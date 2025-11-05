נמכרו כל הכרטיסים לחזרת ברצלונה לקאמפ נואו

אצטדיון הקאמפ נואו המשופץ ממשיך לעורר התרגשות גדולה בקרב אוהדי ברצלונה. הכרטיסים לאימון הפתוח של הקבוצה, שייערך ביום שישי הקרוב ב-12:00, אזלו תוך ימים ספורים מאז הוצעו למכירה. המועדון הקצה בשלב הראשון כ-23,000 מקומות ביציעים בטריבונה ובשער הדרומי, כחלק מסיום שלב 1A של השיפוץ, והביקוש חצה את הציפיות.

בארסה הודיעה כי ייתכן שייעמדו לרשות הקהל מקומות נוספים במידה ומקומות שהוקצו לגורמים מוסדיים לא ינוצלו. השערים ייפתחו בשעה 10:00, כאשר המחיר עמד על 5 אירו לחברי מועדון ומנויים, שכבר רכשו 7,500 כרטיסים ביומיים הראשונים, ו-10 אירו לקהל הרחב.

עם השלמת שלב 1A, בארסה ממתין כעת להרחבת שלב 1B, שקיבל אישור כבר ב-17 באוקטובר. אם הוא יושלם בזמן, עשוי האצטדיון להגדיל את התפוסה לכ-45,000 צופים. למעשה, האימון הפתוח בקאמפ נואו הוא ניסיון לראות שהכל עובד כחזרה גנרלית לקראת אירוח של משחק רשמי באצטדיון העתיק.

אוהדי ברצלונה (רויטרס)

במקביל, בארסה תתארח ב-22:00 אצל קלאב ברוז’ בליגת האלופות. המאמן האנזי פליק כבר קיבל בחזרה את רוברט לבנדובסקי ודני אולמו לסגל ב-1:3 על אלצ’ה, וכעת שניהם מועמדים לפתוח, גם אם עדיין אינם בשיא הכושר. לבנדובסקי עשוי לפתוח במקום פראן טורס ואולמו עשוי להיכנס על חשבון פרמין לופס. בחלק הקדמי צפויים שוב לפתוח לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, ובקישור פרנקי דה יונג ומארק קסאדו, ששניהם במרחק צהוב מהשעיה.

בחוליית ההגנה, פאו קובארסי שקיבל מנוחה מול אלצ’ה, יחזור להרכב, השאלה היא רק על חשבון רונאלדו אראוחו או אריק גארסיה. ייתכן גם שהשלושה יפתחו ביחד, ואז גארסיה יוסט לעמדת המגן הימני במקום ז'ול קונדה. בין הקורות ימשיך וויצ’ך שצ’סני בזמן שז’ואן גארסיה ממשיך בהחלמה. בסגל נכללים גם צ’אבי אספארט ודרו הצעירים.

פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"

הפצועים של בארסה ממשיכים להחלים בהדרגה, אך הערב עדיין ייעדרו מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, פדרי, ראפיניה, וכן אנדראס כריסטנסן שסיים את אימון הקבוצה אתמול מוקדם מהרגיל כחלק מהתוכנית, ונמצא בתמונת המשחק מול סלטה ויגו ביום ראשון.