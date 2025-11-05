"קשה לי לראות כדורגל מבחוץ, הורדתי הילוך"

טל בן חיים פרש כבר לפני ארבע שנים מכדורגל ומאז נשאר בענף בתפקידים אחרים, כיום הוא משמש כסוכן שחקנים. בלם העבר של נבחרת ישראל ששיחק במכבי תל אביב ובבית”ר ירושלים, וגם מעבר לים באנגליה – עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ לראיון נרחב ולא שגרתי.

אנחנו שמחים שמצאת את הזמן.

”(צוחק). אתה חי עם העקיצות האלו”.

אתה יודע מה זה לתאם איתך ראיון? כשהיית שחקן היה יותר קל, יש ריצות ויש עוד דברים. כמה אתה רץ?

”אני בקושי רץ, אני משתדל לשמור על שגרת אימונים, קצת אופניים, לגוון פעילות ושומר על כושר”.

טל בן חיים ביציע (ראובן שוורץ)

אתה משחק בוותיקים.

”כן, פעם בשבוע יש משחק בוותיקים”.

יש רמה גבוהה במכבי, בוותיקים. מי איתך שם?

”הרבה שחקנים, אבי ריקן שהצטרף, יקיר שינה, איתי שכטר. ברק בדש, צ’קאנה”.

מישהו יכול להתחרות בכם? מישאלוף גם שם.

”נכון, גם מישאלוף, קפילוטו, סגל לא רע”.

מאז שפרשת, אני חושב שקשה לך לראות את הכדורגל פה.

”כן, האמת שאני פחות רואה. אני משתדל לראות את השחקנים שאני מייצג, את המשחקים שלהם, אבל קצת פחות, אני כרגע בתקופה שאני יותר עם הילדים והמשפחה, אבל אפשר להגיד”.

למה זה? מה קרה לך פתאום? כשפרשת בהתחלה היית רואה, היית פרשן, מה גרם לך פחות להתחבר לעניין?

”זה לא פחות להתחבר, הכדורגל תמיד היה חלק ממני ויישאר תמיד, אבל אני מפנה קצת מקום לדברים אחרים בחיים אחרי הרבה שנים”.

שחקני קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א (שחר גרוס)

זה נותן פחות ריגוש? גם משחקי נבחרת שהיו חלק בלתי נפרד, הפסקת לראות, זה נראה כאילו אתה עובר תיקון אחרי כל השנים שהתעסק בזה, מה עובר בדיוק?

”אתה יכול להיות פסיכולוג. האמת שאתה צודק ועלית על נקודה שאני עדיין מחפש עם עצמי למה זה. אחרי כל כך הרבה שנים עם אינטנסיביות גבוהה, אתה לא משחק וקשה לראות את המשחקים מבחוץ כשפרשתי, כי רציתי תמיד להיות על המגרש, אז במקום כלשהו זה בא משם גם, שאני פתאום לא על המגרש וכן רציתי להיות שם. פרשתי גם בנסיבות קשות מאוד, פטירתה של אמא שלי ואני קצת הרפיתי, הורדתי הילוך”.

הפרישה לא הייתה כמו שרצית ותכננת, והיום זה תיקון?

”היא לא הייתה כמו שרציתי, אבל הגעתי לשלב של מיצוי. אני בתהליך עם השחקנים שלי, אני מעביר וידאו ושיחות ומנטלית והכל, אז אני בתוך התהליך עם השחקנים שאני מייצג, אבל מצד שני מבחינה אישית לקחתי צעד אחורה מכל הפרשנות של המשחקים, וללכת למשחקים”.

אז זה לא התחביב לראות כדורגל בערב כמו בעבר. יצאת בגיל צעיר לכדורגל האנגלי ו-ויתרת על הרבה דברים בגיל הזה, לא כמו כדורגלן ישראלי מצוי. אתה ואבא שלך התנהלתם אחרת, התנתקתם מהכל. אנחנו משדרים פה גם הרבה ולפעמים לא בא לי לראות כדורגל בשישי, זה טבעי.

”זה דברים שעד היום, אני ממשיך עם אותה משמעת עצמית. אין את הקולה והצ’יפס, יש את אורח החיים הבריא”.

עד היום? אתה אומר שאתה לא עושה מה שבא לך ומתפנק אחרי שלושים שנה?

”זה חלק ממני, אני כן יכול להרשות לעצמי לשתות ולאכול שטויות, אבל אני שומר על אורח חיים דומה ואותו סגנון, זה לא משהו שחסר לי אגב או מגרה אותי, אז אני מעדיף לשמור על זה”.

טל בן חיים (שחר גרוס)

אחד הילדים משחק כשחקן התקפי, הוא לא בלם.

”הוא כנף”.

איך הוא?

”יש לו מהירות, הוא הכי מהיר בקבוצה שלו, אולי אחד המהירים בליגה”.

לקחת אותו לרוץ בחוף הים כל הזמן אז ברור, ראיתי סרטונים.

