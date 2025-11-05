מערכת ONE
גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)
המחזור הרביעי של שלב הליגה של ליגת האלופות משוחק בשעה זו, כאשר אייאקס, יחד עם אוסקר גלוח בהרכב הפותח, מארחת את גלאטסראיי למשחק חם ומקווה לקטוף נקודות ראשונות בקמפיין האירופי העונה.
ההולנדים כאמור מגיעים להתמודדות כשהם בתחתית הטבלה, כאשר בשלושת משחקי הפתיחה ספגו 2:0 מאינטר, 4:0 ממארסיי ו-5:1 מצ’לסי במחזור האחרון. כעת הם מקווים לצאת לדרך חדשה ולנסות להתקדם אל עבר המקום המוביל לפחות לשלב הפלייאוף.
בצד השני נמצאים הטורקים, שאמנם חטפו 5:1 מפרנקפורט במחזור הפתיחה, אך מאז השיגו 0:1 גדול על ליברפול בתוספת ל-1:3 על בודה גלימה במחזור הקודם, וכעת הם מקווים לרשום ניצחון שלישי ברציפות במפעל על חשבון ההולנדים.
שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה בשלב הליגה של הליגה האירופית, אז, כמו היום, המשחק שוחק ביוהאן קרויף ארנה וההולנדים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 1:2. מי תנצח הפעם?
מחצית שניה
'78
- שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:3! עוד נגיעת יד ברחבה גררה עוד שריקה, ופעם נוספת ויקטור אוסימן הבקיע מהנקודה והשלים שלושער!
'65
- שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:2! יורי באס נגע בכדור בידו בתוך הרחבה ואחרי התערבות של ה-VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה אוסימן השלים צמד בקלילות
'59
- שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1! לירוי סאנה הגביה כדור אדיר לרחבה, ויקטור אוסימן נכנס מצוין ועם נגיחה רכה בראשו מקרוב שלח את הכדור לרשת
'51
- שאלאי ניסה בעיטה מרחוק, פאסבר הדף לא טוב, אוסימן ניסה להשתלט על הריבאונד אך השוער לבסוף הצליח לקלוט את הכדור
'46
- חילופים בפתיחת המחצית השנייה: גבריאל סארה פינה את מקומו לבריס יילמז בגלאטסראיי
מחצית ראשונה
'37
- הכדור הגיע לאוסקר גלוך, שמהאוויר שיגר בעיטה חזקה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
'34
- ג'ורתי מוקיו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של ג'אקיר
'14
- הזדמנות ראשונה לטורקים: ויקטור אוסימן בפעולה אישית נהדרת הקפיץ לעצמו ושחרר בעיטה עוצמתית, רמקו פאסבר הדף את הכדור
'10
- עשר דקות מהפתיחה, שתי הקבוצות מגששות ומתקשות לייצר מצבים מסוכנים עד כה