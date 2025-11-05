יום רביעי, 05.11.2025 שעה 23:48
גלאטסראיי
דקה 89
0 3
שופט: בנואה בסטיאן
אייאקס
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
76-94צ'לסי10
75-84ספורטינג ליסבון11
77-84קרבאח אגדם12
62-83ניוקאסל13
64-93ברצלונה14
69-104אתלטיקו מדריד15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
55-24פאפוס19
45-23אטאלנטה20
411-74איינטרכט פרנקפורט21
49-44נאפולי22
34-63מארסיי23
38-74יובנטוס24
37-53קלאב ברוז'25
37-43אתלטיק בילבאו26
312-44אוניון סט. ז'ילואז27
28-54בודה גלימט28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36
הרכבים וציונים
 
 
גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)
גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)

המחזור הרביעי של שלב הליגה של ליגת האלופות משוחק בשעה זו, כאשר אייאקס, יחד עם אוסקר גלוח בהרכב הפותח, מארחת את גלאטסראיי למשחק חם ומקווה לקטוף נקודות ראשונות בקמפיין האירופי העונה.

ההולנדים כאמור מגיעים להתמודדות כשהם בתחתית הטבלה, כאשר בשלושת משחקי הפתיחה ספגו 2:0 מאינטר, 4:0 ממארסיי ו-5:1 מצ’לסי במחזור האחרון. כעת הם מקווים לצאת לדרך חדשה ולנסות להתקדם אל עבר המקום המוביל לפחות לשלב הפלייאוף. 

בצד השני נמצאים הטורקים, שאמנם חטפו 5:1 מפרנקפורט במחזור הפתיחה, אך מאז השיגו 0:1 גדול על ליברפול בתוספת ל-1:3 על בודה גלימה במחזור הקודם, וכעת הם מקווים לרשום ניצחון שלישי ברציפות במפעל על חשבון ההולנדים.

אוסקר גלוך מול לוקאס טוריירה (IMAGO)אוסקר גלוך מול לוקאס טוריירה (IMAGO)

שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה בשלב הליגה של הליגה האירופית, אז, כמו היום, המשחק שוחק ביוהאן קרויף ארנה וההולנדים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 1:2. מי תנצח הפעם?

מחצית שניה
  • '78
  • שער
  • שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:3! עוד נגיעת יד ברחבה גררה עוד שריקה, ופעם נוספת ויקטור אוסימן הבקיע מהנקודה והשלים שלושער!
ויקטור אוסימן ולירוי סאנה חוגגים (IMAGO)ויקטור אוסימן ולירוי סאנה חוגגים (IMAGO)
ויקטור אוסימן ולירוי סאנה בטירוף (IMAGO)ויקטור אוסימן ולירוי סאנה בטירוף (IMAGO)
  • '65
  • שער
  • שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:2! יורי באס נגע בכדור בידו בתוך הרחבה ואחרי התערבות של ה-VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה, ממנה אוסימן השלים צמד בקלילות
שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים (IMAGO)
שחקני גלאטסראיי חוגגים על רקע האכזבה באייאקס (IMAGO)שחקני גלאטסראיי חוגגים על רקע האכזבה באייאקס (IMAGO)
השער של ויקטור אוסימן (IMAGO)השער של ויקטור אוסימן (IMAGO)
  • '59
  • שער
  • שער! גלאטסראיי עלתה ל-0:1! לירוי סאנה הגביה כדור אדיר לרחבה, ויקטור אוסימן נכנס מצוין ועם נגיחה רכה בראשו מקרוב שלח את הכדור לרשת
אוסקר גלוך מופל (IMAGO)אוסקר גלוך מופל (IMAGO)
  • '51
  • החמצה
  • שאלאי ניסה בעיטה מרחוק, פאסבר הדף לא טוב, אוסימן ניסה להשתלט על הריבאונד אך השוער לבסוף הצליח לקלוט את הכדור
אוסקר גלוך מול לירוי סאנה (IMAGO)אוסקר גלוך מול לירוי סאנה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילופים בפתיחת המחצית השנייה: גבריאל סארה פינה את מקומו לבריס יילמז בגלאטסראיי
מחצית ראשונה
אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • הכדור הגיע לאוסקר גלוך, שמהאוויר שיגר בעיטה חזקה, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
ג'ורתי מוקיו מול לירוי סאנה (IMAGO)ג'ורתי מוקיו מול לירוי סאנה (IMAGO)
  • '34
  • החמצה
  • ג'ורתי מוקיו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של ג'אקיר
ויקטור אוסימן בין שחקני אייאקס (IMAGO)ויקטור אוסימן בין שחקני אייאקס (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לטורקים: ויקטור אוסימן בפעולה אישית נהדרת הקפיץ לעצמו ושחרר בעיטה עוצמתית, רמקו פאסבר הדף את הכדור
אוסקר גלוך מול לוקאס טוריירה (IMAGO)אוסקר גלוך מול לוקאס טוריירה (IMAGO)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות מהפתיחה, שתי הקבוצות מגששות ומתקשות לייצר מצבים מסוכנים עד כה
טוען תגובות...
