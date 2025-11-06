המחמאות והטעות הביזארית באיטליה לגבי ארד

באתרי הספורט באיטליה נדהמו מהשער הדרמטי של עופרי ארד בסן סירו. ב־Goal איטליה החמיאו במיוחד לישראלי והעניקו לו את הציון 6.5: "ארד לקח סיכון מול ביסק, אך לאחר מכן תפס את מרכז הבמה וגרם לאוהדי קייראט אלמטי לחלום".

גם ב’קוריירה דלו ספורט’ התייחסו לשער של ארד בהתרגשות, אם כי שם טעו לחשוב כי הוא בן 17 בלבד ושהיה בעבר בצ’לסי. למרות זאת, הם הדגישו את האופי והאומץ שלו וכתבו: "קייראט כבשה עם נגיחה של ארד, בן 17 עם הרבה אישיות. לא במקרה צ'לסי כבר רכשה אותו ב־7 מיליון אירו. סן סירו קפא, הישראלי חגג, ואינטר נראתה במשך עשר דקות בהלם מוחלט".

ב’סקיי’ וב’גאזטה’ הדגישו את עוצמת הנגיחה של ארד ואת העובדה שזה היה השער הראשון שאינטר סופגת העונה. ב’סקיי’ נכתב: "נגיחה מושלמת אל הפינה הפנויה. זה השער הראשון שאינטר סופגת העונה, הכל נפתח", בעוד שב’גאזטה’ תהו: "פשוט לא ייאמן, הוא היה חופשי לחלוטין ברחבה, בלי שמירה. איפה הייתה ההגנה של אינטר?"

עופרי ארד בסן סירו (IMAGO)

התגובות באיטליה המחישו את גודל ההפתעה ואת הרגע ההיסטורי שחתם את הלילה הגדול של הישראלי. ארד, שגדל במכבי חיפה, רשם את שערו הראשון בליגת האלופות והפך לישראלי הראשון העונה שכובש במפעל, והשלישי בלבד שעושה זאת אי פעם באצטדיון סן סירו.

גם בקזחסטן התרגשו: “קייראט לא ציפתה להשיג משמעותי, לא מבחינת נקודות ולא מבחינה כספית, מהמשחק מול אינטר. הדבר היה מובן, לקוות לחלץ משהו במגרשה של אחת ממעצמות הכדורגל העולמיות נראה מעט נאיבי, בלשון המעטה. ובכל זאת, רבים מאוהדי המועדון מאלמטי שמרו בליבם שמץ של תקווה, מה אם בכל זאת? בדקה ה־55 קשר נבחרת ישראל עופרי ארד, ששימש כקפטן במשחק, איזן ל־1:1 עם נגיחה נהדרת לפינה הרחוקה. זה היה שער מיוחד: קייראט הפכה לקבוצה הראשונה העונה בליגת האלופות שמצליחה לכבוש מול אינטר, שלא ספגה בשלושת משחקיה הקודמים”.

אחרי מנור סולומון ואוסקר גלוך, גם הוא הצטרף לרשימה היוקרתית של ישראלים שהיממו את מילאנו. עבור ארד זו נקודת ציון בקריירה רצופה עליות ומורדות, רגע שבו שתק את אחד האצטדיונים האגדיים בעולם והראה שגם שחקן ישראלי יכול לכתוב פרק בלתי נשכח בליגת האלופות.