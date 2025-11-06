יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:58
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

מנור סולומון בחוץ, טוקלומטי בפנים: סגל הנבחרת

רן בן שמעון בחר את השחקנים למפגשים מול ליטא ומולדובה, קשר ויאריאל התלונן על כאבי גב. גם תורג'מן, קניקובסקי, גנאח וגאנדלמן נכללו, השמות בפנים

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

משחק אחרון בהחלט נותר לנבחרת ישראל במוקדמות המונדיאל, ואמנם כבר אין סיכוי לכחולים-לבנים לעלות לגביע העולם, אבל עדיין הנבחרת תנסה לסיים בטעם טוב על מנת להגיע במצב רוח חיובי לקמפיין הבא. ישראל תפגוש את ליטא למשחק ידידות (13.11) ואת מולדובה במשחק הסיום של המוקדמות (16.11), ובינתיים בן שמעון פרסם את הסגל.

נזכיר שהנבחרת שיחקה שבעה מתוך שמונה משחקים במוקדמות המונדיאל, ויש לה שלושה ניצחונות לצד ארבעה הפסדים, כאשר היא כבר לא תסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית, שם יהיו נורבגיה ואיטליה בסדר הזה, כאשר ארלינג הולאנד וחבריו יהיו בטורניר היוקרתי, שיהיה בארה”ב, מקסיקו וקנדה בקיץ הקרוב.

בן שמעון: "לא השגנו יותר ממה שיכולנו"

נציין שמנור סולומון לא זומן בעקבות תלונה על כאבי גב מתמשכים, תאי בריבו לא זומן מכיוון שאשתו כורעת ללדת, מוחמד אבו פאני סובל מרגישות בברך, ודניאל פרץ מתחתן עם בחירת ליבו נועה קירל ולכן ייעדר. אמרי גנאח הצטרף לנבחרת הבוגרת, כשאורי עזו זומן לצעירה.

נותר בחוץ מסיבה משפחתית. תאי בריבו (ראובן שוורץ)נותר בחוץ מסיבה משפחתית. תאי בריבו (ראובן שוורץ)

סגל נבחרת ישראל לפגרה הקרובה

שוערים: עומרי גלזר, עומר ניראון, ניב אליאסי

הגנה: רוי רביבו, ענאן חלאילי, אלי דסה, גיא מזרחי, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה, עידן נחמיאס, סתיו למקין

קישור: אוסקר גלוך, דן ביטון, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, אליאל פרץ, עומרי גאנדלמן, גבי קניקובסקי, ירדן שועה

התקפה: דור תורג’מן, סתיו טוריאל, אמיר גנאח, עידן טוקלומטי

