היום הראשון של אליפות ישראל בגלישת הרוח בוטל

אליפות ישראל בגלישת רוח הייתה אמורה לצאת לדרך היום (רביעי) בחוף הים של מכמורת, אך בגלל תנאי מזג האוויר, עם חום כבד וללא רוח, הוחלט לבטל את יום השיוטים הראשון והגולשים נותרו על החוף במשך שעות ארוכות.

נבחרת גלישת הרוח לנשים, שהיא הטובה ביותר בעולם, תופיע לתחרות ללא שחר טיבי הוותיקה שתיעדר גם מאליפות אירופה שתתקיים באיטליה בעוד כשבועיים. מי שלוקחות חלק בתחרות בין היתר הן גולשת הרוח הוותיקה קטי ספיצ'קוב, סגנית אלופת העולם הטרייה תמר שטיינברג, דניאלה פלג, מאיה מוריס וגם סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור.

שחר טיבי הודיעה כי לא תשתתף באליפות ישראל ולא באליפות אירופה לאחר שלקחה הפסקה קצרה למנוחה. שרון קנטור, שלא התאמנה בתקופה האחרונה בעקבות פציעה, חזרה לפעילות רק לאחרונה באופן הדרגתי ובתיאום עם הצוות המקצועי הוחלט שהיא כן תצא למים.

שרון קנטור נפצעה בראשה לאחר שנפלה למים במהלך אימון שגרתי וקיבלה זעזוע מוח. היא חזרה לאימונים סדירים לפני כשבועיים ובספק לאליפות אירופה כאשר התחרות הלאומית היא סוג של מבחן עבורה כדי לראות האם היא אכן מסוגלת להתחרות אחרי שהתאוששה מהפגיעה.

בתחרות לגברים ישתתפו בין היתר תום ראובני, יואב כהן, יואב עומר ותומר ורדימון. הנבחרת של גל פרידמן חזרה זה עתה מאיטליה, שם התכוננה לאליפות אירופה באתר התחרות, אליו היא תטוס שוב בשבוע הבא.