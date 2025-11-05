יום רביעי, 05.11.2025 שעה 22:50
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
76-94צ'לסי10
75-84ספורטינג ליסבון11
77-84קרבאח אגדם12
62-83ניוקאסל13
64-93ברצלונה14
69-104אתלטיקו מדריד15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
55-24פאפוס19
45-23אטאלנטה20
411-74איינטרכט פרנקפורט21
49-44נאפולי22
34-63מארסיי23
38-74יובנטוס24
37-53קלאב ברוז'25
37-43אתלטיק בילבאו26
312-44אוניון סט. ז'ילואז27
28-54בודה גלימט28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

מחצית: אינטר - קייראט 0:1

ליגת האלופות, מחזור 4: ארד פתח כקפטן. אחרי שליטה כמעט מוחלטת שלה, ועם גיחות קטנות של הקזחים שכללו משקוף, המארחת עלתה ליתרון משער של לאוטרו

|
לאוטרו מרטינס משתלט (IMAGO)
לאוטרו מרטינס משתלט (IMAGO)

המחזור הרביעי של ליגת האלופות נמשך בשעה זו, כשבין המשחקים המרתקים שאנחנו מקבלים הערב, קייראט אלמטי, קבוצתם של הלגיונרים הישראלים עופרי ארד ודן גלזר, יוצאת למשחק חוץ קשה במיוחד נגד אינטר בסן סירו.

הקבוצה האיטלקית מגיעה למשחק אחרי שניצחה את כל משחקיה באירופה העונה, כשבמחזור האחרון אף הביסה 0:4 את רויאל- אוניון סן-ז’ילואז’ של ענאן חלאילי. החבורה ממילאנו רוצה להישאר מושלמת במפעל, והיא יודעת שגם היום על הנייר יש לה משחק פשוט לעשות זאת.

הקבוצה הקזחית זכתה ביום ראשון בליגה, אחרי שסיימה ב-1:1 במחזור האחרון נגד אסטנה, תוצאה שהספיקה לה בשביל לזכות בתואר. הצהובים-שחורים, שם משחקים שני נציגינו ארד ולגזר כמובן, ינסו לבצע סנסציה ולהשיג 3 נקודות ראשונות במפעל היוקרתי.

מחצית ראשונה

קפטן עופרי ארד ושחקני קייראט (IMAGO)קפטן עופרי ארד ושחקני קייראט (IMAGO)

דקה 10: כמעט הראשון של אינטר. לאוטרו מרטינס השאיר כדור לפדריקו דימרקו, ששלח בעיטה חזקה. השוער הדף ישר לרגל של החלוץ הארגנטינאי, שסחט עוד הצלה נהדרת לקרן.

דקה 12: המארחת התחילה להתניע. בלבלת בהגנה הובילה לכך שהכדור הגיע לפרנצ’סקו אספוסיטו, שמקרוב שלח את הכדור החוצה.

דקה 14: מטווח על השער של הקזחים. הפעם הכדור הגיע שוב ללאוטרו, שמקצה הרחבה שלח אותו קצת מעל למשקוף. 

פרנצפרנצ'סקו אספוסיטו נאבק (IMAGO)

דקה 20: השופט כבר שרק לפנדל עבור אינטר, אחרי שעופרי ארד הכשיל את יאן ביסק, אך ה-VAR קרא לו והוא הפך את החלטתו.

דקה 28: מצב ראשון של הקזחים. קרן עלתה מצד שמאל, אדמילסון עלה מעל כולם, אך יאן זומר הדף.

דקה 43: המצב הכי טוב המשחק, דווקא של קייראט! דסטאן סטפאב קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, ושלח בעיטה חזקה ששפשפה את המשקוף מלמעלה.

דקה 45, שער! אינטר עלתה ל-0:1: דווקא אחרי המשקוף של האורחת, המילאנזים עלו ליתרון. אחרי בלבלת ברחבה, ומאבק אדיר של לאוטרו על הכדור, הוא הצליח להשיג אותו ולכבוש מקרוב.

הרכב אינטר: יאן זומר, יאן ביסק, סטפן דה פריי, קרלוס אגוסטו, ניקולו בארלה, פיוטר זילינסקי, דנזל דומפריס, דוידה פראטסי, פדריקו דימארקו, לאוטרו מרטינס ופרנצ’סקו אספוסיטו. 

הרכב קייראט: תימירלאן אנרבקוב, אלכסנדר שיברוקוב, איגור סורקין, אלכסנדר מרינסקי, לואיס מאטה, עופרי ארד, דמיר קסבולט, דסטאן סטפאב, ולרי גרומיקו, ג’ורג’יניו ואדמילסון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