”הגדול החליט לפרוש והפך לשחקן פיצ’וולי, אני החלטתי שאני לא עושה שום דבר בכוח עם הילדים שלי, זה לא יעבוד, אז אני נותן לכל אחד לעשות מה שמגרה אותו ומה שהוא רוצה לפי התשוקה. הילד השלישי הוא צייר, אמן, בן 10, מצייר מדהים, אז כל אחד ומה שעושה לו טוב, כל אחד עם הכישורים שלו ואני משתדל לתמוך בהם ולתת את העזרה מהצד”.

אחרי הטיפול הפסיכולוגי, אנחנו נעבור לעניינים מקצועיים. עבדולאי סק, שאתה מייצג אותו ושנמצא בכותרות סביב היכולת שלו, ולא בטוח שרוצים להשאיר אותו. יש לו משחק טוב ואז תמיד יש לו את הטעות במשחק, אי שקט ושטות כזאת.

”קודם כל אפתח ואגיד שסק הוא הבלם הכי טוב שנחת בישראל, מבחינתי אין עוררין”.

טל בן חיים ועבדולאי סק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הוא יותר טוב ממך?

”אמרתי הבלם הזר הכי טוב שנחת… לא צריך להגזים (צוחק)”.

בסדר, רציתי לדעת מה תגיד.

”עכשיו ברצינות, זה שחקן שלא אמור להגיע לישראל עם היכולות האלו, אם הייתי מכיר אותו בגיל צעיר יותר אז הוא היה שחקן פרמייר ליג בקלות, מבטיח לך. מהירות שאין לאף בלם, לא בישראל ומעטים גם בעולם שמגיעים למהירות כזאת של 36.4 קמ”ש, זה משהו שאין, גם חלוצים אגב, זו מהירות אדירה. הוא חזק, פיזי, כל כדור ראשון בראש, דוחף כדורים בין הקווים, יש לו הכל, כרגע הקבוצה נקלעה גם לתקופה פחות טובה וזה משפיע על כולם. בסופו של דבר שחקן צריך את השקט, הוא עבר משהו לא שקט”.

כן עבר טרגדיה.

”משהו נורא שאני לא מאחל לשונאים שלי לעבור דבר כזה”.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

איך הוא התנתק מטרגדיה כזאת? איך הוא חזר מזה?

”חוסן מנטלי מאוד מאוד גדול, להגיד שהוא מאמין באלוהים ואתה יודע שהכל זה מלמעלה, לנסות לחזור לחיים הרגילים, זה לא חיים קלים. יש טעויות במשחקי כדורגל, אחרת לא היינו צופים ולא היו שערים, אבל מה שהוא נתן לחיפה אי אפשר להמעיט בזה”.

כל האמירות שבאו בתקשורת מפרשנים ומעיתונאים, איך אתה מקבל את זה? בסוף העיתונאים עובדים בחיפה צמוד ויוצאים הרבה דברים נגד השחקן.

”זה חלק מהכדורגל, לא מתרגשים מזה, לא אני ולא הוא, זה חלק מהכדורגל. כשהוא במשחק טוב והקבוצה מנצחת אז הוא הראשון שהקהל מעודד, וכשהקבוצה בפורמה פחות טובה והתוצאות פחות טובות, אז לכל השחקנים יש ביקורות, זה משהו שאנחנו מכירים”.

הוא מסיים את החוזה, מינואר והוא יכול לחתום בכל קבוצה, איפה זה עומד? רפאלוב אמר משהו? המנהל המקצועי, לא בהגדרה אומנם, אבל אמרו שרצו? ברק בכר או משהו?

”היו שיחות עם ליאור, כרגע המועדון עובר שינוי מאוד גדול בכדורגל. ברק חזר, התוצאות פחות טובות, הם צריכים לייצב את המערכת קודם כל, אז כמובן קודם כל טובת המועדון מעל הכל, והם מתעסקים בשקט ולא להתעסק בשחקנים שמסיימים חוזה. מי כמוכם יודעים שעוד שבועיים שלושה, פתאום תוצאות טובות, שחקנים שיציגו משחקים טובים יותר, דברים יותר יתבהרו”.

את הבלם של בית”ר גם הבאת, לוקה גדראני, בלם מצוין, אני שאלתי אותך איך הוא ואתה שיבחת, כל מה שאמרת אפילו המעטת בערכו.

”אני לא אוהב לדבר לפני, הצוות שלי עשה עבודה נפלאה וצפו בו עשרות משחקים, הוא עבר פציעה לא קלה, בחרנו בשביל בית”ר שחקן שתואם בול מה שאלמוג כהן וברק יצחקי רצו, שחקן שישחרר את הקבוצה מלחץ ובהחלט בית”ר עשתה רכש מצוין”.

לוקה גדראני (עמרי שטיין)

מה מצבו מבחינת הפציעה שספג מול ב”ש?

