עונש על תנאי וקנס של 103,000 ש"ח לבית"ר

בית”ר ירושלים נקנסה הערב (רביעי) בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בסכום של 103,000 ש”ח במצטבר על אירועי המשחקים מול הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו ומול הפועל באר שבע בליגה.

על המשחק מול באר שבע, בית”ר עמדה לדין בגין התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי ספורטיבית (השלכת חפצים וסנוור לייזר) ועל המשחק בגמר גביע הטוטו בית”ר עמדה לדין על סעיף התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות.

בנוסף, בפסק הדין שניתן על אירועי גמר גביע הטוטו בו עמדה לדין בית”ר גם על קריאות גזעניות, נקבע שעל כל עבירה חוזרת בסעיף זה, בית”ר תקבל עונש בפועל של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ.

גם הפועל תל אביב עמדה לדין על אירועי הגמר וספגה קנס של 75,000 ש”ח ועוד 15,000 ש”ח על תנאי, גם כן על קריאות גזעניות.