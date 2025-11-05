יום רביעי, 05.11.2025 שעה 19:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

כפר סבא מתכוננת למשחק נגד גינסבורג בתיכונים

האלופה של העונה שעברה בליגה, מתרגשת מאוד לקראת ההתמודדות המסקרנת מחר ב-12:00 (חי בערוץ ONE). מאמן הקבוצה אמר: "השחקנים לא שחצנים, אלא רעבים"

|
ליגת התיכונים (מערכת ONE)
ליגת התיכונים (מערכת ONE)

מחזור נוסף בליגת התיכונים בכדורסל יחל מחר (חמישי), כשבמוקד, האלופה כצנלסון כפר סבא תפגוש את גינסבורג יבנה למפגש לוהט במיוחד שיועבר בשידור חי בשעה 12:00 בערוץ ONE. בשבוע שעבר, יצא לדרך המחזור הראשון של הליגה כשמספר קבוצות רשמו משחקי בכורה.

מחר כאמור, יגיע תורה של האלופה כצנלסון כפר סבא לעלות לראשונה לפרקט עם סגל מחודש, מלא בשחקנים חדשים, שמלאי ביטחון שגם השנה הם יצליחו להניף את הגביע ולהשאיר את התואר בבית.

המאמן החדש שחף דור, שיתף: "זה שהשחקנים מפצירים שהם בטוחים שהם לוקחים אליפות גם השנה לא הופך אותם לשחצנים, זה מראה שהם רעבים ובטח בגילאי נוער, שהרמות די שוות פחות או יותר זה בסדר גמור וכן, הציפייה שלנו היא להגיע הכי רחוק שאפשר".

דור, לו הכרות רבת שנים עם הסגל ועם המנהל המקצועי, הוד בן הרצל, מחליף בתפקיד את יוני פונט, שעבר הקיץ לרמת גן להיות חלק מהצוות של שמוליק ברנר. מהצד השני, תגיע גינסבורג יבנה, הנבחרת שהקומה יחד עם בית הספר רק לפני מספר שנים בודדות רושמת את עונתה השלישית בליגה ותנסה להפתיע את האלופה.

המאמן עידו לוי סיכם את התחושות בקבוצה: "יש לי חבורה של ילדים גברים. נכון שכצנלסון הם הפייבורטים, הם גם אלופי המדינה לתיכונים, אבל בליגה הזאת הכל אפשרי ואנחנו תמיד מאמינים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */