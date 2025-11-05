כפר סבא מתכוננת למשחק נגד גינסבורג בתיכונים

מחזור נוסף בליגת התיכונים בכדורסל יחל מחר (חמישי), כשבמוקד, האלופה כצנלסון כפר סבא תפגוש את גינסבורג יבנה למפגש לוהט במיוחד שיועבר בשידור חי בשעה 12:00 בערוץ ONE. בשבוע שעבר, יצא לדרך המחזור הראשון של הליגה כשמספר קבוצות רשמו משחקי בכורה.

מחר כאמור, יגיע תורה של האלופה כצנלסון כפר סבא לעלות לראשונה לפרקט עם סגל מחודש, מלא בשחקנים חדשים, שמלאי ביטחון שגם השנה הם יצליחו להניף את הגביע ולהשאיר את התואר בבית.

המאמן החדש שחף דור, שיתף: "זה שהשחקנים מפצירים שהם בטוחים שהם לוקחים אליפות גם השנה לא הופך אותם לשחצנים, זה מראה שהם רעבים ובטח בגילאי נוער, שהרמות די שוות פחות או יותר זה בסדר גמור וכן, הציפייה שלנו היא להגיע הכי רחוק שאפשר".

דור, לו הכרות רבת שנים עם הסגל ועם המנהל המקצועי, הוד בן הרצל, מחליף בתפקיד את יוני פונט, שעבר הקיץ לרמת גן להיות חלק מהצוות של שמוליק ברנר. מהצד השני, תגיע גינסבורג יבנה, הנבחרת שהקומה יחד עם בית הספר רק לפני מספר שנים בודדות רושמת את עונתה השלישית בליגה ותנסה להפתיע את האלופה.

המאמן עידו לוי סיכם את התחושות בקבוצה: "יש לי חבורה של ילדים גברים. נכון שכצנלסון הם הפייבורטים, הם גם אלופי המדינה לתיכונים, אבל בליגה הזאת הכל אפשרי ואנחנו תמיד מאמינים".