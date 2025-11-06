יום חמישי, 06.11.2025 שעה 09:31
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1615-189הופנהיים6
1412-169פ.צ. קלן7
1419-229איינטרכט פרנקפורט8
1217-139ורדר ברמן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
816-119וולפסבורג12
815-89המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

דיווח: דאיו אופמקאנו סיכם בעל פה בריאל מדריד

בצרפת טוענים: בלם באיירן מינכן שמסיים חוזה בקיץ מנהל מגעים עם הקבוצה של צ'אבי אלונסו, כשגם חברו לנבחרת איברהימה קונאטה לא אמר נואש ומגשש

|
דאיו אופמקאנו (IMAGO)
דאיו אופמקאנו (IMAGO)

ריאל מדריד ממשיכה לחפש חיזוק להגנה, ונראה שהמאמצים מתחילים לשאת פרי. לפי דיווח ב’פוט מרקטו’ בצרפת, במועדון נרשמה התקדמות משמעותית במגעים עם הבלם הצרפתי דאיו אופמקאנו, כאשר האפשרות לצרף את חברו לנבחרת, איברהימה קונאטה, עדיין קיימת, אך כבר אינה בעדיפות ראשונה.

ביום שלישי בערב, ליברפול וריאל מדריד נפגשו שוב, הפעם בליגת האלופות. האנגלים רשמו ניצחון 0:1 מוצדק, בעיקר בזכות הופעה נהדרת של איברהימה קונאטה, שהפגין ביטחון ושליטה מול ההתקפה הרכה מהרגיל של הבלאנקוס. במדריד שמו לב היטב, ההנהלה התרשמה מאוד מהיכולת של הבלם הצרפתי של ליברפול, שנראה כאילו נולד לשחק על הבמות הגדולות.

בשבועות האחרונים בחנו בריאל מדריד ברצינות את האפשרות לצרף את קונאטה, מתוך כוונה לחזק את מרכז ההגנה ולהתכונן לעזיבות פוטנציאליות של דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר, ששניהם מסיימים חוזה ביוני 2026. המטרה הייתה ברורה, בלם מנוסה ולא מבוגר מדי, עם ניסיון בין-לאומי ומעמד חזק. יתרונו של קונאטה טמון בכך שחוזהו בליברפול מסתיים ביוני הקרוב, מה שהיה מאפשר לו להגיע כשחקן חופשי. לפי הדיווחים, הוא עצמו מעוניין לעבור למדריד, אך הדבר טרם הבשיל.

איברהימה קונאטה בטירוף (IMAGO)איברהימה קונאטה בטירוף (IMAGO)

למרות זאת, במועדון הספרדי שינו כיוון, וכעת דאיו אופמקאנו מוגדר כמטרה המרכזית של פלורנטינו פרס. קונאטה, שקיבל הצעת חידוש חוזה מליברפול ונמצא גם על הכוונת של פ.ס.ז’, ירד בשלב זה לתחתית סדר העדיפויות. לעומת זאת, אופמקאנו, בן ה־27, שבלט העונה במדי באיירן מינכן, כבר הגיע לפי הדיווחים להסכמה בעל פה עם ריאל מדריד.

הבלם הצרפתי יסיים את חוזהו בבאיירן ביוני הקרוב, ויעמוד לרשות ריאל מדריד כשחקן חופשי, פרופיל אידאלי מבחינת הנהלת המועדון. בנוסף, אופמקאנו נהנה מקשרים טובים עם שחקני הנבחרת הצרפתית שבסגל ריאל מדריד, וביניהם אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה ופרלאן מנדי. גם המאמן צ’אבי אלונסו, שהתמודד מולו בבונדסליגה, מכיר היטב את איכויותיו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)דאיו אופמקאנו (IMAGO)

פ.ס.ז’ עוקבת מקרוב אחר המתרחש ולא ויתרה על הניסיון להחזיר את הבלם לצרפת, אך בבאיירן טרם הצליחו להגיע עמו להסכמה על הארכת חוזהו. בשלב זה, ריאל מדריד נראית כיעד המוביל, והניסיון לשכנע את אופמקאנו לחתום כבר לקראת הקיץ בעיצומו. עם זאת, כמו שתמיד אומרים בעולם הכדורגל, “הכל יכול להשתנות מהר מאוד”. ההמשך, כך נראה, עוד לפנינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */