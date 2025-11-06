ארבע התלבטויות ללאזטיץ' לקראת אסטון וילה

מכבי תל אביב תנסה לחולל הערב (חמישי, 22:00) סנסציה בבירמינגהאם כאשר תתארח אצל אסטון וילה האנגלית במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית. אלופת ישראל עם נקודה אחת בלבד אחרי שלושת המשחקים הראשונים ודווקא במשחק בו דיברו על הכל חוץ מעל כדורגל לפני שריקת הפתיחה שלו, תקווה לרשום הפתעה גדולה.

הצהובים הגיעו אתמול בשעות הערב לבירמינגהאם וישהו במלון עד היציאה למשחק, שיזכה לאבטחה מתוגברת בעקבות קמפיין ההסתה נגד ישראל ומכבי ת"א שנערך בעיר בשבועות שקדמו למשחק ובסופו של דבר גרם לכך שהמשטרה המקומית אסרה על מכירת כרטיסים לאוהדים הצהובים, מה שהוביל את מכבי ת"א להודיע כי גם אם היו מאשרים להם כרטיסים, לא היו מושכים אותם.

בצד המקצועי, ז'רקו לאזטיץ' מחזיק בארבע התלבטויות בהרכב. בעוד בהגנה נראה כי המאמן לא יהסס לפתוח שוב עם אותם ארבעה שחקנים שפתחו מול מכבי בני ריינה ביום שבת האחרון, השינויים יכולים להגיע בחלק הקדמי וגם במערך. נראה כי התלבטות גדולה היא בין שגיב יחזקאל לאושר דוידה, כאשר שניהם תורגלו לסירוגין בצד ימין של הצהובים.

ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

איתמר נוי ובן לדרמן נאבקים על המקום לצד איסוף סיסוקו ודור פרץ, בעוד מקדימה חליו וארלה וקרווין אנדרדה בתחרות על משבצת, ובעמדת החלוץ נראה כי כל האפשרויות פתוחות בין יון ניקולאסקו, אלעד מדמון וסייד אבו פרחי. וארלה יכול לייצר ללאזטיץ' שחקן מהיר למעברים ועל כן ישנה הערכה שזוכה לעדיפות על פני אנדרדה. גם אבו פרחי עשוי לקבל עדיפות בהתקפה בעקבות זאת אם כי אין עוררין שניקולאסקו שחקן מנוסה יותר למשחקים כאלה.

כל זאת כמובן על סמך האימונים האחרונים לקראת המשחק וכאשר ביום ראשון תארח מכבי ת"א את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד למשחק חשוב מאוד בצמרת הטבלה, כך שייתכן שחלק מההתלבטויות בסופו של דבר יהיו קשורות גם בזה.

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, איתמר נוי (בן לדרמן), שגיב יחזקאל (אושר דוידה), חליו וארלה ויון ניקולאסקו (אבו פרחי).