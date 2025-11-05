יום חמישי, 06.11.2025 שעה 02:44
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

"פשוט לא ייאמן": איטליה בהלם מהשער של ארד

המסורת המשיכה: שחקנה של קייראט הבקיע בסן סירו, והוא לא הישראלי הראשון שעושה זאת. בתקשורת בארץ המגף לא נותרו אדישים: "איפה ההגנה של אינטר?"

|
עופרי ארד. שער בכורה באלופות (IMAGO)
עופרי ארד. שער בכורה באלופות (IMAGO)

רגע בלתי נשכח נרשם הערב (רביעי) בליגת האלופות, כאשר עופרי ארד כבש את שערו הראשון במפעל, וגם הפך לישראלי הראשון העונה שמבקיע באירופה הבכירה. השחקן של קייראט הקזחית נגח בעוצמה לרשת של אינטר באצטדיון סן סירו האגדי והשווה זמנית את התוצאה מול סגנית אלופת אירופה, במה שהוגדר בתקשורת האיטלקית כ"הלם מוחלט במילאנו".

באתר Sky Sport Italia נכתב בהתפעלות: "נגיחה מושלמת אל הפינה הפנויה. זה השער הראשון שאינטר סופגת העונה, הכל נפתח". גם ב"גאזטה דלו ספורט" הרבו להתפלא: "פשוט לא ייאמן. הוא היה חופשי לחלוטין ברחבה, בלי שמירה. איפה הייתה ההגנה של אינטר?" האנליסטים באיטליה הוסיפו כי "שחקנים גדולים ניסו להבקיע לאינטר, ואף אחד לא הצליח. ואז הגיע עופרי ארד. שער נפלא".

הנגיחה המדויקת הייתה גם שערו השלישי של ארד במדי קייראט מאז שהצטרף אליה, והראשון מאז עונת 2023/24. מעבר להישג האישי, מדובר ברגע היסטורי נוסף לכדורגל הישראלי, שכן ארד הפך לישראלי השלישי בלבד שכובש באצטדיון סן סירו במסגרת ליגת האלופות.

עופרי ארד מאושר (IMAGO)עופרי ארד מאושר (IMAGO)

הראשון לעשות זאת היה מנור סולומון, שבאוקטובר 2019 העניק לשחטאר דונייצק 1:2 דרמטי על אטאלנטה בתוספת הזמן. אחריו הגיע אוסקר גלוך, שהבקיע במדי זלצבורג מול אותה אינטר באוקטובר 2023, אך קבוצתו הפסידה 2:1.

גם הפועל באר שבע רשומה בהיסטוריה של סן סירו, אם כי במסגרת הליגה האירופית, כשמיגל ויטור ומאור בוזגלו כבשו בניצחון הגדול על אינטר בספטמבר 2016. אגב, הישראלי הראשון אי פעם ש"כבש" בסן סירו היה דווקא לרעת קבוצתו, שמעון גרשון, שהבקיע שער עצמי במדי הפועל תל אביב בהפסד למילאן ברבע גמר גביע אופ"א בשנת 2002.

עבור עופרי ארד, שגדל במכבי חיפה וחווה לא מעט מהמורות בקריירה, זהו אולי הרגע הבין-לאומי הגדול ביותר שלו, לילה שבו שתק את מילאנו והראה שגם בלם ישראלי יכול לכבוש בלב אחת מבמות הכדורגל הגדולות בעולם.

