צו סגירה למגרש בבענה עקב קטטה בליגה ג'

צו סגירה הוצא למגרש כדורגל ביישוב בענה למשך 14 ימים בעקבות קטטה בליגה ג’, כך הודיעה היום (רביעי) המשטרה: “בתאריך 01/11/25 התקבל דיווח אודות קטטה שארעה במגרש הכדורגל בבענה בין קבוצות מליגה ג׳ גליל עליון, לקראת סוף משחק בעקבות שער שוויון. שוטרי המחוז הצפוני הוזנקו למקום ופתחו בחקירת האירוע תוך פעולות לאיתור כלל המעורבים.

“בתוך כך, בעקבות מספר אירועי אלימות שהתרחשו במגרש בחודשים האחרונים, חתם מפקד תחנת משטרת מג׳ד אל כרום, על סגירתו למשך 14 ימים וזאת במקביל להמשך ההליך הפלילי המתנהל אודות אירוע הקטטה.

"משטרת ישראל תפעל נגד כל גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהן במגרשי הספורט ומחוצה להם, בדגש לכל מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות פסולה ומסוכנת".