יום חמישי, 06.11.2025 שעה 08:03
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%726-7398ולנסיה7
56%787-7819פנאתינייקוס8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

איטודיס: צריכים לשחק טוב יותר ב-2 צידי המגרש

מאמן הפועל תל אביב לקראת המפגש נגד דובאי ב-20:00: "לצערי נשחק בלי קהל, אך נפגוש קבוצה עם שאיפות גדולות". טימור ופלטין צפויים להירשם ביחד

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב כבר שמה את ההפסד לאולימפיאקוס ועצירת הרצף שלה בצד כשניצחה בליגה את רעננה, אך הקבוצה תנסה לשוב למסלול גם ביורוליג היום (חמישי, 20:00) נגד דובאי. היריבה תארח את המפגש בבוסניה, כאשר היא לא רצתה לקחת אחריות על אירוח קבוצה ישראלית במדינה שלה באסיה, וגם בבוסניה המפגש יקרה בדלתיים סגורות, דבר שלא זר לקבוצות מישראל.

ההפסד לאולימפיאקוס עלה לאדומים בפסגה, והם במקום השלישי עם מאזן של שישה ניצחונות לצד שני הפסדים, כשרק הכוכב האדום בלגרד וז’לגיריס מקדימות אותם. דובאי אגב במקום ה-14 מתוך 20 קבוצות במפעל הבכיר באירופה, עם שלושה ניצחונות וחמישה הפסדים, כאשר במשחקה הקודם היא נכנעה לוולנסיה בתום משחק צמוד, והיא בכללי עם שלושה הפסדים ברצף ביורוליג.

בכל מקרה, הפועל תל אביב תעלה למשחק עם לא מעט פציעות, כאשר תומר גינת הצטרף ברשימת הנעדרים לברונו קבוקלו וים מדר, והשלושה לא כשירים, כאשר גם אם דימיטריס איטודיס היה רוצה בעקבות החיסורים בעמדה מספר 4 לרשום את עוז בלייזר ליורוליג, אז גם הפורוורד הישראלי פצוע בקרסול ולא כשיר. גם בר טימור וגם גיא פלטין צפויים להירשם.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

בכללי, הפועל תל אביב מתחילה רצף קשוח ובעיקר חשוב מאוד. אחרי דובאי מחכה הפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, לאחר מכן שבוע כפול ביורוליג עם משחקים נגד בסקוניה ופנרבחצ’ה ואז הדרבי הגדול של תל אביב, כשהפועל תל אביב תארח את מכבי תל אביב, הפעם במנורה, במסגרת ליגת ווינר סל, במטרה לנקום על ההפסד ביורוליג במשחק בין השתיים.

איטודיס אמר: “אנחנו כאן בבוסניה ולצערי נשחק ללא אוהדים, אבל נפגוש קבוצה חזקה, קבוצה חדשה שהיא יצרה עם שחקנים מנוסים שהיו ביורוליג ויורוקאפ, יש לדובאי ציפיות גבוהות, אפשר לראות לפי ההחתמות והצירופים. ננסה לחזור למסלול אחרי ההפסד לאולימפיאקוס ולשחק טוב יותר בשני צידי המגרש”.

ג’ונתן מוטלי, סנטר הפועל תל אביב, הוסיף גם הוא לקראת המפגש: “נפגוש קבוצה עם המון כישרון, מצפים מדובאי לבוא ולשחק חזק ולקלוע הרבה נקודות, ננסה למנוע מהקלעים שלהם להיות חמים. צריכים לשחק כקבוצה ומקווה שנשיג את הניצחון”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
רונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
