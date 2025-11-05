מכבי חיפה תתארח בעילוט בשבת ב-15:00

נקבעו המועדים לסיבוב ח’ של גביע המדינה. ביום חמישי (25.12) ב-19:00 הפועל פתח תקווה תארח את הפועל עירוני כרמיאל, הפועל רעננה את מכבי קריית גת, בני סכנין את מכבי יפו ובני יהודה את מכבי אתא ביאליק. ב-20:00 הפועל תל אביב תארח את מ.ס אשדוד.

ביום שישי (26.12) ב-13:00 מ.ס כפר קאסם תארח את ירמיהו חולון, מכבי הרצליה את מ.כ כפר סבא, מ.ס דימונה את הפועל כפר סבא ומכבי בני ריינה את הפועל כפר שלם. ב-14:00 בני יפו אורתודוכסים תארח את מכבי נתניה, הפועל ירושלים את הפועל אום אל פאחם והפועל רמת גן את עירוני קריית שמונה.

ביום שבת (27.12) מכבי חיפה תתארח אצל מכבי אחי נצרת ב-15:00, מכבי תל אביב תארח את הפועל חיפה ב-17:30, הפועל באר שבע תארח את מ.כ שדרות ב-20:00 ובית”ר ירושלים תתארח אצל עירוני טבריה ב-20:30.