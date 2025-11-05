גלוך ב-11 של אייאקס, ארד פותח נגד אינטר

אוסקר גלוך ועופרי ארד יעלו ב-22:00 לדשא במסגרת ליגת האלופות, כאשר השניים פותחים בהרכב של אייאקס וקייראט בהתאמה. ההולנדים יתמודדו נגד גלאטסראיי הטורקית, בעוד קובצתו של ארד תשחק נגד סגנית אלופת אירופה, אינטר.

אייאקס מול גלאטסראיי יהווה משחק בין קבוצה שנמצאת במקום האחרון לבין קבוצה שנמצאת באמצע הטבלה. ההולנדים, יחד עם אוסקר גלוך, סופרים כבר שלושה הפסדים בליגת האלופות עם יחס שערים רע של 11:1, כשהם מקווים להשיג ניצחון בכורה על חשבון הטורקים, שאמנם פתחו לא טוב עם 5:1 לפרנקפורט, אך לאחר מכן רשמו 0:1 על ליברפול ו-1:3 על בודו גלימט.

במקביל, אינטר שתפגוש את קייראט נמצאת בחלק העליון של הטבלה עם תשע נקודות, כשהםיאלמעשה מושלמת ועדיין ללא הפסד וגם ללא ספיגת שער, עם יחס מרשים של 0:9. מנגד, הקזחים, עם עופרי ארד, פתחו את שלב הליגה עם שני הפסדים, אך במחזור האחרון סיימו ב-0:0 עם פאפוס, השיגו נקודה היסטורית ורוצים להפתיע את האיטלקים.