יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בשורות טובות לאשדוד: אוואני חזר לאימונים מלאים

הבלם, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה בשריר הירך האחורי, יעמוד לרשות סילבס מול ב"ש. דיאקטה, שאיבד את אימו, נשאר בארץ וישחק גם הוא. עזו ימשיך ב-11

|
טימותי אוואני (שחר גרוס)
טימותי אוואני (שחר גרוס)

בשורות טובות למ.ס אשדוד. הבלם האוגנדי, טימותי אוואני, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה בשריר הירך האחורי, חזר לאימונים מלאים ויעמוד לרשות חיים סילבס.

במשחקים האחרונים סבלו באשדוד ממצוקת בלמים, אך ניר ביטון ומאור ישירלמק חזרו לרשות הקבוצה וביטון חבר בתבוסה על הפועל חיפה לבלם איברהים דיאקטה, שאף כבש את שער הניצחון. 

דיאקטה, שאיבד את אימו לפני המשחק נגד הפועל חיפה, נשאר בישראל כדי לקחת חלק במשחק נגד הפועל באר שבע. לאחר מכן, הוא יצא למולדתו כדי לשהות לצד משפחתו ולא יחסיר משחקים בעקבות פגרת הנבחרת. 

איברהים דיאקטה (ראובן שוורץ)איברהים דיאקטה (ראובן שוורץ)

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, החמיא לשחקנים על הניצחון נגד הפועל חיפה ועבר על הדגשים שלו, אך העביר לחניכיו מסר ברור שנגד הפועל באר שבע מדובר במשחק אחר לגמרי. אורי עזו, שהצטיין במשחקו הראשון בהרכב, ימשיך ב-11 גם בטרנר.

