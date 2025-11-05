לא פחות מ-8 שחקני נוער ביבנה יועמדו לדין

שבוע לא שקט במיוחד עבר על מועדון הכדורגל מכבי יבנה. בסוף השבוע, קבוצת הבוגרים של המועדון רשמה ניצחון 0:1 על מ.כ. כפר סבא במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום, אבל קובי מור גרם למהומה. את סיכום המשחק ניתן לקרוא בהרחבה. נוכח מה שאירע במשחק, הקבוצה תועמד לדין. כעת, נודע ל-ONE שגם במחלקת הנוער לא רגוע במיוחד.

לא פחות משמונה שחקני נוער יעמדו לדין בגין סעיף האישום 'השתתפות בקטטה' בעקבות מה שאירע לאחר ניצחונה של הקבוצה 4:5 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים מול מכבי עירוני כפר יונה, במסגרת סיבוב שני בגביע המדינה לנוער. שחקן יבנה שהבקיע את השער המנצח חגג בהתרסה מול קהל כפר יונה, ומשם החלה מהומה שיצאה מכלל שליטה.

קבוצת יבנה, מלבד שמונת שחקניה שמרכיבים מעל חצי קבוצה, תועמד גם היא לדין משמעתי תחת הסעיפים 'התפרעות', 'תגרה ותקיפה', 'התפרצות לשדה המשחק' ו'הפרעות אוהדים'. יש לציין כי מכבי עירוני כפר יונה לא יצאה מהאירוע בזול וגם שישה משחקניה יעמדו לדין משמעתי בגין 'השתתפות בקטטה'. קבוצת כפר יונה תעמוד לדין בגין 'התפרעות' ו'תגרה ותקיפה'.

האירוע מתווסף למה שאירע בתום ההתמודדות בין מכבי יבנה 2 'צו פיוס' (נערים ב' שפלה) לבין מ.כ. מועצה אזורית חוף אשקלון 'צו פיוס'. וידאו שהגיע לידי ONE, ואינו ניתן לשימוש נוכח קטינים שאינם עולים על גיל 18 המוצגים בו, מציג תקרית מכוערת של אלימות בין קבוצת נערים, כשברקע שומעים את שופט המשחק נועל את ההתמודדות כי ערכה הספורטיבי ירד לטמיון.

יוסי זוזוט, המנהל המקצועי במחלקת הנוער של המועדון, הוציא הודעה: “צהריים טובים הורים, שחקנים ומאמנים. אתמול ביטלתי את האימונים מכמה סיבות: הורים שמתערבים באימון; הורים שמלהיטים את המשחק ומנסים להיות דומיננטים ביציעים ומעירים על המאמן, שחקנים והשופט, דבר שמשפיע על הקבוצות שלנו; הורים שקפצו מעל הגדר והגיעו עד למאמנים.

“נתתי הנחייה חדה וברורה למאמנים. הורה שידבר לא יפה למאמן או לשחקנים או יפריע למהלך המשחק: הילד מושעה אוטומטית ומוזמן לוועדת משמעת בנוכחות הוריו והמאמן. לאחר מכן תינתן החלטה לגבי העונש והמשך דרכו במחלקה. הורה שרוצה לעשות שיחה עם המאמן - רק בחדר שלי ובנוכחות השחקן. אין לפנות למאמנים אחרי משחק.

“לעניין החטיבה הצעירה (טרום ב׳ - ילדים א׳): בחטיבה הצעירה החלטתי שבקבוצות שיש יותר מ-21 שחקנים, יירשמו לא יותר מ-21 שחקנים למשחק ורק הם יהיו בסגל. לדוגמה, קבוצה שיש בה 25 שחקנים, כל שבוע 4 שחקנים לא יתלבשו ברוטציה. כל הילדים יהיו חלק מהרוטציה. לא משנה לי היכולת של הילד. בשבילי כולם טובים, כולם לומדים ומשתפרים”.

