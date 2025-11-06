דיווח: דאיו אופמקאנו סיכם בעל פה בריאל מדריד

ריאל מדריד ממשיכה לחפש חיזוק להגנה, ונראה שהמאמצים מתחילים לשאת פרי. לפי דיווח ב’פוט מרקטו’ בצרפת, במועדון נרשמה התקדמות משמעותית במגעים עם הבלם הצרפתי דאיו אופמקאנו, כאשר האפשרות לצרף את חברו לנבחרת, איברהימה קונאטה, עדיין קיימת, אך כבר אינה בעדיפות ראשונה.

ביום שלישי בערב, ליברפול וריאל מדריד נפגשו שוב, הפעם בליגת האלופות. האנגלים רשמו ניצחון 0:1 מוצדק, בעיקר בזכות הופעה נהדרת של איברהימה קונאטה, שהפגין ביטחון ושליטה מול ההתקפה הרכה מהרגיל של הבלאנקוס. במדריד שמו לב היטב, ההנהלה התרשמה מאוד מהיכולת של הבלם הצרפתי של ליברפול, שנראה כאילו נולד לשחק על הבמות הגדולות.

בשבועות האחרונים בחנו בריאל מדריד ברצינות את האפשרות לצרף את קונאטה, מתוך כוונה לחזק את מרכז ההגנה ולהתכונן לעזיבות פוטנציאליות של דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר, ששניהם מסיימים חוזה ביוני 2026. המטרה הייתה ברורה, בלם מנוסה ולא מבוגר מדי, עם ניסיון בין-לאומי ומעמד חזק. יתרונו של קונאטה טמון בכך שחוזהו בליברפול מסתיים ביוני הקרוב, מה שהיה מאפשר לו להגיע כשחקן חופשי. לפי הדיווחים, הוא עצמו מעוניין לעבור למדריד, אך הדבר טרם הבשיל.

איברהימה קונאטה בטירוף (IMAGO)

למרות זאת, במועדון הספרדי שינו כיוון, וכעת דאיו אופמקאנו מוגדר כמטרה המרכזית של פלורנטינו פרס. קונאטה, שקיבל הצעת חידוש חוזה מליברפול ונמצא גם על הכוונת של פ.ס.ז’, ירד בשלב זה לתחתית סדר העדיפויות. לעומת זאת, אופמקאנו, בן ה־27, שבלט העונה במדי באיירן מינכן, כבר הגיע לפי הדיווחים להסכמה בעל פה עם ריאל מדריד.

הבלם הצרפתי יסיים את חוזהו בבאיירן ביוני הקרוב, ויעמוד לרשות ריאל מדריד כשחקן חופשי, פרופיל אידאלי מבחינת הנהלת המועדון. בנוסף, אופמקאנו נהנה מקשרים טובים עם שחקני הנבחרת הצרפתית שבסגל ריאל מדריד, וביניהם אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה ופרלאן מנדי. גם המאמן צ’אבי אלונסו, שהתמודד מולו בבונדסליגה, מכיר היטב את איכויותיו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)

פ.ס.ז’ עוקבת מקרוב אחר המתרחש ולא ויתרה על הניסיון להחזיר את הבלם לצרפת, אך בבאיירן טרם הצליחו להגיע עמו להסכמה על הארכת חוזהו. בשלב זה, ריאל מדריד נראית כיעד המוביל, והניסיון לשכנע את אופמקאנו לחתום כבר לקראת הקיץ בעיצומו. עם זאת, כמו שתמיד אומרים בעולם הכדורגל, “הכל יכול להשתנות מהר מאוד”. ההמשך, כך נראה, עוד לפנינו.