מנור סולומון: שונא להפסיד משחקים של הנבחרת

אחרי שלא שותף כלל בשני משחקי הליגה האחרונים, מנור סולומון חזר אמש (רביעי) לשחק במדי ויאריאל כשעלה מהספסל במחצית השנייה, אך לא הצליח למנוע הפסד מפתיע 1:0 לפאפוס הקפריסאית, תוצאה שמסבכת מאוד את סיכויי העלייה של הצוללת הצהובה בליגת האלופות.

מנור סולומון עצמו שיתף היום לאחר שלא זומן לנבחרת ישראל בגלל פציעה: “לצערי לא אוכל לקחת חלק במחק הליגה הקרוב ובמשחקי הנבחרת. כבר כמה שבועות שאני עם כאבי גב חזקים שמגבילים אותי ומונעים ממני להיות בכשירות מלאה. אין דבר שאני שונא כמו להפסיד משחקי נבחרת, אבל אני סומך על החברים שלי ומאחל להם מלא בהצלחה. ניפגש בקרוב על הדשא".

באתר הספרדי ‘אס’ ציינו לטובה את האנרגיה שהביא הקשר הישראלי עם כניסתו, אך גם ביקרו את קבלת ההחלטות שלו מול השער: "סולומון היה חד מאוד באגף השמאלי, אבל חסר מזל בקבלת ההחלטות שלו".

ב’מונדו דפורטיבו’ התייחסו להזדמנות שהייתה לו בדקות האחרונות, אך גם שם הבהירו כי לא הצליח לנצל אותה: "גם לסולומון הייתה הזדמנות, אך הבעיטה החלשה שלו הלכה הישר לידיו של שוער היריבה".

לוקאסן (IMAGO)

למרות שתרם להתקפיות של ויאריאל לאחר שנכנס, גם סולומון, כמו יתר חבריו, התקשה לפרוץ את ההגנה המאורגנת של פאפוס, שנהנתה מהופעה הרואית של כובש השער דריק לוקאסן ומהופעה קבוצתית ממושמעת. מאמן ויאריאל, מרסלינו, נשמע נזעם מאוד לאחר שריקת הסיום והודה כי קבוצתו לא הופיעה למשחק ברמה הנדרשת.

"כשאתה לא עושה את מה שאתה אמור ולא מכבד את היריב, זה מה שקורה. כמעט שום דבר ממה שתכננו לא בוצע. לא הראינו אינטנסיביות, קצב, אנרגיה או שאפתנות. שיחקנו נוח מדי, שטוח, צפוי ואיטי... וכשאתה לא מנצל את ההזדמנויות שלך, היריב מעניש אותך", אמר המאמן.

מרסלינו הוסיף ביקורת חריפה על גישת שחקניו: "ידעתי שזה יהיה משחק קשה. אחרי שתי ההחמצות הגדולות שלנו בתחילת המשחק, הרגשתי שזה הולך להיות ערב בעייתי. בחצי השני הם כבשו ממצב נייח, אחרי שלא היינו מספיק אגרסיביים. צריך לברך את פאפוס, הם היו טובים מאיתנו והגיע להם לנצח".

לסיום, המאמן הודה כי ויאריאל איבדה את הצניעות שאפיינה אותה בשנים קודמות: "היום לא היינו צנועים, לא כיבדנו את היריב והטעינו את עצמנו באשליות. כל אחד מאיתנו, ואני בראשם, צריך לקחת אחריות. אם נשחק כך, אי אפשר יהיה לעלות שלב".