החל גל פיטורי עובדים: המשבר של קאן מחריף

לאחר עונה קטסטרופלית שבסיומה ירדה לליגה ה-3, הקבוצה שבבעלותו של אמבפה פיטרה 16 עובדים במסגרת תוכנית התייעלות. וגם: המאבק המשפטי מול פ.ס.ז'

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

המשבר במועדון שבבעלותו של קיליאן אמבפה מעמיק. קאן, שנמצאת בבעלות משפחת אמבפה מאז 2023, ממשיכה להידרדר. לאחר עונה קטסטרופלית בליגה השנייה, שבסיומה ירד לליגה השלישית, אולצה קאן להפעיל תוכנית התייעלות חריפה הכוללת פיטורי עובדים. התוכנית, שנדחתה פעמיים בעבר, אושרה לבסוף על ידי רשויות העבודה בצרפת לפני כשבועיים, כך לפי הדיווחים בתקשורת המקומית.

המהלך מוביל לעזיבתם של 16 עובדים ממחלקות השיווק, המסחר והניהול במועדון, שנותר עם 68 עובדים בלבד, חלקם בתפקידים חדשים שנוצרו במסגרת ארגון מחדש. מדובר בצעד נוסף בתהליך קיצוצים רחב היקף שנועד לייצב את המועדון מבחינה כלכלית, לאחר עונה שבה סיים במקום האחרון בליגה השנייה וירד ליגה עוד לפני ששוחקו 31 מחזורים.

גם מבחינה מקצועית, התקופה הנוכחית רחוקה מלהיות מעודדת. קאן מדורגת במקום העשירי בליגה השלישית, עם שלושה ניצחונות בלבד ב־12 משחקים, ולא ניצחה מאז 3 באוקטובר. נשיאת חברת האחזקות של משפחת אמבפה ואמו של הכוכב, פייזה למארי, ניסתה להרגיע את האוהדים בראיון ל’לאקיפ’ בקיץ ואמרה: "על אף הקיצוצים והירידה לליגה השלישית, נשמר תקציב משמעותי של כ־12 מיליון אירו לטובת בנייה מחודשת של המועדון. חלק גדול מהתקציב מוקדש לאקדמיית הנוער, שהיא אבן יסוד לעתיד של קאן. אנחנו בשלב של הנחת יסודות".

פאיזה למארי (רויטרס)פאיזה למארי (רויטרס)

אולם בזמן שהמועדון המשפחתי נאבק על עתידו, קיליאן אמבפה עצמו מתמודד עם חזית משפטית לא פחות סוערת. החלוץ של ריאל מדריד, שעזב את פ.ס.ז’ בקיץ האחרון, יופיע ב־17 בנובמבר בפני בית הדין לעבודה בפאריס במסגרת הסכסוך הפיננסי מול המועדון לשעבר. אמבפה דורש שכר של 55 מיליון אירו, המייצג שלושה חודשי שכר אחרונים, בונוס חתימה ובונוס אתיקה שלטענתו לא שולמו לו, וכן מבקש שבית המשפט יכיר בחוזהו כקבוע ולא כחוזה לתקופה מוגבלת.

בפ.ס.ז’ טוענים כי השחקן הסכים לוותר על חלק מהתשלומים כחלק מהבנות שנעשו בקיץ 2023, אז הוחזר לסגל לאחר שהורחק ממנו. מנגד, מקורביו של אמבפה מגדירים זאת כ"סיפור דמיוני" וטוענים שמעולם לא נחתם הסכם כזה. השחקן אף הגיש בעבר תלונה על הטרדה נפשית וניסיון סחיטה נגד המועדון, אך משך אותה ביולי האחרון, אף שהחקירה הפלילית בנושא עדיין נמשכת. כך מוצא עצמו אמבפה, אחד הכדורגלנים המשפיעים בעולם, מתמודד בו זמנית עם שני אתגרים קשים, ניהול מועדון במשבר עמוק בצפון צרפת, ומאבק משפטי רגיש מול האימפריה שאותה עזב לא מזמן.

