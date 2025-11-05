"יש ציפיות גבוהות ממאייר, החוקים פה שונים"

עומר מאייר ערך את הבכורה שלו הלילה (בין שלישי לרביעי) במדי פרדו מהמכללות. הרכז הישראלי קלע 7 נקודות בניצחון 51:82 של קבוצתו על אוניברסיטת אוונסוויל. סוכנו, נדב מור, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

ספר לנו, היית במשחק.

”הייתי, גם סבא וסבתא של עומר היו, הם מלווים אותו ועוקבים מקרוב כבר הרבה שנים. הייתה חוויה, אולם מלא, חגיגת כדורסל וכיף שהוא חלק מזה, שיחק 18 דקות, 7 נק’, כמה ריבאונדים ואסיסטים, הגנה טובה”.

איך אתה מסכם את הופעת הבכורה? מה אהבת ומה פחות?

”אהבתי הכל, אני לא אובייקטיבי ואמרתי את זה, זה לא התפקיד שלי, אבל אהבתי את הכל, את האנרגיה, זה משחק שונה מאירופה, זה שתי מחציות ושעון קליעה 30 ולא 24, חוקים שונים. שרקו עבירות שלא שורקים בדר”כ והוא צריך ללמוד איך לשלוח ידיים ואיך לא, חוץ מזה קלע יפה, חדר לסל, היה אגרסיבי ובשביל זה הוא פה, ללמוד ולהשתפר”.

צפו בביצועים של מאייר בבכורה בפרדו

ייקח לו זמן התאקלמות ואז יהיה יותר טוב כשיבין את החוקים?

”כן, זה חלק מזה. לבוא מאירופה לקולג’ זה שונה, הם עובדים ברמות הגבוהות ביותר, מבחינת המתקנים, בצוות נותנים לו הכל מיד, טיפולים, עבודה אקסטרה לפני אחרי, הוא חי את זה”.

מתי המשחק הבא?

”בין שישי לשבת אצלכם”.

הקבוצה שלו אמורה ללכת עד הסוף, אולי גם לזכות אפילו, ניצחו בצורה די קלה הלילה.

”גם שנה שעברה הגיעו רחוק מאוד, זה לא חדש, יש ציפיות גבוהות, לא רק ממנו, מכולם. המאמן מעל ל-20 שנה בתפקיד, זה מקום בכיר בקולג’ים והציפייה לנצח, השיטה אחרת מאירופה, הקבוצות בוחרות את הלו”ז ובתחילת העונה הן משחקות נגד הקבוצות הלא תותחיות וזה נותן זמן להיכנס, בגלל זה הם ניצחו ב-30 הפרש”.

לקוח אחר שלך, בן שרף, הקבוצה שלו הורידה אותו לליגת הפיתוח, איפה זה עומד מבחינתו?

”זה חלק מהתהליך, זה נותן לשחקן להתפתח, אבל גם לקבוצה להתפתח, זה מוריד לחץ משניהם, זה תהליך טבעי שהוא לא השחקן הראשון שיורד לשם ולא האחרון, נותן זמן לשחקן לעבוד ולהשתפר, להמשיך לעשות את זה”.

בן שרף (רויטרס)

הוא פתח טוב את העונה, ועכשיו הקבוצה לא פתחה טוב ודיברנו על זה, אז בגלל הלחץ שיש שם, החליטו להוריד אותו, איך אתה רואה את ההמשך שלו שם?

”לא רק אותו הורידו, הורידו את כל הרוקיז, זה לא משהו ספציפי לבן, זה מקצועית בלבד, אז הכל בסדר בעניין הזה. בן לא הבעיה של הקבוצה, הוא רוקי והוא בתהליך ללמוד את המשחק יותר טוב, את החוקים, את הצוות, את מה שהמאמן מבקש ועוד. זה מהלך טבעי, כל הקבוצות ב-NBA עושות את זה, זה מהלך שמוריד לחץ ונותן אפשרות להתרכז במה שצריך לשפר, גם זה שהוא רק בן 19, אמנם עם 4 שנים מקצוען, יש לו על מה לעבוד”.

למעשה יש לך הרבה עבודה פסיכולוגית עם השחקנים שלך.

”כל שחקן זה מקרה לגופו, אני אמרתי, אני לא אובייקטיבי, התפקיד שלי זה למקסם את הפוטנציאל שלהם ובשביל זה אני פה”.