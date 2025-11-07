בגיל 44: זלאטן מחליף את הכדורגל בקרוספיט

שערים מכל הסוגים, תמיד עם נגיעה ייחודית. מעטים החלוצים שהחזיקו בתכונות הפיזיות של זלאטן איברהימוביץ’, השחקן היחיד שהצליח לשלב בין הגמישות של אומנויות לחימה לבין כוחו של כדורגלן. כמה משעריו הזכורים ביותר נכבשו עם רגל בגובה הראש, תוצאה של שילוב נדיר בין עוצמה לאלגנטיות.

האלסטיות והשליטה הגופנית שלו תמיד הפתיעו בהתחשב בגובהו, 1.95 מטרים, אך הן מעולם לא מנעו ממנו להפגין זריזות שאפשרה לו לשחק בהרכבים מהחזקים בעולם: ממנצ’סטר יונייטד של ז’וזה מוריניו וברצלונה של פפ גווארדיולה ועד יובנטוס, אינטר, מילאן ופאריס סן ז’רמן.

מאז פרישתו בסיום עונת 2022/23, איברהימוביץ’ בן ה־44 לא הפסיק לעסוק בספורט. הוא כבר מחזיק בחגורה שחורה בטאקוונדו, אך החליט לנסות תחומים חדשים שממוקדים יותר באימוני חדר כושר. לאורך הקריירה שלו היה ידוע באובססיה לשמירה על גופו ובמשמעת הפיזית שלו.

זלאטן איברהימוביץ' (IMAGO)

כעת, זלאטן אימץ את הקרוספיט, שיטת אימונים מאתגרת במיוחד, הבונה גוף חזק דרך סיבולת, נחישות והתמדה. הוא עצמו מאשר זאת ברשתות החברתיות, שם הוא מפרסם סרטונים מאימוניו ונראה נאבק כמו כל אחד אחר, תוך הרמת משקלים כבדים. “כוח הטבע”, כתב באחד הפוסטים, כמובן, תמיד בצניעות אופיינית.

רבים ממעריציו באינסטגרם בירכו על המוטיבציה שלו להיכנס לעולם חדש ולא מוכר. “איזה חיה!”, כתב אחד מהם, נדהם מהכושר הפיזי המרשים של זלאטן גם אחרי הפרישה. עם זאת, לא כולם היו מרוצים: חלק גדול מהתגובות התמקד דווקא בטכניקה הלקויה שלו, שלדברי המומחים חשובה הרבה יותר ממשקל ההרמה באימוני כוח.

זלאטן איברהימוביץ' (אינסטגרם)

בסרטון נראה איברהימוביץ’ מבצע סוג של דדליפט, אך מכופף את הברכיים יתר על המידה, מתיישב כמעט לסקוואט וממשיך בלחיצת כתפיים, שילוב שגרר ביקורת נוקבת. “סליחה, אבל רק אני רואה שהטכניקה שלו גרועה?”, כתב אחד המגיבים הראשונים. אחר הוסיף: “הרבה לייקים, אבל טכניקה שגויה”, והשלישי סיכם: “מישהו צריך להביא לו מאמן”.

על אף הביקורת, איברהימוביץ’ פעיל מתמיד ומשתף לעיתים קרובות קטעים משגרת האימונים שלו ברשתות החברתיות. רבים מהפוסטים הם שיתופי פעולה עם מותגים שמנצלים את אהבתו לספורט לקמפיינים פרסומיים, ואחרים עוסקים בתפקידו כחבר בצוות הניהולי של מילאן או ברגעים מחייו האישיים בבית.