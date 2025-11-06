יום רביעי, 11.02.2026 שעה 03:23
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז 27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

האנזי פליק: לא נשנה את השיטה, אנחנו בארסה

בבארסה התאכזבו מה-3:3 נגד קלאב ברוז' באלופות, המאמן: "זו הפילוסופיה שלנו". על לאמין ימאל: "חשוב שהוא ילמד לנהל את הסיטואציה, שמח שחזר לעצמו"

|
אנשי ברצלונה על השופט (IMAGO)
אנשי ברצלונה על השופט (IMAGO)

איזה משחק ראינו אתמול (רביעי) בין ברצלונה לקלאב ברוז’, במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות. הקטלונים והבלגים סיפקו מופע של שערים בבלגיה, ולבסוף המארחת יכולה לצאת מרוצה, הספרדים מאוכזבים וכל זאת אחרי 3:3 אדיר.

האנזי פליק סיכם: “לא היה קל, יצרנו מצבים, אבל ברוז’ שמרה טוב והייתה אגרסיבית. לא לחצנו כל כך טוב, והפסדנו הרבה קרבות, בעיקר באמצע. ננתח הכל. השיטה? לא נשנה את השיטה שלנו, זו הדרך של ברצלונה וככה נמשיך לשחק. הפילוסופיה תישאר אותה פילוסופיה”.

על לאמין ימאל אמר המאמן: "עבורי, הנקודה היא שאנחנו קבוצה. טוב שהוא שיחק משחק טוב, אבל אנחנו קבוצה. אני שמח שהוא חזר לכושר הטוב שלו, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא יהיה מחר או ביום ראשון. הדבר החשוב הוא שהוא ילמד לנהל את הסיטואציה. הוא מרוכז במה שהוא צריך לעשות, באימונים".

פראן טורס אמר בסיום: “אנחנו לא יכולים לספוג ישר אחרי שאנחנו כובשים, זה משהו שחייבים לבחון אותו. אנחנו עוד בתחילת העונה, ויש דברים שצריך לשפר ושפר אותם. נעשה את זה כדי להגיע בסיום לכושר המיטבי”. פרמין לופס הוסיף: “היינו יכולים לנצח, התחושה חמוצה בסיום. כשסופגים כל כך הרבה האחריות היא על כולם, לא רק על ההגנה”.

לאמין ימאל וזלאמין ימאל וז'ול קונדה מאוכזבים (IMAGO)

אריק גארסיה סיכם: “הם יצרו הרבה סכנות עבורנו, תוך שתי מסירות הם הגיעו לרחבה שלנו, וזה משהו שאנחנו חייבים לשפר. הגבנו טוב ויצרנו לא מעט מצבים, אבל זה לא קל להבקיע ואז לקבל גול תוך כמה דקות. אין לנו מה לעשות חוץ מלהמשיך הלאה”.

עוד אמר: “צריכים להשתפר כולם, ביחד. אנחנו מאבדים את הכדור במצבים מסוכנים מאוד, במקומות מסוכנים, ואנחנו חייבים להפחית את האיבודים הללו. לדעתי אחרי כל בזבוזי הזמן שלהם, היה אפשר לתת לנו להרים את הקרן ולא לשרוק בסוף שם”. על כך שדימם בסוף והוחלף: “לדעתי שברתי את האף”.

