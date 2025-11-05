יום רביעי, 05.11.2025 שעה 19:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

הפועל נסעה באוטובוס של סרייבו, שמחאה על כך

האדומים עלו על אוטובוס ששייך לקבוצת הכדורגל הבוסנית, שהגיבה אחרי ביקורות מצד אוהדיה: "מדגישים כי למועדון אין קשר להגעתם או לארגון המשחק"

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול הניצחונות ביורוליג עם משחק חוץ נגד דובאי מחר (חמישי, 20:00), כאשר המשחק ישוחק בדלתיים סגורות ובבוסניה, כך לפי החלטת הקבוצה המארחת, שבחרה שלא לקחת אחריות על אירוח מפגש שכזה במדינתה. בינתיים, בלגן קטן נוצר ממקום לא כל כך צפוי, מהאוטובוס של הקבוצה הישראלית בבוסניה.

האדומים עלו על אוטובוס ששייך לקבוצת כדורגל של סרייבו, ומיד החל גל של ביקורות מצד האוהדים המקומיים שלא אהבו את זה כל כך ובאו בטענות למועדון. בסרייבו הוציאו הודעה רשמית בנושא: “קבוצת סרייבו מביעה חוסר שביעות רצון חמורה ומחאה חריפה על כך שהאוטובוס בו השתמש המועדון באמצעות שותף חוזי סופק לקבוצת הפועל תל אביב ללא ידיעתה והודעה של פ.ק. סרייבו”.

עוד נרשם: “אנו מדגישים כי למועדון אין קשר להגעתם או לארגון המשחק המדובר. פתחנו בדחיפות בהליך לקביעת האחריות וביקשנו הסבר רשמי מהרשויות. אנו דורשים גם ששמה של פ.ק. סרייבו לא יקושר, באופן ישיר או עקיף, לאירוע זה. בנסיבות של תגובות ציבוריות מוגברות ואווירה חברתית רגישה, צעד כזה משאיר מקום לחשד רציני כי נעשה ניסיון לפגוע במוניטין ובשלמותה של פ.ק. סרייבו, וכי המועדון מוכנס להקשר שלילי שלא בצדק. אנו רואים מניפולציות כאלה כבלתי מקובלות”.

לסיכום: “פ.ק. סרייבו תנקוט בכל הצעדים המשפטיים והמוסדיים הזמינים כדי להגן על המוניטין שלה, האוהדים והמועדון, ואנו מצפים להתנהגות מקצועית ואחריות מכל הצדדים המעורבים”. שוב, נזכיר שהמשחק יתקיים בדלתיים סגורות על מנת לא לייצר מחאות רבות נוספות, אך לצערנו הקבוצות הישראליות התרגלו ללא מעט ביקורת על הנוכחות שלהן במדינות זרות.

