יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:59
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

"סמכויות חיפוש מיוחדות הוטלו בבירמינגהאם"

לקראת המשחק בין אסטון וילה למכבי ת"א, משטרת מערב מידלנדס הודיעה כי תפעיל את סעיף 60 בחוק, המאפשר לשוטרים לבצע חיפושים ללא צורך בעילה סבירה

|
המשטרה בבירמינגהאם (IMAGO)
המשטרה בבירמינגהאם (IMAGO)

משטרת מערב מידלנדס הודיעה כי תפעיל את סעיף 60 בחוק, המאפשר לשוטרים לבצע חיפושים ללא צורך בעילה סבירה, באזורים שונים בבירמינגהאם לקראת משחק הליגה האירופית שייערך הערב (חמישי, 22:00) בין אסטון וילה למכבי תל אביב באצטדיון וילה פארק.

בהודעה הרשמית שפורסמה נמסר כי הסמכויות ייכנסו לתוקף בצהריים ויימשכו עד השעה 03:00 לפנות בוקר ביום שישי. “מדובר בצעד חריג, שנועד להבטיח את ביטחונם של תושבים ואוהדים על רקע החשש לאירועים אלימים סביב המשחק. מוקדם יותר השבוע אישרה המשטרה כי יופעל מבצע אבטחה רחב היקף הכולל למעלה מ־700 שוטרים, במטרה להבטיח את שלום הציבור”, נכתב בתקשורת האנגלית.

סעיף 60, המעוגן בחוק הצדק הפלילי והסדר הציבורי של בריטניה משנת 1994, מקנה לשוטרים סמכות לעצור ולחפש אנשים או כלי רכב באזור מסוים גם ללא חשד סביר, אם קיים חשש ממשי לאלימות חמורה או לנשיאת נשק. הסמכויות ניתנות לאישור על ידי קצין בכיר, לתקופה של עד 24 שעות, וניתנות להארכה במקרה הצורך.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

מפקד המשטרה הבכיר, טום ג’ויס, מסר בהצהרה: “המסר שלנו לכלל הקהילות בבירמינגהאם הוא שהקשבנו ונמשיך להקשיב. אנו מחויבים לשמור על מוניטין העיר כמקום בטוח ומסביר פנים לכולם. כל מי שיפר את החוק יטופל ישירות, וכך גם מי שיסית לשנאה. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת העיר, מועדון אסטון וילה ושירותי החירום האחרים כדי להבטיח מבצע משטרתי מקיף”.

לדבריו, תושבי האזור צפויים לראות נוכחות מוגברת במיוחד של כוחות ביטחון: “יהיו במקום מספר גדול של שוטרים במדים, סוסי משטרה, כלבי גישוש, יחידת רחפנים, ניידות תנועה וקציני קישור למחאות. אנו מבקשים מתושבים שאינם מתכוונים להגיע למשחק להימנע מהאזור בערב, מאחר שצפויים שיבושי תנועה משמעותיים”.

מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)

המשחק בין אסטון וילה למכבי תל אביב ממשיך לעורר מחלוקות בבריטניה, לאחר שהרשויות המקומיות החליטו לאסור על אוהדי מכבי להיכנס לאצטדיון, והמשטרה סיווגה את המפגש כ”סיכון גבוה”. במקביל נפוצו דיווחים על הפגנות פרו-פלסטיניות מתוכננות סביב האצטדיון, ובמספר בתי ספר באזור אף הוחלט לסיים את יום הלימודים מוקדם מחשש לביטחון התלמידים.

“מטרתנו היא לוודא שאנשים יוכלו ליהנות מהמשחק תוך שמירה על שלום הציבור, לאפשר מחאות בדרכי שלום ולשמור על הסדר והביטחון של כל קהילות העיר”, סיכם ג’ויס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */