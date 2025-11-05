דקה 88: מכבי חיפה - אוסטריה וינה 1:3

כשבועיים לאחר המשחק הראשון מבין צמד המשחקים במסלול האלופות, המקביל לשלב הבתים של ליגת האלופות לנוער, נפגשות בשעה זו, קבוצות הנוער של מכבי חיפה ואוסטריה וינה למשחק הגומלין.

המשחק הראשון בווינה הסתיים ב-1:1, כאשר שני השערים הובקעו מהנקודה הלבנה על ידי שחקנים ילידי 2006: דניאל דרזי, הקפטן החיפאי, העלה את קבוצתו ליתרון בדקה -15, בעוד שפיליפ לוקיץ’ איזן בדקה ה-38. אצל הירוקים חשו מאוכזבים לאחר המשחק, כשכן הם החזיקו יותר בכדור ובעטו ארבע פעמיים למסגרת השער האוסטרי, בעוד שהקבוצה הביתית בעטה רק פעמיים לשער של גלן אלווין.

מסלול האלופות כולל שלושה שלבים של משחקי בית-חוץ, שבסופם יעלו 10 קבוצות לשלב 32 הגדולות, אליו יצטרפו 22 עולות משלב הבתים. שלב 32 הגדולות יפגיש למשחק יחיד את הקבוצות המוגרלות, והמנצחות יעפילו לשלב שמינית הגמר. המנצחת במשחק היום תעפיל לשלב השני מבין שלושת שלבי המוקדמות.

מחצית ראשונה

דקה 2, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה של הירוקים! כדור רוחב מושלם הגיע לאדם גרימברג (יליד 2009), שעבר את השוער ושם את הכדור ברשת.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שחקני מכבי חיפה בעננים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

דקה 8: זה כמעט היה ה-0:2! גרימברג נשלח פנימה וניסה להקפיץ מחוץ לרחבה מעל השוער, שהצליח להדוף.

דקה 12: מכבי חיפה מתקרבת להכפיל. כדור שהורם למרכז הרחבה חזר ל-16 לנועם אלוק, ששלח בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה. שוב השוער הצליח להדוף.

מכבי חיפה-אוסטריה וינה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

דקה 35: חיפה יצאה קדימה, כשכדור תועה מצא את גרימברג, שהפציץ מקרוב. השוער של האוסטרים עד כה המצטיין שלהם.

מחצית שנייה

דקה 47: מצב ראשון לאוסטרים. שחקן סגול שלח מקצה הרחבה בעיטה שפגעה בהגנה והטעתה את מארק גולנקוב, שירד והציל בצורה נהדרת.

נועם שטייפמן עולה לנגוח (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

דקה 63, שער! אוסטריה וינה השוותה ל-1:1: כמה חבל. קרן עלתה מצד ימין, פיליפ מייבאץ’ נגח לפינה הקרובה של השער ומצא את הרשת.

דקה 68, שער! מכבי חיפה עלתה ל-1:2: זה היה מהיר! הוצאת חוץ ארוכה מצאה את אלעד אמיר, שהשתלט בקור רוח וכבש מהאוויר.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, איילון ברוך, אלעד אמיר, נועם שטייפמן, ינון פיינגזיכט, נועם אלוק, נבות רטנר, איתי סולומון, דניאל דרזי, ליאל נגת ואדם גרימברג.