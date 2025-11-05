בית"ר ירושלים תארח את הפועל ת"א ב-31.12

רגע לפני שהמחזור העשירי של ליגת העל ייצא לדרך, מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (רביעי) את מועדי המחזורים ה-16 וה-17 בליגת העל.

המחזור ה-16 יהיה מחזור אמצע שבוע. ביום שלישי, 30.12, בני ריינה תארח את עירוני קריית שמונה באצטדיון גרין ב-19:00, הפועל חיפה תארח בסמי עופר את בני סכנין ב-19:30 ומכבי תל אביב תארח בבלומפילד את עירוני טבריה ב-20:00.

יום לאחר מכן, ביום רביעי, ה-31.12, מכבי נתניה תארח באצטדיון מרים ב-19:30 את הפועל פתח תקווה, מ.ס אשדוד תארח בי”א ב-19:45 את מכבי חיפה, הפועל באר שבע תארח בטרנר ב-20:00 את הפועל ירושלים ובית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב ב-20:30 בטדי.

בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק. סילבסטר לוהט בפתח (ראובן שוורץ)

המחזור ה-17 ייפתח עם משחק בשבת ה-3.1 ב-15:00 בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב בטדי. באותו היום, ב-17:30, בני סכנין תארח בדוחא את הפועל באר שבע. ב-18:30 הפועל פתח תקווה תארח במושבה את בני ריינה ועירוני טבריה את מכבי נתניה בגרין, בעוד ב-19:30 בית”ר ירושלים תתארח בנתניה אצל קריית שמונה.

ביום ראשון, 4.1, הפועל תל אביב תארח באצטדיון בלומפילד ב-20:15 את מ.ס אשדוד. ביום שני, 5.1, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל חיפה לדרבי שיינעל את המחזור.