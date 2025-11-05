יום רביעי, 05.11.2025 שעה 15:40
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

בריסט לא ייכלל בסגל מכבי תל אביב למונאקו

הצהובים לא יוכלו להסתמך על השחקן במפגש מחר ב-22:00 נגד הקבוצה מהנסיכות בעקבות סיבות אישיות. טי ג'יי ליף: "התוכנית היא שאהיה בנבחרת ישראל"

|
אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)
אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)

מכבי תל אביב שבמאזן 6:2 ביורוליג לא תסתמך על אושיי בריסט במפגש מול מונאקו ביורוליג מחר ב-22:00, וזאת בעקבות סיבות אישיות.

לקראת ההתמודדות, שחקן הצהובים טי ג’יי ליף אמר: “מונאקו קבוצה כישרונית מאוד, מנסים לנצח עם מלחמה. אנחנו צריכים יותר לב ומלחמה, לנצח יותר במאבקים של 50:50. יש מקרים שאנחנו מאחרים בחצי שנייה במהלך מסוים, כולם צריכים לתת יותר וזה כולל אותי”.

ליף הוסיף: “יש דברים שאי אפשר ללמד או להתאמן עליהם, כולנו פשוט צריכים להתאמץ יותר על הפרקט, זה משהו שאנחנו פשוט צריכים לעשות”.

על האפשרות שיהיה בנבחרת אמר: “כן, זו התוכנית נכון לעכשיו, אני מתרגש”.

טי גטי ג'יי ליף (רדאד ג'בארה)

עודד קטש הוסיף: “מונאקו קבוצה מוכשרת, אולי מהטובות ביורוליג. המון כישרון, אגרסיביות ופיזיות, אלו דברים שלא הצלחנו לעשות יותר מדי טוב במשחקים האחרונים. בטח כשחסרים את אושיי, שחקנים יצטרכו לעשות צעד קדימה כדי לעצור אותם בהגנה ולשלוט בריבאונד. יהיה משחק מאוד קשה. בסך הכל, כולל בכמה מההפסדים שלנו, השחקנים מאוד רוצים. זה נכון שאנחנו לא עקביים ברמת האנרגיות והאגרסיביות, אבל יש שחקנים שזה לא הטבע שלהם וזה בא לידי ביטוי”.

“כן יודעים מה אנחנו רוצים ויכולים לעשות יותר. יש משחקים שחייבים לעשות אקסטרה כדי לכפר על מה שחסר. היעדרות בריסט היא מסיבות אישיות, עניינים אישיים שלו שאני לא יכול לפרט. הוא וג'יילן הם הבסיס ההגנתי שממנו אנחנו מתפתחים, הם ורסטיליים ושומרים על כמה עמדות וזו הסיבה שיש להם הרבה דקות, הוא ייחסר לנו, אבל יש שחקנים שמחכים להזדמנות שלהם, כמו וויל וגור שיצטרכו לעשות צעד קדימה ולחפות על חסרונו”, סיכם המאמן.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)
/* LAST / NEXT ROUNDs */