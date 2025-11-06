"הגנה קרקס", "ימאל ועוד 10": ברצלונה נקטלת

קשה לדמיין כמה אנשים היו מהמרים לפני המשחק של ברצלונה נגד קלאב ברוז’ בבלגיה שזה ייגמר בתיקו, בטח לא ב-3:3 מדהים. הקטלונים והבלגים סיימו בחלוקת נקודות אתמול (רביעי) במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות, במה שללא ספק אפשר להכריז עליו כמשחק של המחזור. גולים, טעויות, מהפכים ולא מעט דרמה.

בספרד לא ריחמו על הקטלונים: “ההגנה של ברצלונה קרקס, היא יכולה רק להודות ל-VAR שהיא לא הפסידה. לאמין ימאל ועוד 10”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. “העזיבה של איניגו מרטינס הייתה מכה שלא חשבו עליה במועדון, וזה שלא הביאו מחליף מורגש בכל משחק יותר ויותר. ככה יהיה לה קשה לזכות בתארים”.

גם ב’מארקה קטלו’: “ברצלונה הצליחה להשיג נקודה בשיגעון שהיה בברוז’, אך היא עשתה זאת כשהיא השאירה לא מעט מקום לדאגה, אולי יותר מאי פעם תחת פליק. ההגנה שברירית מאוד, ברוז’ יצרה איומים מכל מצב קטן, והיא חשפה את כל החולשות שיש תחת פליק, והשכיחה גם את הדברים החיובים של הספרדים”.

לאמין ימאל (IMAGO)

באתר כן מצאו נקודת אור: “לאמין ימאל חזר. תוצר מחלקת הנוער שב ליכולת השיא שלו עם שער מטורף. הוא כבש שער ענק וגם סחט שער עצמי, ובכללי הוא נראה נהדר בשני המשחקים האחרונים. הוא ניצח על התזמורת בהתקפה של האנזי פליק, והזכיר לכולם איזה קסם יש לו, כמו שראינו לאורך כל העונה שעברה”.

אגב, אריק גארסיה הוחלף לקראת הסיום אחרי שדימם מהאף והיה נראה עצבני, כשבספרד כבר מדווחים שיש לו שבר באף. כזכור, בברצלונה יש לא מעט פצועים, ואמנם רוברט לבנדובסקי חזר, אך כעת יחכו לראות מה יש לאריק גארסיה. הבלם אף דיבר בסיום בקצרה ואמר: “לדעתי שברתי את האף, אבל נראה מה הרופא אומר”.