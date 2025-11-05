מחצית: אינטר - קייראט 0:1

המחזור הרביעי של ליגת האלופות נמשך בשעה זו, כשבין המשחקים המרתקים שאנחנו מקבלים הערב, קייראט אלמטי, קבוצתם של הלגיונרים הישראלים עופרי ארד ודן גלזר, יוצאת למשחק חוץ קשה במיוחד נגד אינטר בסן סירו.

הקבוצה האיטלקית מגיעה למשחק אחרי שניצחה את כל משחקיה באירופה העונה, כשבמחזור האחרון אף הביסה 0:4 את רויאל- אוניון סן-ז’ילואז’ של ענאן חלאילי. החבורה ממילאנו רוצה להישאר מושלמת במפעל, והיא יודעת שגם היום על הנייר יש לה משחק פשוט לעשות זאת.

הקבוצה הקזחית זכתה ביום ראשון בליגה, אחרי שסיימה ב-1:1 במחזור האחרון נגד אסטנה, תוצאה שהספיקה לה בשביל לזכות בתואר. הצהובים-שחורים, שם משחקים שני נציגינו ארד ולגזר כמובן, ינסו לבצע סנסציה ולהשיג 3 נקודות ראשונות במפעל היוקרתי.

מחצית ראשונה

קפטן עופרי ארד ושחקני קייראט (IMAGO)

דקה 10: כמעט הראשון של אינטר. לאוטרו מרטינס השאיר כדור לפדריקו דימרקו, ששלח בעיטה חזקה. השוער הדף ישר לרגל של החלוץ הארגנטינאי, שסחט עוד הצלה נהדרת לקרן.

דקה 12: המארחת התחילה להתניע. בלבלת בהגנה הובילה לכך שהכדור הגיע לפרנצ’סקו אספוסיטו, שמקרוב שלח את הכדור החוצה.

דקה 14: מטווח על השער של הקזחים. הפעם הכדור הגיע שוב ללאוטרו, שמקצה הרחבה שלח אותו קצת מעל למשקוף.

פרנצ'סקו אספוסיטו נאבק (IMAGO)

דקה 20: השופט כבר שרק לפנדל עבור אינטר, אחרי שעופרי ארד הכשיל את יאן ביסק, אך ה-VAR קרא לו והוא הפך את החלטתו.

דקה 28: מצב ראשון של הקזחים. קרן עלתה מצד שמאל, אדמילסון עלה מעל כולם, אך יאן זומר הדף.

דקה 43: המצב הכי טוב המשחק, דווקא של קייראט! דסטאן סטפאב קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, ושלח בעיטה חזקה ששפשפה את המשקוף מלמעלה.

דקה 45, שער! אינטר עלתה ל-0:1: דווקא אחרי המשקוף של האורחת, המילאנזים עלו ליתרון. אחרי בלבלת ברחבה, ומאבק אדיר של לאוטרו על הכדור, הוא הצליח להשיג אותו ולכבוש מקרוב.

הרכב אינטר: יאן זומר, יאן ביסק, סטפן דה פריי, קרלוס אגוסטו, ניקולו בארלה, פיוטר זילינסקי, דנזל דומפריס, דוידה פראטסי, פדריקו דימארקו, לאוטרו מרטינס ופרנצ’סקו אספוסיטו.

הרכב קייראט: תימירלאן אנרבקוב, אלכסנדר שיברוקוב, איגור סורקין, אלכסנדר מרינסקי, לואיס מאטה, עופרי ארד, דמיר קסבולט, דסטאן סטפאב, ולרי גרומיקו, ג’ורג’יניו ואדמילסון.