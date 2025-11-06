יום חמישי, 06.11.2025 שעה 06:05
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

ארבע התלבטויות ללאזטיץ' לקראת אסטון וילה

מאמן מכבי ת"א צפוי להמשיך עם הייטור, סיסוקו ופרץ בהרכב ב-22:00. עמדה אחת בקישור ועוד שלוש בהתקפה בתחרות גדולה, וארלה ולדרמן תורגלו לסירוגין

|
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב תנסה לחולל הערב (חמישי, 22:00) סנסציה בבירמינגהאם כאשר תתארח אצל אסטון וילה האנגלית במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית. אלופת ישראל עם נקודה אחת בלבד אחרי שלושת המשחקים הראשונים ודווקא במשחק בו דיברו על הכל חוץ מעל כדורגל לפני שריקת הפתיחה שלו, תקווה לרשום הפתעה גדולה. 

הצהובים הגיעו אתמול בשעות הערב לבירמינגהאם וישהו במלון עד היציאה למשחק, שיזכה לאבטחה מתוגברת בעקבות קמפיין ההסתה נגד ישראל ומכבי ת"א שנערך בעיר בשבועות שקדמו למשחק ובסופו של דבר גרם לכך שהמשטרה המקומית אסרה על מכירת כרטיסים לאוהדים הצהובים, מה שהוביל את מכבי ת"א להודיע כי גם אם היו מאשרים להם כרטיסים, לא היו מושכים אותם. 

בצד המקצועי, ז'רקו לאזטיץ' מחזיק בארבע התלבטויות בהרכב. בעוד בהגנה נראה כי המאמן לא יהסס לפתוח שוב עם אותם ארבעה שחקנים שפתחו מול מכבי בני ריינה ביום שבת האחרון, השינויים יכולים להגיע בחלק הקדמי וגם במערך. נראה כי התלבטות גדולה היא בין שגיב יחזקאל לאושר דוידה, כאשר שניהם תורגלו לסירוגין בצד ימין של הצהובים. 

זז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

איתמר נוי ובן לדרמן נאבקים על המקום לצד איסוף סיסוקו ודור פרץ, בעוד מקדימה חליו וארלה וקרווין אנדרדה בתחרות על משבצת, ובעמדת החלוץ נראה כי כל האפשרויות פתוחות בין יון ניקולאסקו, אלעד מדמון וסייד אבו פרחי. וארלה יכול לייצר ללאזטיץ' שחקן מהיר למעברים ועל כן ישנה הערכה שזוכה לעדיפות על פני אנדרדה. גם אבו פרחי עשוי לקבל עדיפות בהתקפה בעקבות זאת אם כי אין עוררין שניקולאסקו שחקן מנוסה יותר למשחקים כאלה. 

כל זאת כמובן על סמך האימונים האחרונים לקראת המשחק וכאשר ביום ראשון תארח מכבי ת"א את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד למשחק חשוב מאוד בצמרת הטבלה, כך שייתכן שחלק מההתלבטויות בסופו של דבר יהיו קשורות גם בזה. 

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי (בן לדרמן), שגיב יחזקאל (אושר דוידה), חליו וארלה ויון ניקולאסקו (אבו פרחי). 

