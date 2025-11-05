יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:20
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

עונש על תנאי וקנס של 103,000 ש"ח לבית"ר

הירושלמים נקנסו עקב אירועי גמר הטוטו והמשחק מול ב"ש, כאשר במקרה חוזר של קריאות גזעניות לא יוכלו למכור כרטיסים למשחק חוץ. וגם: העונש להפועל

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים נקנסה הערב (רביעי) בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בסכום של 103,000 ש”ח במצטבר על אירועי המשחקים מול הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו ומול הפועל באר שבע בליגה.

על המשחק מול באר שבע, בית”ר עמדה לדין בגין התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי ספורטיבית (השלכת חפצים וסנוור לייזר) ועל המשחק בגמר גביע הטוטו בית”ר עמדה לדין על סעיף התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות.

בנוסף, בפסק הדין שניתן על אירועי גמר גביע הטוטו בו עמדה לדין בית”ר גם על קריאות גזעניות, נקבע שעל כל עבירה חוזרת בסעיף זה, בית”ר תקבל עונש בפועל של איסור מכירת כרטיסים למשחק חוץ.

גם הפועל תל אביב עמדה לדין על אירועי הגמר וספגה קנס של 75,000 ש”ח ועוד 15,000 ש”ח על תנאי, גם כן על קריאות גזעניות.

