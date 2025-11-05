יום רביעי, 05.11.2025 שעה 20:31
כדורגל ישראלי

בכיר בספורט נחקר במסגרת פרשת השחיתות

דרמה: בכיר מאוד בספורט הישראלי נחקר הערב במשטרת ישראל במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות “יד לוחצת יד”. מסר את עדותו בעקבות המעצרים בהסתדרות

|
משטרה (עמרי שטיין)
משטרה (עמרי שטיין)

התפתחות דרמטית בפרשה? בכיר בספורט הישראלי נחקר הערב (רביעי) במשטרת ישראל במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות “יד לוחצת יד”. האיש, מהבכירים ביותר בספורט הישראלי ובעל מעמד, התייצב לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הבכיר מסר את עדותו בעקבות מעצרם של בכירים בהסתדרות ובמכון וינגייט, ושוחרר לאחר מספר שעות.

כזכור, מיד עם תחילת גל המעצרים בתחילת השבוע נעצרו שני עובדים בכירים ממכון וינגייט - והם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים כולל הרחקה ממכון וינגייט, איסור יציאה מהארץ ודרישה להתייצבות להמשך החקירות. בנוסף, גורם בספורט הישראלי נעצר גם הוא. כעת למעשה זהו העצור הרביעי בפרשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */