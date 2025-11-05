יום רביעי, 05.11.2025 שעה 22:48
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
76-94צ'לסי10
75-84ספורטינג ליסבון11
77-84קרבאח אגדם12
62-83ניוקאסל13
64-93ברצלונה14
69-104אתלטיקו מדריד15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
55-24פאפוס19
45-23אטאלנטה20
411-74איינטרכט פרנקפורט21
49-44נאפולי22
34-63מארסיי23
38-74יובנטוס24
37-53קלאב ברוז'25
37-43אתלטיק בילבאו26
312-44אוניון סט. ז'ילואז27
28-54בודה גלימט28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"ויאריאל טבעה, מההפסדים המבישים בתולדותיה"

בספרד המומים מה-1:0 של הצהובים לפאפוס: "מרסלינו יצטרך לחשוב לעומק על מה שהתרחש במגרש, הקמפיין נפגע". שבחים בקפריסין ללוקאסן: "נגיחה נפלאה"

|
לוקאסן (IMAGO)
לוקאסן (IMAGO)

הפתעה אדירה הערב (רביעי) בליגת האלופות: פאפוס הקפריסאית גברה 0:1 על ויאריאל והכניסה את הכדורגל הספרדי לסערה. את שער הניצחון לזכות המקומיים כבש לא אחר מאשר האקס של מכבי תל אביב, דריק לוקאסן, שנבחר פה אחד לגיבור הערב בתקשורת הקפריסאית.

באתר ‘Sport 24’ נכתב בהתלהבות: “פאפוס עלתה ליתרון מול ויאריאל באצטדיון סטליוס קיריאקידיס, כאשר לוקאסן התרומם מעל כולם ונגח את הכדור לרשת בנגיחה יפהפייה ופצצתית”. גם ב-’Sport Time’ היללו את הבלם: “דריק לוקאסן כבש את שער היתרון לפאפוס בדקה ה־47 בנגיחה מתוך הרחבה אחרי קרן של שמה, וגרם לאושר גדול בכל יציעי האצטדיון. זהו גם שערו הראשון אי פעם בליגת האלופות”.

עוד ציינו בקפריסין כי מדובר בשער החמישי של לוקאסן במפעלים האירופיים, אחד נוסף במדי מכבי תל אביב, שניים בתקופתו באלקמאר, ואחד בעונה שעברה במדי פאפוס מול צסק"א 1948 הבולגרית. מעבר לחשיבות האישית, השער שלו עשוי להתגלות כקריטי להמשך דרכה של הקבוצה הקטנה מצפון האי, שצברה כעת חמש נקודות ונשארת בתמונת העלייה.

שחקני פאפוס חוגגים (IMAGO)שחקני פאפוס חוגגים (IMAGO)

“לוקאסן הציג הערב הופעה מצוינת בכל היבט במדי פאפוס. בנוסף לשער שהעניק אל הניצחון ההיסטורי לאלופת קפריסין, הוא גם היה נהדר בתפקידו ההגנתי, כשניקה פעם אחר פעם כל ניסיון התקפה של היריבה”, נכתב בנוסף בתקשורת הקפריסאית.

לוקאסן עצמו שנבחר ל-MVP של המשחק, אמר בסיום: “פשוט תחושה מדהימה לנצח את ויאריאל. אנחנו עובדים קשה מאוד באימונים על מצבים נייחים. אני לא יודע אם זה השער הכי חשוב שלי. כבר הבקעתי כמה שערים חשובים בקריירה שלי, אבל זה בהחלט היה אחד הטובים".

בספרד, לעומת זאת, לא חיפשו ניסוחים עדינים. ב‘אס’ תיארו את התוצאה כ־“הפסד סנסציוני לצוללת הצהובה שטבעה בקפריסין, תוצאה שתפגע מאוד בקמפיין ליגת האלופות של ויאריאל”. ב’מארקה’ הרחיבו את הביקורת וכתבו בכותרת: “פאפוס מטביעה את ויאריאל המושפלת באומללות”.

על פי התקשורת הספרדית: “הקבוצה של חואן קרלוס קרסדו רשמה ניצחון ענק שמסבך מאוד את סיכויי ההעפלה של ויאריאל. מדובר באחת התבוסות המבישות ביותר שזכורות למועדון. פאפוס, אחת הקבוצות הצנועות ביותר במפעל, הראתה שאפשר להגיע רחוק עם סדר וארגון, אפילו לשלב הבתים של ליגת האלופות”.

ה’מארקה’ תיאר את המשחק ככזה שבו “ויאריאל הציגה תמונה עגומה לאורך כמעט כל הדקות, החמיצה הזדמנויות גדולות ונענשה על חוסר הדיוק שלה. כעת, עתידה בליגת האלופות מוטל בספק, והיא חייבת מהפך היסטורי כדי לשרוד”.

“ויאריאל לא תשכח את זה. הפסד קשה מאוד שמשאיר את שחקניו של מרסלינו כמעט מחוץ למפעל. נקודה אחת בלבד בארבעה משחקים מותירה להם אפשרויות מוגבלות ביותר, כששני משחקים נוספים נותרו להם בגרמניה. מתסכל מאוד. מרסלינו יצטרך לחשוב לעומק על מה שהתרחש על המגרש היום”, סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */