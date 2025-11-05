יום רביעי, 05.11.2025 שעה 16:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה תתארח בעילוט בשבת ב-15:00

נקבעו מועדי סיבוב ח' של גביע המדינה: הירוקים יפגשו את אחי נצרת ב-27.12. באותו היום: מכבי ת"א - הפועל חיפה, ב"ש - שדרות וטבריה - בית"ר י-ם

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

נקבעו המועדים לסיבוב ח’ של גביע המדינה. ביום חמישי (25.12) ב-19:00 הפועל פתח תקווה תארח את הפועל עירוני כרמיאל, הפועל רעננה את מכבי קריית גת, בני סכנין את מכבי יפו ובני יהודה את מכבי אתא ביאליק. ב-20:00 הפועל תל אביב תארח את מ.ס אשדוד.

ביום שישי (26.12) ב-13:00 מ.ס כפר קאסם תארח את ירמיהו חולון, מכבי הרצליה את מ.כ כפר סבא, מ.ס דימונה את הפועל כפר סבא ומכבי בני ריינה את הפועל כפר שלם. ב-14:00 בני יפו אורתודוכסים תארח את מכבי נתניה, הפועל ירושלים את הפועל אום אל פאחם והפועל רמת גן את עירוני קריית שמונה.

ביום שבת (27.12) מכבי חיפה תתארח אצל מכבי אחי נצרת ב-15:00, מכבי תל אביב תארח את הפועל חיפה ב-17:30, הפועל באר שבע תארח את מ.כ שדרות ב-20:00 ובית”ר ירושלים תתארח אצל עירוני טבריה ב-20:30.

