יום רביעי, 05.11.2025 שעה 22:43
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
76-94צ'לסי10
75-84ספורטינג ליסבון11
77-84קרבאח אגדם12
62-83ניוקאסל13
64-93ברצלונה14
69-104אתלטיקו מדריד15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
55-24פאפוס19
45-23אטאלנטה20
411-74איינטרכט פרנקפורט21
49-44נאפולי22
34-63מארסיי23
38-74יובנטוס24
37-53קלאב ברוז'25
37-43אתלטיק בילבאו26
312-44אוניון סט. ז'ילואז27
28-54בודה גלימט28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

גלוך ב-11 של אייאקס, ארד פותח נגד אינטר

הקשר ההתקפי יפתח בהרכב של הקבוצה ההולנדית שתפגוש ב-22:00 את גלאטסראיי, ארד יעלה בהרכב של קייראט נגד סגנית אלופת אירופה בליגת האלופות

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ועופרי ארד יעלו ב-22:00 לדשא במסגרת ליגת האלופות, כאשר השניים פותחים בהרכב של אייאקס וקייראט בהתאמה. ההולנדים יתמודדו נגד גלאטסראיי הטורקית, בעוד קובצתו של ארד תשחק נגד סגנית אלופת אירופה, אינטר.

אייאקס מול גלאטסראיי יהווה משחק בין קבוצה שנמצאת במקום האחרון לבין קבוצה שנמצאת באמצע הטבלה. ההולנדים, יחד עם אוסקר גלוך, סופרים כבר שלושה הפסדים בליגת האלופות עם יחס שערים רע של 11:1, כשהם מקווים להשיג ניצחון בכורה על חשבון הטורקים, שאמנם פתחו לא טוב עם 5:1 לפרנקפורט, אך לאחר מכן רשמו 0:1 על ליברפול ו-1:3 על בודו גלימט.

במקביל, אינטר שתפגוש את קייראט נמצאת בחלק העליון של הטבלה עם תשע נקודות, כשהםיאלמעשה מושלמת ועדיין ללא הפסד וגם ללא ספיגת שער, עם יחס מרשים של 0:9. מנגד, הקזחים, עם עופרי ארד, פתחו את שלב הליגה עם שני הפסדים, אך במחזור האחרון סיימו ב-0:0 עם פאפוס, השיגו נקודה היסטורית ורוצים להפתיע את האיטלקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */