יום רביעי, 05.11.2025 שעה 16:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים תארח את הפועל ת"א ב-31.12

נקבעו המועדים למחזורים ה-16 וה-17. משחק ענק בטדי בערב השנה החדשה, בו מכבי חיפה תתארח באשדוד וב"ש תארח את הפועל ירושלים. וגם: מועד הדרבי בחיפה

|
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)
ירדן שועה במאבק עם אנדריאן קרייב (ראובן שוורץ)

רגע לפני שהמחזור העשירי של ליגת העל ייצא לדרך, מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (רביעי) את מועדי המחזורים ה-16 וה-17 בליגת העל.

המחזור ה-16 יהיה מחזור אמצע שבוע. ביום שלישי, 30.12, בני ריינה תארח את עירוני קריית שמונה באצטדיון גרין ב-19:00, הפועל חיפה תארח בסמי עופר את בני סכנין ב-19:30 ומכבי תל אביב תארח בבלומפילד את עירוני טבריה ב-20:00.

יום לאחר מכן, ביום רביעי, ה-31.12, מכבי נתניה תארח באצטדיון מרים ב-19:30 את הפועל פתח תקווה, מ.ס אשדוד תארח בי”א ב-19:45 את מכבי חיפה, הפועל באר שבע תארח בטרנר ב-20:00 את הפועל ירושלים ובית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב ב-20:30 בטדי.

בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק. סילבסטר לוהט בפתח (ראובן שוורץ)בריאן קרבאלי ודניאל דאפה במאבק. סילבסטר לוהט בפתח (ראובן שוורץ)

המחזור ה-17 ייפתח עם משחק בשבת ה-3.1 ב-15:00 בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב בטדי. באותו היום, ב-17:30, בני סכנין תארח בדוחא את הפועל באר שבע. ב-18:30 הפועל פתח תקווה תארח במושבה את בני ריינה ועירוני טבריה את מכבי נתניה בגרין, בעוד ב-19:30 בית”ר ירושלים תתארח בנתניה אצל קריית שמונה.

ביום ראשון, 4.1, הפועל תל אביב תארח באצטדיון בלומפילד ב-20:15 את מ.ס אשדוד. ביום שני, 5.1, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל חיפה לדרבי שיינעל את המחזור.

