"הלקוח חוזר לעבודה, הפרשה תסתיים בלא כלום"

עו"ד ניר דוד שמייצג את אחד מעובדי מכון וינגייט, אמר ב"שיחת היום": "הוא נחקר פעם אחת לכמה שעות ושוחרר. אם יזומן שוב, יגיע לסייע בכל מה שצריך"

|
ניידת משטרה (שחר גרוס)
ניידת משטרה (שחר גרוס)

פרשת “יד רוחצת יד” נוגעת גם בספורט הישראלי, כאשר בכירים ממכון וינגייט נעצרו. עו”ד ניר דוד שמייצג את אחד מעובדי המכון, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה יכול לספר על הדברים שקשורים ללקוח?
”אין שום דבר שקשור ללקוח שלי, הוא לא נעצר, הכל בסדר”.

הוא לא נחקר שוב?
”לא, נחקר פעם אחת למשך כמה שעות, הבהיר שאין בו שום רבב, החוקרים השתכנעו והוא הלך לביתו, הוא חוזר לעבודה”.

הוא חוזר? כרגע עדכנו שהוציאו אותו מהקבוצה בווטסאפ.
”אתה שואל את הסנגור שלו והוא יודע יותר טוב, אז הוא ממשיך כרגיל בעבודה שלו. לא יודע אם עכשיו או שיצא לבית מלון לשלושה ימים, אבל כרגע אין מניעה”.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)

המשטרה קיבלה את הגרסה שלו, אנחנו יודעים ששמו מחליף זמני לבכיר במכון והשעו.
”החשד נגדו הופרך, ולא היה נגדו כלום. מכף הרגל עד ראש כולו תום”.

יכולים עוד להזמין אותו לחקירה.
”הוא יגיע בשמחה ולעזור, ולסייע בכל מה שצריך. בכל מה שקשור אליו, אין ולא חצי דבר”.

מתי דיברת איתו פעם אחרונה?
”היום”.

הוא לא הוזמן ללהב?
”שום דבר, הוא היה בחקירה ושוחרר ללא תנאים מגבילים”.

גורם טוען שיש לו עוד התפתחויות.
”אני אוהב גורמים, בוא תעלו אותו לשיחה ונשמע אותו. אני עם שם ופנים אומר לך ומכריז את זה, אם הם אומרים ככה אז יש לזה מחיר והדברים לא דומים”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

אתה טוען שמחר הוא יכול לחזור למכון וינגייט אז, נשמח לשמוע מה הם אומרים כי לנו אמרו משהו אחר.
”מוזמנים לפנות אליי כי אני מוסמך להבהיר דברים כאלה”.

אם נצטרך נעשה את הקשר ואנחנו מודים לך, אתה לא מייצג עוד מישהו בווינגייט נכון?
”לא, מספיק אחד שהוא גם ישר”.

איך תסתיים הפרשה?
”תסתיים בלא כלום, תזכור את מה שאני אומר”.

