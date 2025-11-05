יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:04
כדורגל ישראלי

עובד מכבי ת"א לשעבר עורר סערה גדולה במצרים

אקס הצהובים מאמן השוערים ויטור פריירה, מונה לזמאלק המצרית שאוהדיה כועסים: "לפטרו מיד, קשור לישות הציונית". תמונות מהכותל נמחקו, מי הגן עליו?

|
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

זמאלק היא קבוצת צמרת במצרים וגם את העונה הזו היא פתחה טוב עם 22 נקודות, רחוקה רק 4 נקודות מהמקום הראשון. אלא שמאחורי הקלעים נוצרה לאחרונה סערה במועדון המצרי, כזו שקשורה דווקא למכבי תל אביב – משום שהמועדון מינה לצוות המקצועי את מאמן השוערים ויטור פריירה.

הפורטוגלי עבד אצל הצהובים בתקופת ליטו וידיגל לפני שמונה שנים, וזה הספיק לאוהדי זמאלק כדי להכריז כי המינוי מהווה “נורמליזציה בלתי מקובלת עם הישות הציונית”, כך דווח במצרים. עוד בתקשורת המקומית סיפרו כי “מתחים נוצרו בתוך הדירקטוריון בעקבות המינוי”, ולמעשה ישנה מחלוקת. מקור אחר אישר שם כי הוא אינו אחראי לבחירת אף אחד מחברי צוות האימון והוא “מטיל את האחריות על המנהל הספורטיבי”.

“תמונות של מאמן השוערים הפורטוגלי מתקופתו במכבי ת”א הישראלית בעונת 2016/17 התפשטו במהירות ברשתות החברתיות, ועוררו גל של זעם בקרב הקהל”, נכתב אצל המצרים שהבהירו: “הביקורת הגיעה עד כדי דרישה לפיטוריו המידיים”. נטען בנוסף כי פריירה מחק תמונות ישנות שלו שצולמו בירושלים, במיוחד אלו שהראו אותו בכותל המערבי, בניסיון להרגיע את הרוחות ולפייס.

ליטו וידיגל (משה חרמון)ליטו וידיגל (משה חרמון)

בתוך המחלוקת המתמשכת, איש התקשורת חאלד אל-גנדור וקפטן זמאלק לשעבר, הגן על הפורטוגלי: “הדבר הגרוע ביותר הוא כאשר מאמן זר מגיע לעבוד במצרים ומתחילים לתקוף אותו משום שעבד בעבר במועדון ששמו לא ייזכר, למרות שהוא לא ערבי ולא מצרי, ואין לו שום קשר לנושא. האיש היה מאמן השוערים של אל-הילאל ועבד עם יאסין בונו, אחד השוערים הטובים בעולם”.

