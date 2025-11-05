יום רביעי, 05.11.2025 שעה 21:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

מטורף: הסכומים בהם נקנסו הפועל ובית"ר העונה

מאז תחילת העונה, שתי הקבוצות צברו קנסות בסכומים לא נתפסים, והרבה בגלל המפגשים הישירים ביניהן. ONE עם הסכומים המלאים מכל משחק, וכמה בסך הכל?

|
אצילי עוקף את קרייב (ראובן שוורץ)
אצילי עוקף את קרייב (ראובן שוורץ)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פרסם היום (רביעי) את החלטותיו האחרונות, כשבית"ר ירושלים נקנסה בסכום של 103 אלף שקלים והפועל תל אביב ב-75 אלף שקלים בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות בגמר גביע הטוטו. בעקבות זאת, בדקנו ב-ONE כמה כסף שילמו שתי הקבוצות לבית הדין מתחילת העונה, כשאנחנו רק בראשית נובמבר, והתמונה שעולה מטרידה במיוחד.

בית"ר ירושלים כבר הספיקה לצבור לא פחות מתשעה קנסות שונים. העונה נפתחה בקנס של 9,500 ש"ח בגביע הטוטו מול הפועל חיפה (18.8) בשל הדלקת אבוקה ופריצת אוהדים. שבועיים אחר כך, במשחק מול מכבי חיפה (1.9), ספגה הקבוצה קנס נוסף של 3,000 ש"ח בעקבות השלכת חפצים למגרש.

ב-15 בספטמבר, במשחק הליגה מול הפועל תל אביב, התפרעו אוהדי בית"ר והתפרצו לדשא, אירוע חמור שהוביל לקנס של 55,000 ש"ח ולעונש על תנאי של איסור מכירת כרטיסי חוץ במקרה של הפסקת משחק עתידית. שבועיים לאחר מכן, ב-27.9 מול בני ריינה, נקנסה בית"ר ב-10,000 ש"ח על קריאות גזעניות וב-13,000 ש"ח נוספים על התפרעות קהל.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

העונשים נמשכו גם באוקטובר: משחק הליגה מול הפועל פתח תקווה (4.10) הסתיים בקנס של 28,000 ש"ח בעקבות פגיעה והתפרצות אוהדים, ואילו המפגש מול הפועל חיפה (25.10) הביא קנס נוסף של 15,000 ש"ח בגין קריאות גזעניות. לאחר מכן, במשחק מול מ.ס אשדוד, ספגה הקבוצה קנס כפול, 10,000 ש"ח בגין התפרצות ופגיעה ועוד 12,000 ש"ח על התפרעות (סה"כ 22,000 ש"ח). בגמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב (28.10) נקנסה הקבוצה ב-73,000 ש"ח, ובמשחק האחרון מול הפועל באר שבע (3.11) הוטל קנס נוסף של 30,000 ש"ח. בסך הכל, מתחילת העונה שילמה בית"ר ירושלים 258,500 ש"ח לקופת בית הדין.

גם הפועל תל אביב לא נשארה מאחור, עם לא פחות משמונה החלטות משמעתיות. זה החל כבר בגביע הטוטו (22.7) עם קנס של 10,000 ש"ח על התפרעות אוהדים מול הפועל פתח תקווה, ובהמשך עוד 3,000 ש"ח בגין איחור בעלייה למגרש מול מכבי נתניה (5.8). במשחק מול בני ריינה (30.8) נקנסה הקבוצה ב-16,000 ש"ח בגין פגיעה והתנהגות בלתי הולמת של הקהל, ובמפגש מול אשדוד (20.9) ב-1,000 ש"ח נוספים בעקבות השלכת מצית.

התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גהתפאורה של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

האירוע החמור מול בית"ר (15.9) גרר קנס של 78,000 ש"ח לצד עונש על תנאי, אך זה היה רק הפרק הראשון בעונה סוערת. הדרבי שפוצץ מול מכבי תל אביב (19.10) הביא לקנס עתק של 194,000 ש"ח על פירוטכניקה וקריאות גזעניות, הפחתת שתי נקודות ואיסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ.

לאחר מכן נקנסה הפועל ב-1,500 ש"ח על התפרצות אוהד במשחק מול טבריה (1.11), ולבסוף ב-75,000 ש"ח נוספים בגמר גביע הטוטו מול בית"ר. עד כה, הפועל תל אביב שילמה לקופת בית הדין סכום כולל של 378,500 ש"ח, סכום אדיר שמעיד על עונה רוויית אירועים אלימים וחריגים עוד לפני שהחורף החל.

