הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

אונאי אמרי: אנחנו לא פייבוריטים מול מכבי ת"א

מאמן אסטון וילה הפתיע במסע"ת לקראת המפגש באירופית: "משחק שיהווה מבחן עבורנו". באנגליה מדווחים: 700 שוטרים יאבטחו, לצד רחפנים וכלבי גישוש

|
אונאי אמרי (IMAGO)
אונאי אמרי (IMAGO)

המשחק בין מכבי תל אביב לאסטון וילה, שייערך ביום חמישי במסגרת הליגה האירופית, מעורר עניין עצום בבריטניה, לא רק מהסיבות המקצועיות. על פי הדיווחים בתקשורת האנגלית, מדובר באחד המפגשים הרגישים ביותר שנערכו באירופה העונה, בשל הרקע הביטחוני והחברתי סביב הגעתה של קבוצה ישראלית לאזור המאוכלס ברובו מוסלמי.

“שישה שבועות בלבד חלפו מאז שעלו קולות להרחיק קבוצות מישראל מהמפעלים האירופיים בעקבות המלחמה, והמפגש בבירמינגהאם כמעט בוטל, אך לאחר שהוכרזה הפסקת אש, הוחלט כי מכבי תמשיך להשתתף ותגיע לאנגליה”, נכתב ב-’BBC’.

העיסוק במשחק לא פסק מאז ההגרלה, בעיקר בעקבות ההחלטה החריגה לאסור על אוהדי מכבי תל אביב להיכנס לאצטדיון וילה פארק. גורמי הביטחון המקומיים קבעו כי מדובר במשחק ברמת סיכון גבוהה, לאחר אירועים אלימים במשחק הקודם של מכבי מול אייאקס באמסטרדם, שכללו עימותים וקריאות שנאה. בעקבות זאת, משטרת מערב מידלנדס הודיעה כי האיסור מבוסס על "מודיעין עדכני ועל ניסיון קודם", והזהירה כי סביבת האצטדיון תוגדר כ"אזור ללא טיסה".

אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם (רויטרס)אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם (רויטרס)

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אף מתח ביקורת על ההחלטה, אך מכבי עצמה פרסמה הצהרה ובה הבהירה כי תוותר על מכסת הכרטיסים שקיבלה, בשל "אווירה רעילה שמעלה ספקות באשר לביטחון אוהדיה". המשחק צפוי להתקיים תחת אבטחה כבדה במיוחד. למעלה מ-700 שוטרים יפעלו במקום, בסיוע סוסים, כלבי גישוש, יחידות רחפנים ואנשי בקרה בדרכים.

ברכבת המקומית הודיעו על תגבור מסיבי בין תחנות אסטון וויטון, ובשטח האצטדיון תיערכנה בדיקות כרטיסים מרובות. מפקד משטרת ברמינגהאם, טום ג’ויס, הבהיר כי צפויות הפגנות של קבוצות פרו-פלסטיניות מחוץ לאצטדיון, ובהן ארגונים כמו Palestine Solidarity Campaign, Stop the War Coalition ו-Friends of Al-Aqsa, לצד אפשרות לקיומן של הפגנות נגדיות לתמיכה בישראל. “מטרתנו היא לשמור על הזכות להפגין אך גם להבטיח את שלום כל הקהילות בעיר”, אמר.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

לצד ההיבט הביטחוני, התקשורת האנגלית הדגישה את התחושות המעורבות בקרב אוהדי וילה. רבים מהם בחרו שלא להגיע, מחשש למהומות סביב המשחק. אוהדים מקומיים סיפרו ל-BBC כי אינם חשים סכנה אישית, אך חוששים מאירועים שייצאו משליטה. אחת מהן, אוהדת בשם דני, אמרה: "אני נוסעת לבד לכל המשחקים, אבל הפעם אני פשוט מרגישה פגיעה מדי". לפי הנתונים, אלפי כרטיסים נותרו ללא דורש, והיציע המיועד לאורחים יישאר סגור.

מבחינה מקצועית, מאמן אסטון וילה אונאי אמרי דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק והבהיר כי קבוצתו רואה במפגש מבחן חשוב אחרי פתיחת עונה לא יציבה. “המשחק מול מכבי תל אביב הוא מבחן נוסף עבורנו כדי לראות איך הקבוצה מגיבה על המגרש”, אמר המאמן הספרדי. “אחרי ההפסד המפתיע לגו-אהד איגלס, חשוב מאוד לצבור נקודות מול קבוצה איכותית. המטרה שלנו היא להיכנס לטופ 24, אבל השאיפה היא להגיע לטופ 8”.

אונאי אמרי (רויטרס)אונאי אמרי (רויטרס)

אמרי הוסיף כי “אנחנו לא פייבוריטים מול מכבי תל אביב אלא מועמדים. כל משחק הוא הזדמנות להראות שאפשר לנצח רק אם אנחנו ב-100% ממוקדים. ההפסד האחרון לימד אותנו שאנחנו יכולים להפסיד לכל יריבה אם לא נכבד את המפעל ואת היריבה”. המאמן גם סיפר כי הקשר הבלגי יורי טילמנס חזר להתאמן לאחר פציעה בשריר התאומים, וציין עד כמה נוכחותו חסרה לקבוצה: “אנחנו מתגעגעים לאיכויות שלו. הוא עוזר לנו לשמור על הכדור ולשלוט בקצב, והוא מסוג השחקנים שגורמים ליריבה לאבד ביטחון”.

כך או כך, האתגר שמצפה לשתי הקבוצות חורג הרבה מעבר לקווי המגרש. התקשורת הבריטית הגדירה את ההתמודדות כ"משחק תחת זכוכית מגדלת", מבחן לא רק לספורט אלא גם ליכולת לשמור על סובלנות וביטחון באחד האירועים הרגישים ביותר של העונה האירופית.

