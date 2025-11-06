יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:59
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

מנור סולומון: שונא להפסיד משחקים של הנבחרת

שחקן ויאריאל שלא זומן בעקבות כאבים בגב: "כאבים חזקים שמגבילים אותי ומונעים ממני להיות בכשירות מלאה". בספרד סיכמו את הופעתו מול פאפוס באלופות

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

אחרי שלא שותף כלל בשני משחקי הליגה האחרונים, מנור סולומון חזר אמש (רביעי) לשחק במדי ויאריאל כשעלה מהספסל במחצית השנייה, אך לא הצליח למנוע הפסד מפתיע 1:0 לפאפוס הקפריסאית, תוצאה שמסבכת מאוד את סיכויי העלייה של הצוללת הצהובה בליגת האלופות.

מנור סולומון עצמו שיתף היום לאחר שלא זומן לנבחרת ישראל בגלל פציעה: “לצערי לא אוכל לקחת חלק במחק הליגה הקרוב ובמשחקי הנבחרת. כבר כמה שבועות שאני עם כאבי גב חזקים שמגבילים אותי ומונעים ממני להיות בכשירות מלאה. אין דבר שאני שונא כמו להפסיד משחקי נבחרת, אבל אני סומך על החברים שלי ומאחל להם מלא בהצלחה. ניפגש בקרוב על הדשא".

באתר הספרדי ‘אס’ ציינו לטובה את האנרגיה שהביא הקשר הישראלי עם כניסתו, אך גם ביקרו את קבלת ההחלטות שלו מול השער: "סולומון היה חד מאוד באגף השמאלי, אבל חסר מזל בקבלת ההחלטות שלו".

ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו להזדמנות שהייתה לו בדקות האחרונות, אך גם שם הבהירו כי לא הצליח לנצל אותה: "גם לסולומון הייתה הזדמנות, אך הבעיטה החלשה שלו הלכה הישר לידיו של שוער היריבה".

לוקאסן (IMAGO)לוקאסן (IMAGO)

למרות שתרם להתקפיות של ויאריאל לאחר שנכנס, גם סולומון, כמו יתר חבריו, התקשה לפרוץ את ההגנה המאורגנת של פאפוס, שנהנתה מהופעה הרואית של כובש השער דריק לוקאסן ומהופעה קבוצתית ממושמעת. מאמן ויאריאל, מרסלינו, נשמע נזעם מאוד לאחר שריקת הסיום והודה כי קבוצתו לא הופיעה למשחק ברמה הנדרשת.

"כשאתה לא עושה את מה שאתה אמור ולא מכבד את היריב, זה מה שקורה. כמעט שום דבר ממה שתכננו לא בוצע. לא הראינו אינטנסיביות, קצב, אנרגיה או שאפתנות. שיחקנו נוח מדי, שטוח, צפוי ואיטי... וכשאתה לא מנצל את ההזדמנויות שלך, היריב מעניש אותך", אמר המאמן.

מרסלינו הוסיף ביקורת חריפה על גישת שחקניו: "ידעתי שזה יהיה משחק קשה. אחרי שתי ההחמצות הגדולות שלנו בתחילת המשחק, הרגשתי שזה הולך להיות ערב בעייתי. בחצי השני הם כבשו ממצב נייח, אחרי שלא היינו מספיק אגרסיביים. צריך לברך את פאפוס, הם היו טובים מאיתנו והגיע להם לנצח".

לסיום, המאמן הודה כי ויאריאל איבדה את הצניעות שאפיינה אותה בשנים קודמות: "היום לא היינו צנועים, לא כיבדנו את היריב והטעינו את עצמנו באשליות. כל אחד מאיתנו, ואני בראשם, צריך לקחת אחריות. אם נשחק כך, אי אפשר יהיה לעלות שלב".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
