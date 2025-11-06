"סמכויות חיפוש מיוחדות הוטלו בבירמינגהאם"

משטרת מערב מידלנדס הודיעה כי תפעיל את סעיף 60 בחוק, המאפשר לשוטרים לבצע חיפושים ללא צורך בעילה סבירה, באזורים שונים בבירמינגהאם לקראת משחק הליגה האירופית שייערך הערב (חמישי, 22:00) בין אסטון וילה למכבי תל אביב באצטדיון וילה פארק.

בהודעה הרשמית שפורסמה נמסר כי הסמכויות ייכנסו לתוקף בצהריים ויימשכו עד השעה 03:00 לפנות בוקר ביום שישי. “מדובר בצעד חריג, שנועד להבטיח את ביטחונם של תושבים ואוהדים על רקע החשש לאירועים אלימים סביב המשחק. מוקדם יותר השבוע אישרה המשטרה כי יופעל מבצע אבטחה רחב היקף הכולל למעלה מ־700 שוטרים, במטרה להבטיח את שלום הציבור”, נכתב בתקשורת האנגלית.

סעיף 60, המעוגן בחוק הצדק הפלילי והסדר הציבורי של בריטניה משנת 1994, מקנה לשוטרים סמכות לעצור ולחפש אנשים או כלי רכב באזור מסוים גם ללא חשד סביר, אם קיים חשש ממשי לאלימות חמורה או לנשיאת נשק. הסמכויות ניתנות לאישור על ידי קצין בכיר, לתקופה של עד 24 שעות, וניתנות להארכה במקרה הצורך.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

מפקד המשטרה הבכיר, טום ג’ויס, מסר בהצהרה: “המסר שלנו לכלל הקהילות בבירמינגהאם הוא שהקשבנו ונמשיך להקשיב. אנו מחויבים לשמור על מוניטין העיר כמקום בטוח ומסביר פנים לכולם. כל מי שיפר את החוק יטופל ישירות, וכך גם מי שיסית לשנאה. אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת העיר, מועדון אסטון וילה ושירותי החירום האחרים כדי להבטיח מבצע משטרתי מקיף”.

לדבריו, תושבי האזור צפויים לראות נוכחות מוגברת במיוחד של כוחות ביטחון: “יהיו במקום מספר גדול של שוטרים במדים, סוסי משטרה, כלבי גישוש, יחידת רחפנים, ניידות תנועה וקציני קישור למחאות. אנו מבקשים מתושבים שאינם מתכוונים להגיע למשחק להימנע מהאזור בערב, מאחר שצפויים שיבושי תנועה משמעותיים”.

מחאה פרו פלסטינית באנגליה (IMAGO)

המשחק בין אסטון וילה למכבי תל אביב ממשיך לעורר מחלוקות בבריטניה, לאחר שהרשויות המקומיות החליטו לאסור על אוהדי מכבי להיכנס לאצטדיון, והמשטרה סיווגה את המפגש כ”סיכון גבוה”. במקביל נפוצו דיווחים על הפגנות פרו-פלסטיניות מתוכננות סביב האצטדיון, ובמספר בתי ספר באזור אף הוחלט לסיים את יום הלימודים מוקדם מחשש לביטחון התלמידים.

“מטרתנו היא לוודא שאנשים יוכלו ליהנות מהמשחק תוך שמירה על שלום הציבור, לאפשר מחאות בדרכי שלום ולשמור על הסדר והביטחון של כל קהילות העיר”, סיכם ג’ויס.