יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:11
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

"הגנה קרקס", "ימאל ועוד 10": ברצלונה נקטלת

הקטלונים חטפו בספרד אחרי 3:3 מול קלאב ברוז': "רק ה-VAR מנע הפסד, עם הגנה כזו יהיה קשה לזכות בתארים". על היהלום: "נקודת האור, חזרו לשיאו"

|
לאמין ימאל וז'ול קונדה מאוכזבים (IMAGO)
לאמין ימאל וז'ול קונדה מאוכזבים (IMAGO)

קשה לדמיין כמה אנשים היו מהמרים לפני המשחק של ברצלונה נגד קלאב ברוז’ בבלגיה שזה ייגמר בתיקו, בטח לא ב-3:3 מדהים. הקטלונים והבלגים סיימו בחלוקת נקודות אתמול (רביעי) במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות, במה שללא ספק אפשר להכריז עליו כמשחק של המחזור. גולים, טעויות, מהפכים ולא מעט דרמה.

בספרד לא ריחמו על הקטלונים: “ההגנה של ברצלונה קרקס, היא יכולה רק להודות ל-VAR שהיא לא הפסידה. לאמין ימאל ועוד 10”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. “העזיבה של איניגו מרטינס הייתה מכה שלא חשבו עליה במועדון, וזה שלא הביאו מחליף מורגש בכל משחק יותר ויותר. ככה יהיה לה קשה לזכות בתארים”.

גם ב’מארקה קטלו’: “ברצלונה הצליחה להשיג נקודה בשיגעון שהיה בברוז’, אך היא עשתה זאת כשהיא השאירה לא מעט מקום לדאגה, אולי יותר מאי פעם תחת פליק. ההגנה שברירית מאוד, ברוז’ יצרה איומים מכל מצב קטן, והיא חשפה את כל החולשות שיש תחת פליק, והשכיחה גם את הדברים החיובים של הספרדים”.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

באתר כן מצאו נקודת אור: “לאמין ימאל חזר. תוצר מחלקת הנוער שב ליכולת השיא שלו עם שער מטורף. הוא כבש שער ענק וגם סחט שער עצמי, ובכללי הוא נראה נהדר בשני המשחקים האחרונים. הוא ניצח על התזמורת בהתקפה של האנזי פליק, והזכיר לכולם איזה קסם יש לו, כמו שראינו לאורך כל העונה שעברה”.

אגב, אריק גארסיה הוחלף לקראת הסיום אחרי שדימם מהאף והיה נראה עצבני, כשבספרד כבר מדווחים שיש לו שבר באף. כזכור, בברצלונה יש לא מעט פצועים, ואמנם רוברט לבנדובסקי חזר, אך כעת יחכו לראות מה יש לאריק גארסיה. הבלם אף דיבר בסיום בקצרה ואמר: “לדעתי שברתי את האף, אבל נראה מה הרופא אומר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
