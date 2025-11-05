הרכבים וציונים



גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO) גלוך ושחקני אייאקס בהלם (IMAGO)

המחזור הרביעי של שלב הליגה של ליגת האלופות משוחק בשעה זו, כאשר אייאקס, יחד עם אוסקר גלוח בהרכב הפותח, מארחת את גלאטסראיי למשחק חם ומקווה לקטוף נקודות ראשונות בקמפיין האירופי העונה.

ההולנדים כאמור מגיעים להתמודדות כשהם בתחתית הטבלה, כאשר בשלושת משחקי הפתיחה ספגו 2:0 מאינטר, 4:0 ממארסיי ו-5:1 מצ’לסי במחזור האחרון. כעת הם מקווים לצאת לדרך חדשה ולנסות להתקדם אל עבר המקום המוביל לפחות לשלב הפלייאוף.

בצד השני נמצאים הטורקים, שאמנם חטפו 5:1 מפרנקפורט במחזור הפתיחה, אך מאז השיגו 0:1 גדול על ליברפול בתוספת ל-1:3 על בודה גלימה במחזור הקודם, וכעת הם מקווים לרשום ניצחון שלישי ברציפות במפעל על חשבון ההולנדים.

אוסקר גלוך מול לוקאס טוריירה (IMAGO)

שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה בשלב הליגה של הליגה האירופית, אז, כמו היום, המשחק שוחק ביוהאן קרויף ארנה וההולנדים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 1:2. מי תנצח הפעם?