"צריך להילחם עם הציפורניים ולקחת את המשחק"

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 22:00) את מונאקו במסגרת המחזור התשיעי של היורוליג אליו היא מגיעה לאחר צמד ההפסדים בשבוע שעבר לפנאתינייקוס והכוכב האדום בלגרד ולאחר הניצחון על מכבי רמת גן ביום שני האחרון. הצהובים רוצים לשוב למסלול הניצחונות בתחרות הבכירה של אירופה כאשר יריבתם הערב נראית כמי שמצאה את הקצב שלה מחדש במשחקים האחרונים.

"כרגע המצב שלנו ביורוליג לא טוב וחייבים להשתפר", אמרו בסביבת הקבוצה, כזכור ערב המשחק עודד קטש וחניכיו מדורגים במקום ה-18 כשבמאזנם שני ניצחונות אל מול שישה הפסדים. שלושה שבועות כפולים שיחקו ביורוליג עד כה ובכל אחד מהם הצהובים יצאו עם צמד הפסדים כאשר תחושת הדחיפות לא בדיוק בלטה בנוכחותה.

הקבוצה עדין נמצאת בתהליך התחברות ולמידה, רק שהבעיה שהיא חייבת ללמוד מהר יותר ולהפוך לטובה הרבה יותר, הרבה יותר מהר. התוצאות האחרונות בליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם עשו את שלהן ובמועדון הודו: "למשחקים ביורוליג יש גם השפעה בליגה וראינו את זה נגד רמת גן". באותו משחק נגד קבוצתו של שמוליק ברנר שני נושאים היו על הפרק שוב תחושת הדחיפות אך בראש ובראשונה סוגיית ההגנה כשבקבוצה מבהירים: "זה לא סוד שאנחנו צריכים לשפר את ההגנה ובעיקר לשחק יותר טוב".

עודד קטש (רועי כפיר)

במספר משחקים ביורוליג עד כה, בין שנגד אולימפיאקוס בין שמול פנאתינייקוס, דקות טובות מול אנאדולו אפס ונגד הכוכב האדום בלגרד, מכבי תל אביב יצאה עם מעט מחמאות אך בעיקר עם טעם חמוץ ולא אחת אמרו בקבוצה כי הם לא רוצים לצאת עם מחמאות על משחק צמוד שכן זה לא בדיוק מה שמעניין אותם, מה שכן מעניין אותם וחשוב מאוד מבחינתם הוא לנצח, ומוסיפים כי: "אין משחק קל ביורוליג, בטח מול קבוצה טובה כמו מונאקו".

אצל הצהובים מסכמים לקראות המשחק הערב: "אין טעם לצאת בהצהרות בעקבות המצב שלנו ביורוליג, צריך לבוא ולהילחם עם הציפורניים ולקחת את המשחק", זאת כאשר הערב עודד קטש יצטרך גם להסתדר ללא אחד השחקנים הכי טובים שלו, אושיי בריסט. ג'ף דאוטין אמר לקראת המשחק: "אנחנו צריכים להיות מוכנים לאגרסיביות שלהם. נבוא מוכנים לאינטנסיביות, ראינו הרבה קטעי וידאו שלהם. יש עוד הרבה משחקים העונה ואנחנו צריכים למצוא את הקצב שלנו".