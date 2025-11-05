אילת ניצחה את נהריה, אשדוד גברה על שומרון

הליגה הלאומית בכדורסל נמשכה גם היום (רביעי), כאשר במוקד הפועל אילת גברה 78:84 על עירוני נהריה כדי להישאר מושלמת לאחר שלושה משחקים, ומכבי אשדוד חגגה די בקלות עם 79:112 על על אליצור שומרון על מנת לחזור למסלול הניצחונות.

הפועל אילת - עירוני נהריה 78:84

הפועל אילת עם ניצחון שלישי משלושה משחקים. החבורה של אלעד חסין גברה על עירוני נהריה בקרב קצוות גאוגרפי והנחילה לה הפסד שלישי בחמישה משחקים בדרך למאזן שלילי. הקבוצה מהדרום קיבלה 24 נקודות מדאסטי האנאס, שגם קלע 4 מ-9 השלשות של קבוצתו. המנצחת גם נהנתה מ-22 נקודות מאיבודי כדור של נהריה, שהופיעה עם זר אחד, מייקל הוליפילד, שקלע 2 נקודות בלבד.

לאורך כל המשחק האילתים החזיקו ביתרון קטן ובכל פעם שנהריה ניסתה להתקרב, אילת ידעה לספק נקודות והלוח הראה 43:47 לביתיים במחצית. התסריט נמשך ברבע השלישי, יוגב אוחיון היה שם עבור נהריה, אבל בכל פעם שהאורחים קיבלו הזדמנות לבצע מהפך הם נבלמו וראו את אילת עושה פעולה חשובה. בהתקפה קריטית אלון דרוקר קבר שלשה מהפינה ולמעשה חתם את המשחק.

קלעו לאילת: דאסטי האנאס (4/6 לשלוש) 24 נק', אוסטין טילמן 18 נק', צוף בן משה 15 נק', ישמעאל ליין ואלון דרוקר 8 נק' כ"א, אליעד טל 7 נק', תומר פורת 4 נק'

קלעו לנהריה: יוגב אוחיון 17 נק', יניר בנימין 13 נק', תומר לוינסון 12 נק', ראיין טוראל 11 נק', תומר כהן, עומר בן דוד ועידו דוידי 7 נק' כ"א, אלכס צוברביץ ומייקל הוליפילד 2 נק' כ"א

מכבי אשדוד - אליצור שומרון 79:112

אחרי ההפסד ברחובות, מכבי אשדוד חזרה הביתה והתפוצצה על חשבון אליצור שומרון. הקבוצה של דן קציר התפוצצה מהרגע הראשון על יריבתה והפגינה עליונות מרשימה בכל פרמטר. באליצור שומרון עדיין מחפשים ניצחון בכורה העונה והערב לא הצליחו להוות יריבה ראויה. מכבי אשדוד קלעה 16 נקודות ב-4 הדקות הראשונות וכבר בשלב מוקדם הובילה בפער דו ספרתי בדרך ל-19:29 לאחר הרבע הראשון. הרבע השני נפתח בריצת 5-19 של הביתיים בדרך ל-24:48 חד צדדי. במחצית הלוח הראה 31:60 והמשחק המשיך למחצית שנייה חד צדדית. המנצחת נהנתה מ-15 שלשות ב-39 אחוז ו-35 נקודות משחקני הספסל.

קלעו לאשדוד: רוברט טרנר (10/15 מהשדה, 9 אסיסטים) 26 נק', עמית ראובן ודוויט ווילסון 17 נק' כ"א, בן גולד 12 נק', בר שינבוים ומתן בן אקן 8 נק' כ"א, רביב פיטשון 7 נק', נועם יעקובי 6 נק', אמרי שביט 5 נק', שחר שלמון, איליי אלול וניקולס אסתרזון 2 נק' כ"א

קלעו לשומרון: וינס קול 28 נק', רועי בכר 16 נק', יונתן מור 12 נק', עומר דרגושנסקי 8 נק', דימיטריוס טרידוול 5 נק', פול דילייני ומתן חכמו 4 נק' כ"א