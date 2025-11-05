יום רביעי, 05.11.2025 שעה 22:50
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

מכבי ת"א נחתה, לאזטיץ': אמרי מהטובים בעולם

הקבוצה הגיעה לאנגליה לקראת המפגש נגד אסטון וילה בליגה האירופית, המאמן: "לא יהיו אוהדים? במגרש זה 11 על 11". סיסוקו: "הזדמנות ואתגר עבורנו"

|
שחקני מכבי תל אביב בשדה התעופה באנגליה (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב בשדה התעופה באנגליה (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב נחתה בשדה התעופה של נוטינגהאם לקראת המשחק מול אסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, שייערך מחר (חמישי, 22:00) באצטדיון וילה פארק. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ' נערכת לקראת אחד המשחקים המשמעותיים ביותר שלה העונה באירופה.

לקראת המפגש נגד היריבה האנגלית דיבר המאמן, ז׳ארקו לאזטיץ׳, במסיבת העיתונאים: "ראינו את כל המשחקים שלהם, ניתחנו אותם, זו יריבה מצוינת ואחד המאמנים הטובים בעולם מבחינתי. אנחנו עוקבים אחריהם, כיצד הם משחקים ומנסים ללמוד מהם כך שיהיה טיפה יותר קל עבורנו להתכונן למשחק הזה. יש להם את הזהות שלהם אבל אנחנו פה כד לי לנסות להתחרות ולהראות את האיכות שלנו ולראות איך אנחנו בהשוואה ליריבה כזו".

כשנשאל האם זה משחק שחובה לנצח בו מבחינת מכבי ענה: "יהיה יהיר להגיד שזה משחק שחייבים לנצח, אבל ברור שננסה למצוא את ההזדמנות שלנו ולעשות את הטוב ביותר כדי לנסות להוציא משהו מהמשחק הזה".

שחקני מכבי תל אביב בנחיתה באנליה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב בנחיתה באנליה (ראובן שוורץ)

על כך שלא יהיו אוהדים של מכבי במשחק אמר לסיום: "על המגרש זה יהיה 11 נגד 11 ונעשה את הטוב ביותר שלנו".

איסוף סיסוקו התייחס הקשר לתחושות לקראת המשחק: "אני מצפה למשחק טוב, לשחק באצטדיון הזה, זה מה שאנחנו מתרכזים בו וכמובן בקבוצה הזו", אמר סיסוקו, "נצטרך להיות ממושמעים וננסה לשחק את המשחק שלנו. אנחנו נרגשים לשחק כאן, זו הזדמנות גדולה ואתגר גדול. אנחנו מצפים לשחק טוב מחר".

האבטחה בשדה התעופה (ראובן שוורץ)האבטחה בשדה התעופה (ראובן שוורץ)

על גודל המעמד הוסיף סיסוקו: "שיחקתי כבר עם הנבחרת במעמדים גדולים ואני מכיר את ההרגשה הזו, נצטרך להתרכז בתוכנית המשחק שלנו, לא עם לחץ אלא בתחושות טובות, נפגוש יריבה טובה מאוד כך שנצטרך להיות נרגשים אבל לא עם לחץ".

על כך שלא יהיו אוהדים של מכבי במשחק: "האוהדים חשובים לנו מאוד, אנחנו חושבים עליהם, הם יצפו במשחק בטלוויזיה ונצטרך לתת הכל על המגרש כדי לתת להם סיבה להתגאות בקבוצה".

האבטחה בנמל התעופה באנגליה (ראובן שוורץ)האבטחה בנמל התעופה באנגליה (ראובן שוורץ)

באנגליה, ההתעניינות סביב המפגש גבוהה לא רק מהצד הספורטיבי. מסיבת עיתונאים של מאמן וילה, אונאי אמרי, הייתה סגורה לשאלות על הרקע הפוליטי. העיתונאים הונחו מראש שלא לשאול שאלות שאינן קשורות לכדורגל, לאחר שהוחלט למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק בשל חששות ביטחוניים מצד הרשויות המקומיות.

על פי הדיווחים באנגליה, קבוצת הביטחון המקומית (SAG) והמשטרה במערב מידלנדס הביעו דאגה מיכולתם להתמודד עם מחאות אפשריות סביב המשחק, והוציאו אישור ביטחוני שמונע את כניסת האוהדים האורחים. ההחלטה עוררה ביקורת, כולל מצד ראש הממשלה קייר סטרמר, שתיאר אותה כ"טעות".

שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

אמרי עצמו העדיף להתמקד בצד המקצועי ואמר: "אנחנו צריכים שלוש נקודות כדי להישאר מועמדים לעלייה לשמינית הגמר. הפסדנו במשחק הקודם מול גו אהד איגלס, ועכשיו חשוב לתקן". מנגד, במכבי תולים תקוות בהופעה משופרת מול יריבה מהפרמייר ליג, כשהמטרה ברורה, להיאבק עד הסוף על מקום בשלב הבא.

מכבי תל אביב נחתה לקראת המפגש מול אסטון וילה (ראובן שוורץ)מכבי תל אביב נחתה לקראת המפגש מול אסטון וילה (ראובן שוורץ)
יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)
