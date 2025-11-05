הארפר: "ניצחון קבוצתי גדול", זוסמן: "צעד חשוב"

הפועל ירושלים הייתה צריכה הצהרת כוונות אחרי פתיחת עונה קצת פחות טובה, והיא נתנה כזו בענק עם 82:90 על בצ’חשהיר ביורוקאפ. שני הצדדים, מהפייבוריטים לזכות במפעל השני בטיבו באירופה השנה, הגיעו במטרה לשלוח מסר, וחניכיו של יונתן אלון הם אלו ששלחו אותו והנחילו הפסד בכורה העונה לטורקים ביורוקאפ.

ג’ארד הארפר, שכיכב בגדול עם 27 נקודות ומשחק ענק, אמר בסיום המפגש: “אני חושב שהיה ניצחון קבוצתי גדול, אנחנו יודעים שאנו רוצים לסיים במקום הראשון בטבלה, וניצחנו קבוצה מושלמת, בסך הכל זה ניצחון גדול לביטחון שלנו ועוד משהו בתהליך שלנו ולמטרות שלנו. בשבת יש לנו מבחן גדול על תואר, ואני מצפה למשחק הזה”.

יובל זוסמן הוסיף: “אני חושב שהיינו במיינדסט הנכון, גם כשהם חזרו וידענו שהם יעשו את הריצות שלהם, אז נשארנו בעניינים ולא יצאנו מריכוז. ניצחון יפה וטוב בשבילנו, אנחנו מסתכלים קדימה למשחק הבא וזה גם קצת סידר אותנו בטבלה, אז זה צעד למקום הנכון. אנחנו נראים יותר טוב לאחרונה, מקווה שנמשיך כך. ניקח את הריצה, האסיסטים, שאיבדנו רק שישה כדורים במשחק הזה, אנחנו באמת משחקים טוב”.

עוד אמר הישראלי: “חמישה קלעים בספרות כפולות או שישה, המון שחקנים בשטף של המשחק. אני מקווה שנמשיך לעשות את הצעד קדימה הזה, שאנחנו מראים כרגע, ונגד הפועל ת”א זה משחק חשוב לאוהדים, לנו, בשביל ההרגשה שלנו שאנחנו עושים משהו טוב ומתקדמים. הארנה במשחק בפרופיל גבוה היה חסר מאוד, זה יהיה משמח מאוד להיות שם, בשביל האוהדים, קשה לתאר מה זה לשחק באולם ריק, אנחנו רוצים 11,000 אוהדים, מן הסתם שגם אוהדי הפועל יהיו כי זה גביע ווינר, אבל כל האולם יהיה אדום וזה יהיה יפה לראות, ואני מקווה שנביא ניצחון עבור על הקהל שלנו ונמשיך קדימה”.