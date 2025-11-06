יום חמישי, 06.11.2025 שעה 08:03
כדורסל ישראלי

יחזרו למסלול הניצחונות? לקראת מכבי - מונאקו

הצהובים כחולים של עודד קטש יארחו הערב (22:00) את מונאקו במסגרת המחזור העשירי של היורוליג, בתקווה לשפר את מאזנם. כל מה שצריך לדעת על הצרפתים

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

המחזור התשיעי של היורוליג הגיע לו וכבר במחזור הפתיחה שהפגיש את פנאתינייקוס והכוכב האדום בלגרד, שתי היריבות של מכבי תל אביב בשבוע שעבר הציגו משחק שסיפק את הסחורה ובגדול. והערב (חמישי, 22:00) עודד קטש וחניכיו “יארחו” את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס במטרה לחזור למסלול הניצחונות, מול הקבוצה שבשלוש השנים האחרונות עשתה שני פיינל פורים ומגיעה למחזור הנוכחי לאחר שניצחה את שתי היווניות בשבוע המשחקים הכפול של השבוע שעבר.

מונאקו, או הרוקה טים אם תרצו, עשתה מספר שינויים בסגל בקיץ האחרון. היא עיבתה, היא איבדה, ובשורה התחתונה לא ברור עדיין כמה היא השתדרגה במכלול של הדברים. כן עמדה ארבע בהכרח טובה הרבה יותר, אז כן עובדתית היא מוכשרת יותר עם יותר כוח בטח על הנייר ובטח עם יותר אתלטיות, אך לאחר העזיבות של מאם ג’ייטה, דונאטאס מוטיונאס וניק קלאת’ס, הניסיון בעמדות הגארד נפגע במעט, כמו גם הוורסטיליות של הקו הקדמי. והשחקנים החדשים? הם מביאים דברים פשוט שונים אך המטרות והמקום אליו מכוונים בנסיכות ברור ידוע ומוכר.

חניכיו של ואסיליס ספאנוליס פתחו את העונה בצורה די טובה מבחינת מאזן, רק שמונאקו של השנה מחזיקה בניצחונות מרשימים לצד הפסדים מפתיעים. בכל זאת ז’לגיריס שעד כה הפכה למרענן הרשמי של העונה ניצחה את מונאקו שהגיבה בתצוגת תכלית מול דובאי והמשיכה לניצחון דחוק על מילאנו, אך אז הגיע לו הפסד מפתיע לווירטוס בולוניה, ניצחון על ולנסיה, ולאחר מכן ההפסד להפועל תל אביב שזכה לתגובה בדמות ניצחון על שתי היווניות.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

זהירות, עליה לפניך?

אז כן, מבחינת תוצאות לומר שהעונה של מכבי תל אביב לא טובה עד כה יהיה חתיכת אנדרסטייטמנט. ישנו שיפור בכל הנוגע לניואנסים בתוך המשחק אך עדיין אין עקביות, יש כדורסל טוב לפעמים וממש לא טוב באחרים, אז איך עליה? ובטח שחייב לומר את הדברים הבאים בזהירות המתבקשת, אך שימו לב לנתון הבא: בשמונת המחזורים עד כה ששוחקו בתחרות הבכירה של אירופה הצהובים כחולים הפסידו שש פעמים, חמישה הפסדים מהם היו ליריבות בתוך הטופ 10, ואם נדייק את הדברים מעט יותר שתיים מהן מדורגות ברביעייה הראשונה, כשהשאר במקומות 7-10. כמובן שהדבר לא מהווה ערובה לשום דבר ובסך הכל מדובר בסדר המשחקים.

מה שעדיין נכון כמובן הוא שמכבי תל אביב ניצחה לאחר ההפסדים הכפולים בשבועות הכפולים. כזכור לאחר צמד המחזורים הראשון ששוחק בשבוע המשחקים הכפול הראשון הגיע לו הדרבי התל אבייב וניצחון ראשון ביורוליג, לאחר מכן שבוע משחקים כפול נוסף ושוב צמד הפסדים ואז ניצחון על ריאל מדריד.

אושיי בריסט, לוני ווקר וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

מונאקו כאמור היא יריבה שונה במעט והחיסרון של אושיי בריסט יכול וכנראה גם ישחק תפקיד משמעותי, בטח כאשר מדובר בשחקן שהדיפולט שלו הוא מחשבה הגנתית. בתוך מה שעד כה היה נראה כאין הגנה בלא מעט משחקים, בריסט כן עשה דברים בצד הזה של המגרש והוא גם מביא עימו סייז ואתלטיות, וזו בעצם גם הסיבה לשמה התכנסה לה מחזיקת גביע המדינה היום.

אגרסיביות, אתלטיות ועומק, נשמע מוכר? בכל זאת הכוכב האדום בלגרד הציבה כמעט את אותו האתגר רק שבוע שעבר וההתחלה לא הייתה טובה בכלל. ההמשך היה טוב יותר והסוף? הוא היה כבר גרוע מבחינת התוצאה הסופית. מונאקו אתלטית, מונאקו אגרסיבית, ארוכה, יכולה לקלוע מבחוץ ובגדול מציבה את כל האתגרים שעד כה הקשו מאוד על חניכיו של עודד קטש, כך שמדובר בעוד מבחן, כשהצהובים כחולים חייבים ניצחון כדי שהעונה לא תברח להם לחלוטין.

