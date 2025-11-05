יום רביעי, 05.11.2025 שעה 21:47
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
לוח תוצאות
ליגת האלופות לנוער 25-26
123-134אתלטיק בילבאו1
123-124ריאל מדריד2
120-84קלאב ברוז'3
104-114אתלטיקו מדריד 4
97-194בנפיקה 5
98-174טוטנהאם6
95-84ברצלונה 7
96-84בורוסיה דורטמונד 8
96-84ויאריאל9
84-84אינטר 10
86-84ספורטינג ליסבון 11
75-124סלביה פראג12
75-114פאריס סן-ז'רמן13
712-164אייאקס14
76-84אולימפיאקוס15
78-74ליברפול 16
79-74באייר לברקוזן17
66-84קופנהאגן18
68-84מנצ'סטר סיטי19
57-104פ.ס.וו איינדהובן20
47-94איינטרכט פרנקפורט21
310-124מונאקו 22
33-14נאפולי23
39-54באיירן מינכן24
313-54אוניון סט. ז'ילואז25
315-54גלאטסראיי26
17-44יובנטוס27
110-64מארסיי28
014-64ארסנל29
013-54ניוקאסל30
013-44קייראט 31
021-24בודו גלימט32
020-14קרבאח33

8 דקות לגורן בהפסד בארסה עד 19 לקלאב ברוז'

אחרי הצמד הגדול מול אולימפיאקוס במחזור הקודם, הישראלי הצעיר עלה מהספסל בדקה ה-82 ולא הצליח לעזור לקטלונים, שספגו 2:0 ואיבוד נק' ראשון במפעל

|
אוריין גורן (למעלה שני משמאל) והנוער של ברצלונה (הטוויטר של ברצלונה)
אוריין גורן (למעלה שני משמאל) והנוער של ברצלונה (הטוויטר של ברצלונה)

רגע לפני ערב גדוש של משחקי ליגת האלופות, גם קבוצות הנוער לקחו חלק במסגרת המחזור הרביעי של הטורניר האירופי עד גיל 19, כאשר ברצלונה התארחה אצל קלאב ברוז’ והופתעה עם 2:0.

מי שלקח חלק במשחק הוא הלגיונר הצעיר שלנו, אוריין גורן, שעלה מהספסל בדקה ה-82 במצב של 0:1 לבלגים, ולא הצליח לעזור לקבוצתו להשוות את התוצאה, כאשר אקורד הסיום הגיע בדקה ה-90 וחתם ניצחון לקבוצה המקומית.

קבוצת הנוער של הקטלונים רושמת את איבוד הנקודות הראשון שלה במפעל אחרי שלושה ניצחונות רצופים, בהם הישראלי לקח חלק משמעותי, במיוחד במחזור הקודם, אז רשם צמד גדול מול אולימפיאקוס במשחק שנגמר 0:3 לבלאוגרנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
