יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:51
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

נמכרו כל הכרטיסים לחזרת ברצלונה לקאמפ נואו

אחרי היעדרות ארוכה, הקטלונים ישובו לאצטדיון לאימון פתוח ביום שישי עם 23,000. השלב הבא: 45,000 מקומות. לבנדובסקי עשוי לפתוח ב-22:00 מול ברוז'

|
השיפוץ בקאמפ נואו (IMAGO)
השיפוץ בקאמפ נואו (IMAGO)

אצטדיון הקאמפ נואו המשופץ ממשיך לעורר התרגשות גדולה בקרב אוהדי ברצלונה. הכרטיסים לאימון הפתוח של הקבוצה, שייערך ביום שישי הקרוב ב-12:00, אזלו תוך ימים ספורים מאז הוצעו למכירה. המועדון הקצה בשלב הראשון כ-23,000 מקומות ביציעים בטריבונה ובשער הדרומי, כחלק מסיום שלב 1A של השיפוץ, והביקוש חצה את הציפיות.

בארסה הודיעה כי ייתכן שייעמדו לרשות הקהל מקומות נוספים במידה ומקומות שהוקצו לגורמים מוסדיים לא ינוצלו. השערים ייפתחו בשעה 10:00, כאשר המחיר עמד על 5 אירו לחברי מועדון ומנויים, שכבר רכשו 7,500 כרטיסים ביומיים הראשונים, ו-10 אירו לקהל הרחב.

עם השלמת שלב 1A, בארסה ממתין כעת להרחבת שלב 1B, שקיבל אישור כבר ב-17 באוקטובר. אם הוא יושלם בזמן, עשוי האצטדיון להגדיל את התפוסה לכ-45,000 צופים. למעשה, האימון הפתוח בקאמפ נואו הוא ניסיון לראות שהכל עובד כחזרה גנרלית לקראת אירוח של משחק רשמי באצטדיון העתיק.

אוהדי ברצלונה (רויטרס)אוהדי ברצלונה (רויטרס)

במקביל, בארסה תתארח ב-22:00 אצל קלאב ברוז’ בליגת האלופות. המאמן האנזי פליק כבר קיבל בחזרה את רוברט לבנדובסקי ודני אולמו לסגל ב-1:3 על אלצ’ה, וכעת שניהם מועמדים לפתוח, גם אם עדיין אינם בשיא הכושר. לבנדובסקי עשוי לפתוח במקום פראן טורס ואולמו עשוי להיכנס על חשבון פרמין לופס. בחלק הקדמי צפויים שוב לפתוח לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, ובקישור פרנקי דה יונג ומארק קסאדו, ששניהם במרחק צהוב מהשעיה.

בחוליית ההגנה, פאו קובארסי שקיבל מנוחה מול אלצ’ה, יחזור להרכב, השאלה היא רק על חשבון רונאלדו אראוחו או אריק גארסיה. ייתכן גם שהשלושה יפתחו ביחד, ואז גארסיה יוסט לעמדת המגן הימני במקום ז'ול קונדה. בין הקורות ימשיך וויצ’ך שצ’סני בזמן שז’ואן גארסיה ממשיך בהחלמה. בסגל נכללים גם צ’אבי אספארט ודרו הצעירים.

פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"

הפצועים של בארסה ממשיכים להחלים בהדרגה, אך הערב עדיין ייעדרו מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, פדרי, ראפיניה, וכן אנדראס כריסטנסן שסיים את אימון הקבוצה אתמול מוקדם מהרגיל כחלק מהתוכנית, ונמצא בתמונת המשחק מול סלטה ויגו ביום ראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
