רבע 2, 03:31: בחצ'שהיר - הפועל י-ם 40:31

הפועל ירושלים פוגשת בשעה זו את בחצ'שהיר, זאת במסגרת המחזור השישי של היורוקאפ. הקבוצה מהבירה מחפשת להמשיך במומנטום החיובי אחרי הניצחונות על אריס סלוניקי ומכבי ראשון לציון, כשמנגד הטורקים מקווים להמשיך ולהישאר המושלמים היחידים במפעל.

הקבוצה של יונתן אלון מגיעה להתמודדות כשהיא במומנטום חיובי, עם שני ניצחונות במשחקים האחרונים ביורוקאפ ובליגה. בשבת, האדומים מהבירה רשמו 93:100 על מכבי ראשון לציון, כשלפני כן התאוששה במפעל השני בחשיבותו באירופה עם 78:103 נהדר על אריס סלוניקי.

בצד השני של המתרס, הטורקים נראים כפייבוריטים ברורים, כשהם כאמור היחידים שנותרו מושלמים ביורוקאפ עם חמישה ניצחונות מחמישה משחקים. בחצ'שהיר התבססה לגמרי לבדה במקום הראשון ויודעת שגם הפסד שלה לא יזיז אותה מהפסגה, אך היא רוצה להמשיך במומנטום ולפתוח פער.

רבע ראשון: 22:27 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב, אוסטין וויילי.

חמישיית בחצ'שהיר: צ’אלב הומסלי, מלאצ’י פלין, מת’יו מיטצ’ל, טיילר קבאנאו, טרוויון וויליאמס.

המשחק נפתח בלייאפ נהדר של ג’ארד הארפר שהעלה את הפועל ירושלים ליתרון ראשון בהתמודדות. הארפר המשיך נהדר עם מהלך של שלוש נקודות, לאחר שקלע שתיים, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מהצד השני, טיילר קבאנאו צלף שלשה. מלאצ’י פלין דייק גם הוא מחוץ לקשת. הארפר המשיך ללהוט, הוא הוסיף שלשה נוספת והיה אחראי ישיר לכל הנקודות של הפועל ירושלים, 8:8.

פלין המשיך לבלוט מהצד של הטורקים, הוא קלע שתי נקודות בלייאפ על הבאזר של שעון ההתקפה. מתפרצת של ירושלים הסתיימה באליהופ נהדר של ג’סטין סמית, הארפר היה אחראי על האסיסט. קאסיוס ווינסטון קלע שתי נקודות עם סל יפה מחצי מרחק. מת’יו מיטצ’ל דייק גם הוא מחצי מרחק. אוסטין וויילי לקח ריבאונד התקפה חשוב וסיים עם שתי נקודות מתחת לסל. אסיסט אדיר של ווינסטון ליובל זוסמן שקלע מתחת לסל וקבע את תוצאת הרבע.

רבע שני:

הרבע נפתח עם שתי נקודות של סמית. מהצד השני, טרוויון וויליאמס קלע מתחת לסל מבלי ששמרו עליו. קרינגטון ניצל בלאגן באיזור הצבע, לקח ריבאונד התקפה וקלע שתיים קלות מתחת לסל. הארפר קלע סל משוגע, סחט עבירה ודייק מקו העונשין, 26:34 להפועל ירושלים. צ’אלב הומסלי קלע שלשה אדירה על הבאזר של שעון ההתקפה. וויילי סיים ריבאונד התקפה עם דאנק יפה.

וויילי מצא את עצמו פנוי בצבע והוסיף דאנק נוסף. ווינסטון חדר לכיוון הצבע והצליח לסיים לייאפ קשה עם שתי נקודות יפות.