יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"קשה לצפייה": ביקורת על פירס מורגן ורונאלדו

ב'טלגרף' העלו מאמר חריף על הראיון של CR7 והעיתונאי: “אחת ההופעות המביכות ביותר בתקשורת, 39 דקות של חנופה, פרסום עצמי ויחסי ציבור לאפטרשייב”

|
פירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אחר)
פירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אחר)

במאמר חריף שפורסם ב”טלגרף” הבריטי, הוקדשה ביקורת נוקבת לראיון האחרון שקיים פירס מורגן עם כריסטיאנו רונאלדו, ראיון שתואר בעיתון כ“אחת ההופעות המביכות ביותר, עיתונות משרתת”. בכתבה נכתב כי “מערכת היחסים המוזרה בין מורגן לרונאלדו הפכה לצפייה כואבת. הראיון, שהוצג כ’חשיפה האישית ביותר של רונאלדו’, היה בפועל 39 דקות של חנופה, פרסום עצמי ויחסי ציבור לאפטרשייב של הכוכב”.

הכתב ביקר בחריפות את הגישה של מורגן: “מורגן אמור להיות עיתונאי בעל רקע משמעותי, אך במקום לשאול שאלות קשות, הוא מתעניין בניחוח הבושם של רונאלדו ואומר: ‘אני משתמש בו בעצמי, אנשים אומרים לי שאני מריח כמו כריסטיאנו’”.

המאמר מתאר את המפגש בין השניים ב“מערת הגברים” של רונאלדו בערב הסעודית, כשעל שולחן הקפה מונחת ספרו החדש של מורגן Woke Is Dead, “ספר שנותר סגור לגמרי, לפני מסעו הבלתי נמנע לחנות הצדקה הקרובה”, נכתב באירוניה. עוד הוסיפו כי “זה לא ראיון עיתונאי, אלא שיעור בשיווק הדדי של משפיענים, 77 מיליון העוקבים של רונאלדו מול 4.2 מיליון של מורגן”.

פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

ב”טלגרף” המשיכו לתאר את מורגן כ”משפיען האמיתי הכי מבוגר בעולם“, וציינו בציניות כי “בגיל 60, ההתרפסות שלו בפני רונאלדו קשה לצפייה”. העיתון אף לעג לניסיונות של מורגן להציג את עצמו כחברו של רונאלדו: “הם בקשר קבוע, לטענתו של מורגן, אך על פניו של רונאלדו נראתה חיוך קטן של גיחוך כשמורגן אמר לו: ‘אתה כמו אחד החברים שלי’. ברגע אחר ניסה לדוג הזמנה למסיבת הרווקים של רונאלדו, סביר שלא יקבל אחת”.

המאמר מצטט את השאלות הבלתי נתפסות שנשאלו: “מורגן שאל את רונאלדו ‘מה הרגשת כשראית שאתה מיליארדר?’, עליו השיב רונאלדו: ‘הייתי מאושר מאוד’. בהמשך שאל באיזה מטוס הוא טס, ורונאלדו ענה ‘גלובל אקספרס’. מורגן הסתפק בתגובה: ‘נחמד’”.

פירס מורגפירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)

עם זאת, נכתב כי היה רגע אחד אנושי יותר, כאשר רונאלדו דיבר בקצרה על הטרגדיה האישית שעבר עם מות בנו בלידה בשנת 2022. “רונאלדו היה במיטבו כשהתייחס למשפחתו ולרצונו להיות אבא נוכח יותר אחרי הפרישה”, נכתב. הסיכום ב“טלגרף” היה חד וברור: “החברות המוזרה הזו בין רונאלדו למורגן אולי עושה טוב לשניהם, אבל האם אנחנו חייבים לצפות בזה?”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */