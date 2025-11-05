מכבי ת"א נחתה, לאזטיץ': אמרי מהטובים בעולם

מכבי תל אביב נחתה בשדה התעופה של נוטינגהאם לקראת המשחק מול אסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, שייערך מחר (חמישי, 22:00) באצטדיון וילה פארק. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ' נערכת לקראת אחד המשחקים המשמעותיים ביותר שלה העונה באירופה.

לקראת המפגש נגד היריבה האנגלית דיבר המאמן, ז׳ארקו לאזטיץ׳, במסיבת העיתונאים: "ראינו את כל המשחקים שלהם, ניתחנו אותם, זו יריבה מצוינת ואחד המאמנים הטובים בעולם מבחינתי. אנחנו עוקבים אחריהם, כיצד הם משחקים ומנסים ללמוד מהם כך שיהיה טיפה יותר קל עבורנו להתכונן למשחק הזה. יש להם את הזהות שלהם אבל אנחנו פה כד לי לנסות להתחרות ולהראות את האיכות שלנו ולראות איך אנחנו בהשוואה ליריבה כזו".

כשנשאל האם זה משחק שחובה לנצח בו מבחינת מכבי ענה: "יהיה יהיר להגיד שזה משחק שחייבים לנצח, אבל ברור שננסה למצוא את ההזדמנות שלנו ולעשות את הטוב ביותר כדי לנסות להוציא משהו מהמשחק הזה".

שחקני מכבי תל אביב בנחיתה באנליה (ראובן שוורץ)

על כך שלא יהיו אוהדים של מכבי במשחק אמר לסיום: "על המגרש זה יהיה 11 נגד 11 ונעשה את הטוב ביותר שלנו".

איסוף סיסוקו התייחס הקשר לתחושות לקראת המשחק: "אני מצפה למשחק טוב, לשחק באצטדיון הזה, זה מה שאנחנו מתרכזים בו וכמובן בקבוצה הזו", אמר סיסוקו, "נצטרך להיות ממושמעים וננסה לשחק את המשחק שלנו. אנחנו נרגשים לשחק כאן, זו הזדמנות גדולה ואתגר גדול. אנחנו מצפים לשחק טוב מחר".

האבטחה בשדה התעופה (ראובן שוורץ)

על גודל המעמד הוסיף סיסוקו: "שיחקתי כבר עם הנבחרת במעמדים גדולים ואני מכיר את ההרגשה הזו, נצטרך להתרכז בתוכנית המשחק שלנו, לא עם לחץ אלא בתחושות טובות, נפגוש יריבה טובה מאוד כך שנצטרך להיות נרגשים אבל לא עם לחץ".

על כך שלא יהיו אוהדים של מכבי במשחק: "האוהדים חשובים לנו מאוד, אנחנו חושבים עליהם, הם יצפו במשחק בטלוויזיה ונצטרך לתת הכל על המגרש כדי לתת להם סיבה להתגאות בקבוצה".

האבטחה בנמל התעופה באנגליה (ראובן שוורץ)

באנגליה, ההתעניינות סביב המפגש גבוהה לא רק מהצד הספורטיבי. מסיבת עיתונאים של מאמן וילה, אונאי אמרי, הייתה סגורה לשאלות על הרקע הפוליטי. העיתונאים הונחו מראש שלא לשאול שאלות שאינן קשורות לכדורגל, לאחר שהוחלט למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק בשל חששות ביטחוניים מצד הרשויות המקומיות.

על פי הדיווחים באנגליה, קבוצת הביטחון המקומית (SAG) והמשטרה במערב מידלנדס הביעו דאגה מיכולתם להתמודד עם מחאות אפשריות סביב המשחק, והוציאו אישור ביטחוני שמונע את כניסת האוהדים האורחים. ההחלטה עוררה ביקורת, כולל מצד ראש הממשלה קייר סטרמר, שתיאר אותה כ"טעות".

שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

אמרי עצמו העדיף להתמקד בצד המקצועי ואמר: "אנחנו צריכים שלוש נקודות כדי להישאר מועמדים לעלייה לשמינית הגמר. הפסדנו במשחק הקודם מול גו אהד איגלס, ועכשיו חשוב לתקן". מנגד, במכבי תולים תקוות בהופעה משופרת מול יריבה מהפרמייר ליג, כשהמטרה ברורה, להיאבק עד הסוף על מקום בשלב הבא.

מכבי תל אביב נחתה לקראת המפגש מול אסטון וילה (ראובן שוורץ)