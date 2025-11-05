יום רביעי, 05.11.2025 שעה 18:20
"עברנו המון קשיים בסכנין, ננסה לנצח את חיפה"

מאמן הקבוצה מהמגזר שרון מימר דיבר ב"שיחת היום": "אוטנגה חזר הבוקר, לאבונו התגלתה בעיה רפואית". איך נפצע באימון והמהלך שלו כדי "לא להתפתות"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין פתחה את העונה עם 12 נקודות אחרי תשעה מחזורים. בשבת הקרובה, הקבוצה מהמגזר תארח את מכבי חיפה שמגיעה עם רצף רע של שישה משחקים ללא ניצחון. מאמן סכנין שרון מימר, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מחכה לך משחק מעניין מול מכבי חיפה ואתה מגיע מעליהם, אנחנו בדרך להפתעה? מה שלומך חוץ מזה? הייתה לך פציעה, מה מצבך?
”אחד האימונים בשבוע שעבר היה חסר שחקן, התנדבתי להשלים, עשיתי תנועה לא נכונה”.

אתה חושב שאתה בן 18?
”זה חלק מהמחלה שלנו, חלמתי לרגע שאני יכול לשחק, עשיתי תנועה לא טובה ובסדר יעבור”.

שחקני בני סכנין (רדאד גשחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)

בשאר האימונים שאתה אוהב לשחק, אתה מושבת?
”אני עולה עם כפכפים כדי לא להתפתות”.

איך אתה רואה את הסיכויים מול מכבי חיפה? תנצחו?
”כמו שאמרתם, היא פייבוריטית מן הסתם, זה מועדון יותר עשיר עם שחקנים ברמה גבוהה וצוות אימון, זה משהו שיכול להתחבר בשנייה. אנחנו צריכים לבוא צנועים ולתת את הכבוד הראוי, וגם לשחק את הכדורגל שלנו, עם מחויבות, הבנה טקטית, ביצועים טקטיים וכמובן לא לשחק עם פחד, לנסות לתקוף ולנצח את המשחק”.

ידעת לקחת נקודות ממכבי חיפה עם קבוצות אחרות וגם מול ברק בכר, מה המפתח שלך למשחק?
”אין מקום לטעויות, שחקנים ברמות האלו מענישים. הדבר הכי חשוב במשחק מול קבוצה כזאת זה אמונה, לא לבוא עם פחד, זה יכול לשתק ולהביא יתרון ליריבה. באים לתת את מה שאנחנו עושים מול יריבות שהן לא חיפה, הדרך תעזור לנו לנצח”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

אחוז גבוה מאוד של שערים של חיפה זה מצבים נייחים, איך מנטרלים?
”זה מראה עלך איכות של השחקנים גם, הם עושים את המצבים הנייחים בצורה מצוינת, הם עם סגל מצוין, נצטרך לעשות מה שעשינו עד עכשיו, להיות מרוכזים, להביא עזרה אחד לשני, להיות מחויבים ואין מקום לטעויות”.

יש לך שחקן שנעלם, עזב מסיבות מסוימות ולא חזר (גליד אוטנגה).
”צריך להגיד מברוק, הוא חזר לפנות בוקר וזה סיפור מצחיק או עצוב, לא יודע מה להגיד, הוא נחת, לא צריך לקרות בקבוצה מקצוענית”.

מה זה מצחיק או עצוב?
”שחקן שיוצא לנבחרת ולא חוזר אחרי חודש… לא הצליחו לסדר לו ויזה, לא הצליחו להכניס אותו לארץ”.

גליד אוטנגה (עמרי שטיין)גליד אוטנגה (עמרי שטיין)

הכל הולך לך קשה, גביע הטוטו אתה בלי הסגל שלך, עכשיו חודש אין לך שחקן, מה עוד תעבור השנה? בוחנים אותך.
”זה לא לי, זה למועדון, זה לא לשרון מימר, זה לסכנין. עברנו הרבה קשיים מתחילת שנה ועכשיו אנחנו מתייצבים, תמיד קורות תקלות, פתאום עוד שחקן שהתגלה שלא יכול לשחק, שחקן זר עם בעיה רפואית ואיזה חודש הוא יוצא ונכנס לבית חולים כי הוא מושבת לחצי שנה”.

מי זה?
”דורל אבונו, הקשר שלנו”.

מה יש לו?
”הוא שיחק כמה משחקים והתגלתה בעיה, אנחנו חווים הרבה דברים”.

רכבת לא עברה עליך. יש לך את גליד אוטונגה שחזר, יש לך את ארתור מריניאן שחזר לארמניה.
”ארתור התחבר לקבוצה והוא קיבל הודעה שאבא שלו בבית חולים ויש בעיה, הוא ביקש לצאת וכמובן שאישרנו לו כי לפני כדורגל זה הדברים האלו, משפחה, לדאוג אחד לשני, נראה איך יתפתח ואם נצליח להחזיר אותו”.

ארתור מריניאן (אורן בן חקון)ארתור מריניאן (אורן בן חקון)

כמה זרים יש לך? בתכלס.
”צריך לבדוק באמת, כי כל פעם מישהו הולך וחוזר. צריך לתת קרדיט לצוות באמת ולשחקנים, למרות הכל אנחנו נמצאים במקום שאומרים על זה תודה בתחילת הדרך, אנחנו מצליחים להתקדם ולהתחבר כקבוצה, מסתכלים על זה כמשהו חיובי ומהקושי הזה הפכנו למשהו טוב”.

זו עונה שתכתוב עליה ספר. למשחק אתה תגיע?
”אלוהים יודע, אשתדל לעשות הכל כדי להגיע”.

שרון מימר צריך לקבל הזדמנות בקבוצה גדולה, שתוכל לתת את הדברים שלך ולא בקבוצה שכל הזמן תכבה שריפות, הראית שאתה מאמן טוב והגיע הזמן שייקחו אותך בחשבון, אתה לא נופל ממאמנים אחרים או כאלה שיושבים בחוץ.
”רק להגיד תודה, מעריך מאוד ושהעיקר נהיה בריאים”.

