מנור סולומון בחוץ, טוקלומטי בפנים: סגל הנבחרת

משחק אחרון בהחלט נותר לנבחרת ישראל במוקדמות המונדיאל, ואמנם כבר אין סיכוי לכחולים-לבנים לעלות לגביע העולם, אבל עדיין הנבחרת תנסה לסיים בטעם טוב על מנת להגיע במצב רוח חיובי לקמפיין הבא. ישראל תפגוש את ליטא למשחק ידידות (13.11) ואת מולדובה במשחק הסיום של המוקדמות (16.11), ובינתיים בן שמעון פרסם את הסגל.

נזכיר שהנבחרת שיחקה שבעה מתוך שמונה משחקים במוקדמות המונדיאל, ויש לה שלושה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים, כאשר היא כבר לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית, שם יהיו נורבגיה ואיטליה בסדר הזה, כאשר ארלינג הולאנד וחבריו יהיו בטורניר היוקרתי, שיהיה בארה”ב, מקסיקו וקנדה בקיץ הקרוב.

בן שמעון: "לא השגנו יותר ממה שיכולנו"

נציין שמנור סולומון לא זומן בעקבות תלונה על כאבי גב מתמשכים, תאי בריבו לא זומן מכיוון שאשתו כורעת ללדת, מוחמד אבו פאני סובל מרגישות בברך, ודניאל פרץ מתחתן עם בחירת ליבו נועה קירל ולכן ייעדר. אמרי גנאח הצטרף לנבחרת הבוגרת, כשאורי עזו זומן לצעירה.

נותר בחוץ מסיבה משפחתית. תאי בריבו (ראובן שוורץ)

סגל נבחרת ישראל לפגרה הקרובה

שוערים: עומרי גלזר, עומר ניראון, ניב אליאסי

הגנה: רוי רביבו, ענאן חלאילי, אלי דסה, גיא מזרחי, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה, עידן נחמיאס, סתיו למקין

קישור: אוסקר גלוך, דן ביטון, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, אליאל פרץ, עומרי גאנדלמן, גבי קניקובסקי, ירדן שועה

התקפה: דור תורג’מן, סתיו טוריאל, אמיר גנאח, עידן טוקלומטי