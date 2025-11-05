יום רביעי, 05.11.2025 שעה 21:48
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

רשמית: סוארס מושעה ממשחק הפלייאוף המכריע

האורוגוואי ייעדר מהמפגש הגורלי של אינטר מיאמי מול נאשוויל על הכרטיס לשלב הבא ב-MLS בעקבות עונש שהטילה עליו ועדת המשמעת. הפרטים המלאים בפנים

|
לואיס סוארס (IMAGO)
לואיס סוארס (IMAGO)

לחץ גדול באינטר מיאמי לקראת המשחק המכריע בשבת מול נאשוויל, שבו קבוצתו של חאבייר מסצ’ראנו תיאבק על מקום בחצי גמר המזרח. לואיס סוארס לא יעמוד לרשות המאמן לאחר שנענש בהשעיה על ידי ועדת המשמעת של ה־MLS, בנוסף לקנס כספי. לפי ההודעה הרשמית, גם חברו לקבוצה איאן פריי נקנס על עבירה על מדיניות "התחזות והגזמה", אך במקרה שלו לא הוטלה השעיה.

על אף שניסתה לערער, אינטר מיאמי נכשלה בבקשתה, וההחלטה נותרה בעינה. המשמעות: סוארס לא יוכל לשחק בשבת באצטדיון צ’ייס, במשחק שבו עונת הקבוצה כולה עלולה להיות מוכרעת. הסיבה לעונש נובעת מהתקרית שבה בעט סוארס בבלם נאשוויל, אנדי נאג’אר, ללא קשר לכדור, פעולה שלא נראתה על ידי השופט במהלך המשחק ולכן הצריכה את התערבות ועדת המשמעת.

הוועדה בחנה את האירוע בעצמה, ובסיומה של סקירה קצרה וחד משמעית קבעה כי מדובר בהתנהגות אלימה המצדיקה הרחקה ממשחק אחד. החלטתה אילצה את מסצ’ראנו לשנות את התוכנית המקורית למשחק הקרוב.

חאבייר מסצחאבייר מסצ'ראנו וליאו מסי (IMAGO)

בהודעה הרשמית נכתב: “ועדת המשמעת של ה־MLS השעתה וקנסה את חלוץ אינטר מיאמי, לואיס סוארס, בסכום שלא פורסם, בהתאם לסעיף 3 של תקנון הוועדה, בשל התנהגות אלימה בדקה ה־71 של משחק קבוצתו מול נאשוויל ב־1 בנובמבר. סוארס ירצה את עונש ההשעיה במשחק של אינטר מיאמי מול נאשוויל ב־8 בנובמבר”.

האירוע עורר סערה ברשתות החברתיות, שם הופץ הסרטון שבו ניתן לראות בבירור את סוארס בועט בנאג’אר במהלך שבו כלל לא הייתה נגיעה בכדור. זוהי אינה הפעם הראשונה שסוארס נענש על התנהגות אלימה מאז שהצטרף לאינטר מיאמי, מוקדם יותר העונה הושעה לשלושה משחקים נוספים בעקבות תקרית יריקה בגמר גביע הליגות.

ההשעיה הנוכחית משאירה את אינטר מיאמי פגיעה התקפית, במיוחד לאור העובדה שסוארס הוא החלוץ הבכיר היחיד שזמין לסגל. מסצ’ראנו כבר רמז כי אלן אובנדו לא צפוי לשחק, ולכן עם היעדרו של סוארס, כל הסימנים מצביעים על כך שליאו מסי ישחק כחלוץ מדומה במשחק החשוב ביותר של אינטר מיאמי העונה, משחק שעשוי לקבוע אם העונה של הצמד הארגנטינאי-אורוגוואי תסתיים בהצלחה או באכזבה גדולה.

