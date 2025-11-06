"קשה לצפייה": ביקורת על פירס מורגן ורונאלדו

במאמר חריף שפורסם ב”טלגרף” הבריטי, הוקדשה ביקורת נוקבת לראיון האחרון שקיים פירס מורגן עם כריסטיאנו רונאלדו, ראיון שתואר בעיתון כ“אחת ההופעות המביכות ביותר, עיתונות משרתת”. בכתבה נכתב כי “מערכת היחסים המוזרה בין מורגן לרונאלדו הפכה לצפייה כואבת. הראיון, שהוצג כ’חשיפה האישית ביותר של רונאלדו’, היה בפועל 39 דקות של חנופה, פרסום עצמי ויחסי ציבור לאפטרשייב של הכוכב”.

הכתב ביקר בחריפות את הגישה של מורגן: “מורגן אמור להיות עיתונאי בעל רקע משמעותי, אך במקום לשאול שאלות קשות, הוא מתעניין בניחוח הבושם של רונאלדו ואומר: ‘אני משתמש בו בעצמי, אנשים אומרים לי שאני מריח כמו כריסטיאנו’”.

המאמר מתאר את המפגש בין השניים ב“מערת הגברים” של רונאלדו בערב הסעודית, כשעל שולחן הקפה מונחת ספרו החדש של מורגן Woke Is Dead, “ספר שנותר סגור לגמרי, לפני מסעו הבלתי נמנע לחנות הצדקה הקרובה”, נכתב באירוניה. עוד הוסיפו כי “זה לא ראיון עיתונאי, אלא שיעור בשיווק הדדי של משפיענים, 77 מיליון העוקבים של רונאלדו מול 4.2 מיליון של מורגן”.

פירס מורגן וכריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

ב”טלגרף” המשיכו לתאר את מורגן כ”משפיען האמיתי הכי מבוגר בעולם“, וציינו בציניות כי “בגיל 60, ההתרפסות שלו בפני רונאלדו קשה לצפייה”. העיתון אף לעג לניסיונות של מורגן להציג את עצמו כחברו של רונאלדו: “הם בקשר קבוע, לטענתו של מורגן, אך על פניו של רונאלדו נראתה חיוך קטן של גיחוך כשמורגן אמר לו: ‘אתה כמו אחד החברים שלי’. ברגע אחר ניסה לדוג הזמנה למסיבת הרווקים של רונאלדו, סביר שלא יקבל אחת”.

המאמר מצטט את השאלות הבלתי נתפסות שנשאלו: “מורגן שאל את רונאלדו ‘מה הרגשת כשראית שאתה מיליארדר?’, עליו השיב רונאלדו: ‘הייתי מאושר מאוד’. בהמשך שאל באיזה מטוס הוא טס, ורונאלדו ענה ‘גלובל אקספרס’. מורגן הסתפק בתגובה: ‘נחמד’”.

פירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)

עם זאת, נכתב כי היה רגע אחד אנושי יותר, כאשר רונאלדו דיבר בקצרה על הטרגדיה האישית שעבר עם מות בנו בלידה בשנת 2022. “רונאלדו היה במיטבו כשהתייחס למשפחתו ולרצונו להיות אבא נוכח יותר אחרי הפרישה”, נכתב. הסיכום ב“טלגרף” היה חד וברור: “החברות המוזרה הזו בין רונאלדו למורגן אולי עושה טוב לשניהם, אבל האם אנחנו חייבים לצפות בזה?”