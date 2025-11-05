8 דקות לגורן בהפסד בארסה עד 19 לקלאב ברוז'

רגע לפני ערב גדוש של משחקי ליגת האלופות, גם קבוצות הנוער לקחו חלק במסגרת המחזור הרביעי של הטורניר האירופי עד גיל 19, כאשר ברצלונה התארחה אצל קלאב ברוז’ והופתעה עם 2:0.

מי שלקח חלק במשחק הוא הלגיונר הצעיר שלנו, אוריין גורן, שעלה מהספסל בדקה ה-82 במצב של 0:1 לבלגים, ולא הצליח לעזור לקבוצתו להשוות את התוצאה, כאשר אקורד הסיום הגיע בדקה ה-90 וחתם ניצחון לקבוצה המקומית.

קבוצת הנוער של הקטלונים רושמת את איבוד הנקודות הראשון שלה במפעל אחרי שלושה ניצחונות רצופים, בהם הישראלי לקח חלק משמעותי, במיוחד במחזור הקודם, אז רשם צמד גדול מול אולימפיאקוס במשחק שנגמר 0:3 לבלאוגרנה.