הלקחים של ריאל מההפסד המדאיג לליברפול

כמעט שנה חלפה מאז הפסדה הקודם של ריאל מדריד באנפילד, והיסטוריה חזרה על עצמה. הקבוצה של צ'אבי אלונסו נוצחה 1:0 על ידי ליברפול בליגת האלופות, במה שהוגדר ב’אתלטיק’ כ"הפסד מדאיג" לקבוצה שמצאה עצמה שוב חסרת פתרונות מול יריבה גדולה.

אלונסו, ששב לאצטדיון בו שיחק בעבר במדי ליברפול, הגיע למפגש הזה אחרי פתיחת עונה מרשימה, שלושה ניצחונות בשלושת משחקי ליגת האלופות, ועשרה ניצחונות ב-11 משחקי ליגה, כולל ה-1:2 בקלאסיקו על ברצלונה לפני עשרה ימים בלבד. אבל במקביל נרשמו גם תבוסות כואבות, 4:0 מול פאריס סן ז’רמן בגביע העולם למועדונים ביולי ו-5:2 בדרבי מול אתלטיקו מדריד בספטמבר, שהציפו שוב את השאלה האם מדריד הנוכחית מסוגלת להתמודד מול יריבות ברמה הגבוהה ביותר.

אלונסו עצמו הדגיש כי מדובר בהפסד מסוג אחר: "יש דרכים שונות להפסיד, והיום זו לא הדרך בה הפסדנו במטרופוליטנו", אמר בסיום. "הקבוצה התחרתה, נתנה הכל". ובכל זאת, הכתבה ב’אתלטיק’ קובעת: גם אם יש תירוצים, יש גם לקחים ברורים.

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

הכוכבים לא הופיעו

ריאל מדריד בעטה רק פעמיים למסגרת, פעם אחת על ידי פדריקו ואלוורדה ופעם נוספת על ידי ג’וד בלינגהאם. גם בביקור הקודם באנפילד המגמה הייתה דומה: קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג’וניור לא הצליחו לסכן את השער. הצרפתי, שקיבל רק לפני ימים אחדים את נעל הזהב האירופית, הגיע עם 18 שערים ב־14 משחקים העונה, אך הפעם לא הצליח להתמודד עם איברהימה קונאטה ו-וירג’יל ואן דייק. בכל נגיעה היה רחוק מדי מהרחבה, וכשכבר קיבל הזדמנות, הפסיד בקרבות האוויריים, תחום שאינו אחד מחוזקותיו.

ויניסיוס, מצידו, התקשה שוב מול קונור בראדלי, כפי שקרה גם בעונה שעברה. הברזילאי לא רשם ולו בעיטה אחת לשער, לא מסר אף כדור רוחב מוצלח, ונכשל בחמישה מתוך שישה ניסיונות כדרור. בראדלי, שזכה לשבחים כבר מהצוות של קרלו אנצ’לוטי בעונה הקודמת, שוב הגביל אותו לחלוטין. אלונסו סיכם זאת במסיבת העיתונאים: "היה לנו קשה מאוד להגיע לקו הסיום, הם ישבו נמוך והתקשינו לגרום להם נזק באזורים המסוכנים".

קונור בראדלי ו-ויניסיוס (IMAGO)

חסרה מנהיגות

המשחק באנפילד היה בסביבה עוינת במיוחד. שחקני ריאל מדריד נאלצו להתמודד עם קריאות בוז בלתי פוסקות, אך לפחות הפעם נראו מחויבים יותר מבתקופת אנצ’לוטי. הבולט היה ויניסיוס, שספג צהוב לאחר שעצר מתפרצת של ליברפול בעבירה בחצי המגרש שלו, משהו שלא היה עושה בעבר. אלונסו ועוזרו סבאס פארייה דאגו להזכיר לשחקנים להמשיך ללחוץ, אך המאמן הודה: אינטנסיביות בלבד אינה מספיקה.

בריאל מדריד של השנים האחרונות עזבו ותיקים כמו קארים בנזמה, טוני קרוס, לוקה מודריץ’, נאצ’ו ולוקאס ואסקס. במקומם, חדר ההלבשה מתמלא בשמות צעירים כמו אלברו קאררס (22), דין האוסן (20) ופרנקו מסטנטואונו (18), שלוש מהחתמות הקיץ, לצד טרנט אלכסנדר ארנולד.

קאררס, מסטנטואונו והאוסן (IMAGO)

אבל כמו בדרבי מול אתלטיקו, גם באנפילד הורגשה היעדרות של ניסיון ומנהיגות. אלונסו עצמו אמר: "אנחנו צריכים ללמוד לא לספוג ולא לבצע עבירות מיותרות". את המסר הזה חזרו עליו גם טיבו קורטואה ו-ואלווארדה, שכבר נחשבים לוותיקים בקבוצה.

חילופים שלא שינו דבר

אלונסו שמר על מערך ה-4-4-2 הא-סימטרי שעבד בקלאסיקו, כשאדוארדו קמאבינגה מוצב באגף ימין, אך הפעם זה פשוט לא הצליח. ליברפול כבשה בדקה ה־61, והמאמן חיכה עד הדקה ה־68 כדי להחליף את קמאבינגה ברודריגו.

הברזילאי, שנמצא בעונה קשה במיוחד, הוא רק השחקן ה־17 בקבוצה בדקות משחק (348 דקות בלבד), ולא כבש כבר שמונה חודשים. גם באנפילד לא יצר אף מצב וסיים עם תשעה איבודי כדור. למרות זאת, אלונסו בחר בו כאופציה הראשונה, והעדיף שלא להכניס את החלוצים הצעירים גונסאלו גארסיה ואנדריק כלל.

רודריגו (IMAGO)

רק בדקה ה־81 נכנס אלכסנדר ארנולד במקום ארדה גולר, אך המגן, שחזר לאנפילד לראשונה מאז המעבר, נראה מושפע מאוד מהקהל ולא הצליח לתרום. בדקה ה־89 נכנס ברהים דיאס במקום ואלוורדה שסבל מאי נוחות. בסיכום, נכתב ב’אתלטיק’, החילופים של אלונסו לא היו מהירים, לא נועזים, ולא נתנו סיכוי לצעירים, בדיוק על כך נמתחה ביקורת גם כלפי אנצ’לוטי בעונה שעברה.

קורטואה לא יכול להציל לבדו

ואן דייק אמר לאחר המשחק: "קורטואה היה יוצא מן הכלל, הוא הזכיר לי את גמר 2022 בפאריס". אז, היה הבלגי הגיבור של הזכייה בגביע אירופה ה־14 של ריאל מדריד, עם תשע הצלות מופלאות. אבל כששוער הוא המצטיין של הקבוצה, זו לא בהכרח בשורה טובה.

טיבו קורטואה (IMAGO)

גם הפעם קורטואה מנע לפחות ארבעה שערים בטוחים, כולל שלוש הצלות אדירות מול דומיניק סובוסלאי לבדו. ליברפול ייצרה 2.58 שערים צפויים לעומת 0.45 בלבד של האורחת, ובסוף בא השער של אלכסיס מק-אליסטר. מול יריבות גדולות, הלבנים שמרו העונה על רשת נקייה רק פעם אחת, ב־0:1 מול יובנטוס, וגם זה היה בקושי. כשנשאל אלונסו אם קורטואה מנע תבוסה, השיב: "הדבר המדאיג הוא שעדיין יש לנו הרבה מה ללמוד".