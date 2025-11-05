בכיר בספורט נחקר במסגרת פרשת השחיתות

התפתחות דרמטית בפרשה? בכיר בספורט הישראלי נחקר הערב (רביעי) במשטרת ישראל במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות “יד לוחצת יד”. האיש, מהבכירים ביותר בספורט הישראלי ובעל מעמד, התייצב לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הבכיר מסר את עדותו בעקבות מעצרם של בכירים בהסתדרות ובמכון וינגייט, ושוחרר לאחר מספר שעות.

כזכור, מיד עם תחילת גל המעצרים בתחילת השבוע נעצרו שני עובדים בכירים ממכון וינגייט - והם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים כולל הרחקה ממכון וינגייט, איסור יציאה מהארץ ודרישה להתייצבות להמשך החקירות. בנוסף, גורם בספורט הישראלי נעצר גם הוא. כעת למעשה זהו העצור הרביעי בפרשה.