”הייתי בהלם, זה היה נראה לא טוב והתפללנו, למזלנו הפציעה לא חמורה כמו שנראתה, מקווה שאחרי הפגרה הוא יחזור לכושר”.

תוך כמה זמן הוא יחזור? זה קריטי לבית”ר.

”קשה לי להעריך, זה תלוי בכאבים שלו ואיך הוא יתגבר”.

אבישי כהן, שרשום במכבי ת”א ויכול היה לעזוב, הוא לא רצה והאריכו לו את החוזה, לא רצו שיעבור למקום אחר, מה קורה איתו?

”אם אנחנו מדברים ומסתכלים שנה אחורה, שזה פרק זמן ארוך, הוא מגן נבחרת ישראל והכי טוב בארץ, במכבי הוא לא מקבל את הדקות וההזדמנויות, אם זה יימשך ככה אז בינואר נצטרך לקבל החלטות ולבחון מחדש”.

מבחינת מכבי הטענה הייתה שהוא לא שוחרר בספטמבר כי הקבוצה היחידה שהוא היה מוכן לעבור אליה היא בית”ר, האם זה נכון?

”היו לו מספר אופציות, זה לא סוד שהוא היה מאוד מבוקש, גם ק”ש רצו והפועל חיפה, היה לו רצון לעבור לבית”ר, רעיון שמכבי שללה, מבחינתה בצדק, היא לא רצתה לחזק את היריבות לצמרת. בית”ר עם חיזוק נכון יכולה כן לרוץ גבוה גבוה, בנו קבוצה נהדרת, אז מכבי עשתה את הבחירות שלה, זה לא תואם לציפיות ולרצונות של אבישי, אבל יש לו חוזה והוא צריך לכבד אותו”.

אבישי כהן (חגי מיכאלי)

יש מישהו ששכחנו אותו במקרה?

”כל עוד לא העלית עוד שחקנים אז בסדר”.

בוא תגיד לנו על עוד שחקנים, אולי מישהו שיש איתו בעיות או דברים טובים שייצא לחו”ל, תחדש לנו.

”לאט לאט, יש שחקנים צעירים שעושים איתם תהליך מאוד מאסיבי, אימונים אישיים, וידאו, עזרה בחוסן מנטלי שזה משהו חשוב בכדורגל, במיוחד לצעירים, בוא ניתן להם זמן להתפתח ולהתבשל מתחת לרדאר”.

לא גדלים פה בלמים, מה יהיה? אתה באת להתאחדות בזמנו, הצעת תוכנית ולא היה כסף, כמעט פשטו רגל בגלל התוכנית שלך, למה זה קורה? מה הסיפור? בעבר היה אותך, את בנאדו, שמעון גרשון, בלמים טובים, והיום זה קשה מאוד, למה זה קורה?

”אני חושש שזה מורכב מכמה פרמטרים, שחקנים פחות רוצים ומתחברים לתפקידי ההגנה, מה לעשות שיותר רוצים להיות בהתקפה וכובשים שם שערים. מי שכבר בלם אז צריך לעשות איתו תהליך נכון וללמד אותו עמידה נכונה, בנייה גופנית בגיל המתאים ולהתחיל לבנות אותם מגיל צעיר, לא פתאום להיזכר כשהם בני 22 כשמאוד קשה לשנות אותם. הם קיבלו את היסודות בצורה לא מספיק טובה, אם זו העמידה, הסיבוב, קריאת המשחק וכו’. זה דברים שצריך לתת את הדעת עליהם מגיל צעיר, ההתאחדות כן מנסה עם כל מרכזי הפיתוח שפתחו, אני מקווה שבשנים הקרובות נראה תוצאות”.

טל בן חיים (רדאד ג'בארה)

לא ראית את נבחרת ישראל, יש לך פתרון לרן בן שמעון על ההגנה הרעה, בלי לפגוע באף אחד, שיש בנבחרת היום?

”רן קודם כל מאמן מצוין, היה גם בלם, לקח את אמיר שלח שהיה בלם, גל כהן, כולם בלמים. רן לא היה בלם בנשמה גם, הוא היה אוהב להניע כדור. אם הוא לקח את שלח, שזה באמת דמות ובלם בנשמה עם לב של בלם, שאין הרבה כאלה, אז לאורך זמן כן יוכלו לקבל תוצאות טובות יותר. קשה מאוד לשנות, במיוחד בהתכנסות של כמה ימים, חוויתי את זה בתור מאמן ההגנה עם ווילי רוטנשטיינר, אז לבוא להתכנסות של כמה ימים, כשיש לך אולי יומיים שלושה בשביל לנסות להנחיל דברים חדשים, זה לא פשוט”.

לא חסר לך אימון? אתה לא רוצה להיות מאמן או להשתלב במשהו? לא מדגדג?

”כרגע לא, אני במקום שטוב לי, אני עובד עם השחקנים שאני מאמין בהם, שחקנים צעירים שאני עוזר להם להתפתח. בעתיד אי אפשר לדעת, כרגע טוב לי במקום שאני נמצא בו”.