה חדש ושונה מאוד ממה שהייתי רגיל אליו. למרות זאת, אני מעדיף לשמור לי ולמשפחתי את כל הדברים החיוביים שחווינו שם, כי הם עזרו לנו לצמוח, להמשיך הלאה וללמוד דברים לחיים בכלל”, אמר הפרעוש.

ליאו מסי (האתר הרשמי של פ.ס.ז')

על עתידו מחוץ למגרש: “העולם העסקי הוא משהו שמעניין אותי, ואני אוהב אותו. אני רוצה ללמוד ולהמשיך ללמוד הרבה, כי האמת היא שאני עדיין לא יודע כלום. עכשיו אני מתחיל את המסע שלי בתחום הזה כאיש עסקים”.