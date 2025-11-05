יום רביעי, 05.11.2025 שעה 12:00
ספורט אחר  >> שחייה

מברוטאס סיים את דרכו כמאמן נבחרת הנשים

כדוריד: אחרי שהוביל את הנבחרת להישגים משמעותיים באירופה ובעולם, היווני מסיים את דרכו בתום 9 שנים. "מעריכים את תרומתו ומודים לו על מחויבותו"

דימטריס מברוטאס (גלעד קוולרצ׳יק, באדיבות איגוד הכדורמים)
איגוד הכדורמים בישראל הודיע על סיום עבודתו של המאמן הלאומי של נבחרות הנשים, דימטריס מברוטאס, לאחר תשע שנים רצופות בהן הוביל את הנבחרות הלאומיות להישגים משמעותיים באירופה ובעולם. ההחלטה התקבלה לאחר הערכה מקצועית מקיפה, כחלק מתהליך התחדשות וארגון מחדש של המערך ההישגי לקראת אליפות אירופה שתחל ב-26 בינואר 2026.

מנכ"לית האיגוד, דנה טרטצקי גתוע, אמרה: ״זו החלטה אמיצה, שמגיעה מתוך אחריות לעתיד הענף ולנבחרות ישראל. אנחנו מעריכים את תרומתו רבת השנים של דימטריס ומודים לו על מחויבותו והעבודה הרבה שהשקיע בקידום כדורמים הנשים בישראל. כעת אנחנו פותחים דף חדש, עם מבט קדימה, חזון ברור ורצון להוביל את הנבחרות לרמה הבאה״.

יו״ר האיגוד, רונה פרוינד עמיצור, הוסיפה: ״דימיטריס הוביל את נבחרות הנשים הלאומיות במשך תשע שנים רצופות, בהן הן הגיעו להישגים בינלאומיים משמעותיים, והניח יסודות חזקים להמשך הצמיחה וההצלחה. האיגוד ממשיך לפעול ולהתמקד בקידום הפעילות והצלחת הענף, תוך בניית מנהיגות מקצועית חדשה שתמשיך להוביל את הענף והנבחרות ברמות הבינלאומיות הגבוהות ביותר. אנו מודים לדימטריס על תרומתו המשמעותית ועל ההשקעה הרבה שלו בפיתוח הענף, מאחלים לו הצלחה בכל תפקידיו בעתיד ומודים לו על תקופת עבודתו המוצלחת באיגוד״.

האיגוד פועל במרץ לחיזוק הבסיס המקצועי, לפיתוח תשתיות, ולטיפוח דור העתיד של הספורטאים והספורטאיות בישראל. השינוי שנעשה היום הוא חלק מתהליך רחב שמטרתו יציבות, מצוינות והצלחה בזירה הבינלאומית. האיגוד יכריז בקרוב על המערך המקצועי החדש לנבחרות הלאומיות, לקראת מחזור ההכנות הקרוב לאליפות אירופה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */