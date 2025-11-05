"ויאריאל טבעה, מההפסדים המבישים בתולדותיה"

הפתעה אדירה הערב (רביעי) בליגת האלופות: פאפוס הקפריסאית גברה 0:1 על ויאריאל והכניסה את הכדורגל הספרדי לסערה. את שער הניצחון לזכות המקומיים כבש לא אחר מאשר האקס של מכבי תל אביב, דריק לוקאסן, שנבחר פה אחד לגיבור הערב בתקשורת הקפריסאית.

באתר ‘Sport 24’ נכתב בהתלהבות: “פאפוס עלתה ליתרון מול ויאריאל באצטדיון סטליוס קיריאקידיס, כאשר לוקאסן התרומם מעל כולם ונגח את הכדור לרשת בנגיחה יפהפייה ופצצתית”. גם ב-’Sport Time’ היללו את הבלם: “דריק לוקאסן כבש את שער היתרון לפאפוס בדקה ה־47 בנגיחה מתוך הרחבה אחרי קרן של שמה, וגרם לאושר גדול בכל יציעי האצטדיון. זהו גם שערו הראשון אי פעם בליגת האלופות”.

עוד ציינו בקפריסין כי מדובר בשער החמישי של לוקאסן במפעלים האירופיים, אחד נוסף במדי מכבי תל אביב, שניים בתקופתו באלקמאר, ואחד בעונה שעברה במדי פאפוס מול צסק"א 1948 הבולגרית. מעבר לחשיבות האישית, השער שלו עשוי להתגלות כקריטי להמשך דרכה של הקבוצה הקטנה מצפון האי, שצברה כעת חמש נקודות ונשארת בתמונת העלייה.

שחקני פאפוס חוגגים (IMAGO)

“לוקאסן הציג הערב הופעה מצוינת בכל היבט במדי פאפוס. בנוסף לשער שהעניק אל הניצחון ההיסטורי לאלופת קפריסין, הוא גם היה נהדר בתפקידו ההגנתי, כשניקה פעם אחר פעם כל ניסיון התקפה של היריבה”, נכתב בנוסף בתקשורת הקפריסאית.

לוקאסן עצמו שנבחר ל-MVP של המשחק, אמר בסיום: “פשוט תחושה מדהימה לנצח את ויאריאל. אנחנו עובדים קשה מאוד באימונים על מצבים נייחים. אני לא יודע אם זה השער הכי חשוב שלי. כבר הבקעתי כמה שערים חשובים בקריירה שלי, אבל זה בהחלט היה אחד הטובים".

בספרד, לעומת זאת, לא חיפשו ניסוחים עדינים. ב‘אס’ תיארו את התוצאה כ־“הפסד סנסציוני לצוללת הצהובה שטבעה בקפריסין, תוצאה שתפגע מאוד בקמפיין ליגת האלופות של ויאריאל”. ב’מארקה’ הרחיבו את הביקורת וכתבו בכותרת: “פאפוס מטביעה את ויאריאל המושפלת באומללות”.

על פי התקשורת הספרדית: “הקבוצה של חואן קרלוס קרסדו רשמה ניצחון ענק שמסבך מאוד את סיכויי ההעפלה של ויאריאל. מדובר באחת התבוסות המבישות ביותר שזכורות למועדון. פאפוס, אחת הקבוצות הצנועות ביותר במפעל, הראתה שאפשר להגיע רחוק עם סדר וארגון, אפילו לשלב הבתים של ליגת האלופות”.

ה’מארקה’ תיאר את המשחק ככזה שבו “ויאריאל הציגה תמונה עגומה לאורך כמעט כל הדקות, החמיצה הזדמנויות גדולות ונענשה על חוסר הדיוק שלה. כעת, עתידה בליגת האלופות מוטל בספק, והיא חייבת מהפך היסטורי כדי לשרוד”.

“ויאריאל לא תשכח את זה. הפסד קשה מאוד שמשאיר את שחקניו של מרסלינו כמעט מחוץ למפעל. נקודה אחת בלבד בארבעה משחקים מותירה להם אפשרויות מוגבלות ביותר, כששני משחקים נוספים נותרו להם בגרמניה. מתסכל מאוד. מרסלינו יצטרך לחשוב לעומק על מה שהתרחש על המגרש היום”, סיכמו.