זוזוט המשיך: “דיברנו על לוח שעות האימונים. למרות שיש לוח מסודר מתחילת העונה לכל מאמן, הוא משתנה בגלל שיבוץ משחקי ליגה. הבעיה הזו לא רק ביבנה אלא בכל הארץ. אנחנו משתדלים עד כמה שניתן לא לשנות. לאחרונה במהלך משחק פרצו 'חברים' של שחקנים לדשא והשתתפו בקטטה. השחקנים נענשו על התנהגות החברים שלהם וכך יהיה.

“על כל שחקן לשאת בהשלכות התנהגות מי שבא לראות אותו. המועדון לא יכיל מקרה שבו צדדים שלישיים (חברים, דודים וכדומה) מתפרעים והמועדון משלם על כך. אותם שחקנים נענשו בחומרה והעניין טופל ביד קשה. אבא, אמא, שחקן, מאמן, תדעו שכולכם שותפים להצלחת המשחק, האימון וההתקדמות של השחקנים ושל המחלקה שלנו. אחד שטועה - כל הצדדים בסוף נענשים.

“כדורגל זה משחק קבוצתי וכולם צריכים לעמוד בחוקים של המחלקה. תנו לשחקן ליהנות מכל דקה שהוא מתאמן ומשחק. מספיק להביא כהורים דעות ולחץ שלא תורם כלום. אני מקווה שעד סוף העונה לא נצטרך להשתמש בתקנון המשמעת, ושכולם ישחקו ויהנו. ינצחו, יפסידו, ירדו ליגה, יעלו ליגה - אותי מעניין שהיו בריאים ויהנו, והתוצאות יגיעו”.

לסיכום, אמר: “המסר שלנו אליכם הוא שמכבי יבנה אומרים כן לספורט לא לאלימות. כן לחינוך ולא לבריונות. כן ליהנות, כן ללמוד וכן להתקדמות. מאחל לכולנו עונה מוצלחת ומהנה בהמשך דרכנו. בשם השם נעשה ונצליח אמן”.

גם ממועדון הכדורגל, מכבי ע. כפר יונה, הוציא הודעה: “התנהגות הורים במשחקים – אזהרה חמורה ואחריות אישית. הורים יקרים, במהלך התקופה האחרונה, אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של התנהגות בלתי הולמת מצד חלק מההורים במגרשים. התנהגות זו כוללת קריאות פוגעניות כלפי שופטים, מאמנים, שחקנים והורים אחרים. התנהגות זו אינה משקפת את ערכי המועדון, פוגעת בילדים עצמם וגורמת נזק תדמיתי לכפר יונה.

לאור הנחיות ההתאחדות לכדורגל והמקרים האחרונים שפורסמו בתקשורת, אנו מדגישים בצורה ברורה כי הנהלת המועדון לא תסבול עוד התנהלות מסוג זה. לפיכך, כל מקרה של התנהגות חריגה מצד הורים ביציע יוביל לדו"ח רשמי מטעם ההתאחדות. כל קנס כספי שיוטל על המועדון בשל התנהגות הורים ייגבה ישירות מהורי הקבוצה הרלוונטית.

במידה ותתרחש חריגה נוספת, המועדון ישקול סגירת היציע במשחקי הקבוצה הרלוונטית, כך שהמשחקים יתקיימו ללא נוכחות קהל הורים כלל. אנו מבקשים מכל אחד ואחת מכם לשמש דוגמה אישית לילדים, לשמור על איפוק, כבוד ועידוד חיובי בלבד. זכרו שהילדים משחקים מתוך אהבה למשחק, והאווירה במגרש משפיעה ישירות על החוויה שלהם.

איגוד השופטים הגיב בנוגע לאירוע במשחק נערים ב': "לדברי השופט, המשחק לא הופסק והסתיים כראוי. האירועים מפורטים בדו"ח השיפוט ויטופלו באמצעות המחלקה המשפטית בהתאחדות ובבית הדין המשמעתי."